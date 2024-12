Die wachstumsstärksten Schaden-/Unfallversicherer

17.12.2024 (€) – Bis auf drei Ausnahmen konnten alle der 50 größten Kompositversicherer ihr Prämienvolumen im Geschäftsjahr 2023 ausbauen. Elf Akteure wuchsen zweistellig. Am stärksten legten Alte Leipziger, ADAC Autoversicherung und Bayerische Landesbrand zu. Dadurch verbesserte sich Erstere von 31 auf 29 und Letztere von 42 auf 40 in der Umsatzrangliste. Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 12/2024 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

