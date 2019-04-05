Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die wachstumsstärksten Krankenkassen

26.11.2025 (€) – Prozentual (plus fast 87 Prozent) wuchs die BKK Public zwischen Januar und Oktober am stärksten. Nach „Köpfen“ (plus 358.354 Mitglieder) legte die BKK Firmus am deutlichsten zu. Dies zeigen Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg. So gut wie alle „Gewinner“ gehören zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft. Bei der BKK Firmus kam der Zuwachs nach einer zweiten Zusatzbeitragserhöhung im Mai zuletzt fast zum Erliegen.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Gesetzliche Krankenversicherung · Technik
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese Versicherer gelten als besonders transparent
12.11.2025 – Servicevalue hat in einer Verbraucherumfrage die wahrgenommene und erfahrene Transparenz von fast 1.000 Unternehmen aus 44 Branchen untersucht. Wer in den Rubriken Digital-, Direkt-, Spezial- und Versicherer insgesamt besonders aus dem Wettbewerb hervorsticht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Kein Krankengeld wegen verspäteter Krankmeldung?
3.2.2022 – Beschäftigte, die krankgeschrieben werden, verlassen sich drauf, dass ihr Krankenversicherer auf elektronischem Weg darüber informiert wird. Was geschieht, wenn der Arzt dazu technisch nicht in der Lage ist oder diese Technik nicht funktioniert, hat kürzlich das Sozialgericht Dresden geklärt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die Top-Arbeitgeber 2020
17.11.2020 – Das Jobportal Stepstone stellt die Unternehmen vor, die die besten Bewertungen von Beschäftigten und Ex-Mitarbeitern einsammeln konnten. Versicherer liegen bundesweit nicht im Trend, konnten aber teilweise in ihren Regionen überzeugen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Entlastung der Betriebsrentner läuft nicht rund
13.8.2020 – Zum 1. Januar trat die Erleichterung bei der Doppelverbeitragung in Kraft. Die Umsetzung klappt noch nicht, Ruheständler warten auf ihre Rückzahlungen. Der GKV-Spitzenverband nennt dafür Gründe und verspricht Besserung in den nächsten Monaten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Bessere Technik für Schwerhörigen? Kasse stellt sich quer
12.3.2020 – Ein weitgehend tauber Mann wollte von seinem gesetzlichen Krankenversicherer mit einem Hörgerät versorgt werden, das mobilfunktauglich ist. Zu erwarten war eine deutliche Hörverbesserung zum relativ günstig Preis. Dennoch kam es zum Streit. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Krankenversicherte sehen Videosprechstunden kritisch
20.8.2019 – Digitale Angebote werden von Patienten unterschiedlich bewertet. Welche Leistungen angenommen und was abgelehnt wird, zeigt eine Umfrage. (Bild: KBV) mehr ...
 
Gesundheitsvorsorge: Kunden wollen Unterstützung
5.4.2019 – Wie wichtig die eigene Gesundheit ist, wissen die Deutschen. Wie es aber um ihre Motivation steht, ihren körperlichen Zustand zu verbessern, wird in einer aktuellen Umfrage der Axa untersucht. Darin geht es auch um Mehrwerte der Krankenversicherer. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
WERBUNG