Die wachstumsstärksten Krankenkassen

5.3.2025 – Nur etwa die Hälfte der Krankenkassen konnte an der positiven Branchenentwicklung im Jahr 2024 teilhaben und Versicherte hinzugewinnen. Am stärksten gelang dies nach absoluten Zahlen der Techniker (plus knapp 471.000 Personen). Prozentual baute nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg die BKK Firmus den Versichertenbestand am stärksten aus (plus fast 60 Prozent). Die „Gewinner“ gehörten 2024 so gut wie alle zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft. Einige hatten den Zusatzbeitrag sogar abgesenkt.

Zum 1. Januar 2025 zählte die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) knapp 74,27 Millionen Versicherte. Das waren etwa 129.000 beziehungsweise knapp 0,2 Prozent mehr als zu Jahresbeginn.

Am Aufschwung teil hatten nur zwei Kassenarten: die Ersatzkassen und die Betriebskrankenkassen (BKKen). Von den einzelnen Körperschaften hatte etwa jede zweite Bestandsverminderungen hinzunehmen. Am stärksten fielen diese bei der Barmer (absolut) beziehungsweise der BKK Euregio (prozentual) aus (VersicherungsJournal 27.2.2025).

Techniker wuchs absolut am stärksten

Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Techniker Krankenkasse (plus fast 471.000 Personen). Eine sechsstellige Steigerung der Versichertenzahl gelang ansonsten nur noch der BKK Firmus.

Zuwächse zwischen etwa 33.300 und knapp 27.000 „Köpfen“ hatten die Audi BKK, die Handelskrankenkasse (HKK), die HEK – Hanseatische Krankenkasse, die BKK Linde sowie die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen zu verzeichnen.

Die gesetzlichen Krankenversicherer mit den höchsten Steigerungsraten

Prozentual gemessen schaffte mit annähernd 60 Prozent die BKK Firmus die stärkste Steigerung. Um ein knappes Siebtel legte die BKK Linde, um ein knappes Zehntel die BKK Public und um rund ein Elftel die BKK Herkules.

Wachstumsraten zwischen sieben und fünf Prozent standen für die Krones BKK, die BKK Freudenberg, die BKK Faber-Castell & Partner, die HEK und die BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK-SBH) zu Buche.

Viele Gewinner gehören zu den günstigsten Krankenkassen

Die Gewinner bei der Versichertenzahl gehörten 2024 zum Großteil zum Kreis der günstigsten Körperschaften. BKK Faber-Castell & Partner und die BKK Public hatten den Zusatzbeitrag Anfang 2024 sogar gesenkt.

Nur die BMW BKK hatte seinerzeit den Zuschlag auf den Einheitsbeitrag angehoben. Mit 15,5 Prozent Gesamtbeitragssatz hatte die Körperschaft allerdings den branchenweit drittniedrigsten Wert geboten (9.1.2024).