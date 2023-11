Die wachstumsstärksten Kompositversicherer

30.11.2023 – Bis auf vier Ausnahmen konnten alle der 50 größten Kompositversicherer ihr Prämienvolumen im Geschäftsjahr 2022 ausbauen. Vier Akteure wuchsen zweistellig. Am stärksten legten die AGCS und die Ergo zu. Dadurch verbesserte sich Erstere von drei auf zwei und Letztere von fünf auf vier in der Umsatzrangliste. Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 22/2023 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Mit gut 79,1 Milliarden Euro haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer 2022 rund 4,1 Prozent mehr Bruttobeiträge gebucht als im Jahr davor.

Allerdings hatten vier der 50 nach Bruttoprämien größten Akteure Rückgänge zu verzeichnen, wie einer Übersicht im Heft 22/2023 der Zeitschrift für Versicherungswesen zu entnehmen ist. Das höchste Minus stand demnach für die Cosmos Versicherung AG (minus 3,5 Prozent auf 323,6 Millionen Euro) zu Buche.

Dies begründet das Unternehmen im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 942 KB) mit einem um ein Viertel reduzierten Neugeschäft, das ausschließlich auf die schwerpunktmäßig betriebenen Kraftfahrtsparten entfiel (rund vier Fünftel Anteil am Gesamtumsatz). In den übrigen Sparten seien Zuwächse zu verzeichnen gewesen (VersicherungsJournal 21.11.2023).

AGCS wuchs am stärksten

Andererseits bauten vier Anbieter ihre Einnahmen im zweistelligen Prozentbereich aus. Die höchste Steigerungsrate schaffte mit einem guten Sechstel (auf fast 5,9 Milliarden Euro) die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), die damit fast doppelt so stark zulegte wie vor Jahresfrist.

Ihre Einnahmen um knapp über beziehungsweise unter ein Siebtel bauten die Ergo Versicherung AG (auf mehr als fünf Milliarden Euro) und die HDI Global SE (auf annähernd 5,8 Milliarden Euro) aus. Die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland wuchs um fast ein Neuntel auf etwa 2,35 Milliarden Euro.

In der Rangliste der umsatzstärksten Kompositversicherer holte sich die AGCS den zweiten Platz von der HDI Global zurück. Die Ergo zog an der R+V Allgemeine Versicherung AG vorbei auf Position fünf (16.11.2023).

Die Düsseldorfer legten besonders stark im in Rückdeckung übernommenen Geschäft zu. Das Plus um über die Hälfte) wurde laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 1,1 MB) „insbesondere durch kräftiges Wachstum im Reisegeschäft aufgrund höheren Reiseaufkommens“ erzielt. Im selbst abgeschlossenen Geschäft ging es immerhin noch um 5,4 Prozent nach oben.

Auch diese Anbieter wuchsen deutlich stärker der Markt

Mehr als doppelt so stark wie der Markt baute auch die ADAC Autoversicherung AG ihren Umsatz aus (plus 8,4 Prozent auf 417 Millionen Euro). Das Neugeschäft lag nach Unternehmensangaben mit 236.000 neuen Policen um ein Dreizehntel über dem des Vorjahres. Damit wurde sogar der Rekordwert aus dem Vorvorjahr (2.12.2021) übertroffen.

Noch stärker stieg mit über einem Zwölftel die Zahl der versicherten Fahrzeuge (auf über 989.000). Vorstandschef Stefan Daehne (30.6.2022) lässt sich in der Pressemitteilung wie folgt zitieren: „Zu dieser erfolgreichen Entwicklung trägt auch unser Omni-Kanal-Vertriebsmodell bei. Wir gewinnen sowohl in den Geschäftsstellen des ADAC als auch telefonisch und online neue Kunden.“

Vergleichsweise hohe Zuwachsraten zwischen acht und sieben Prozent standen ferner für die HDI Versicherung AG (auf fast 1,5 Milliarden Euro), die Huk24 AG (auf über 1,1 Milliarden Euro), die Arag SE (auf fast 1,2 Milliarden Euro) und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH; auf knapp 1,4 Milliarden Euro) zu Buche.

In der Rangliste weiter nach oben

Durch die deutlichen Zuwächse konnten sich neben der AGCS und der Ergo einige weitere der vorgenannten Anbieter in der Rangliste weiter nach oben schieben.

So liegt die Zurich nun an zwölfter (Vorjahr: 13.) Stelle. Die Arag kletterte von 23 auf 22. Ihre Positionen aus Vorjahr hielten der HDI (19.), die VGH (20.), die Huk24 (24.) und die ADAC Autoversicherung (43).