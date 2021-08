Die Wachstumsgewinner in der Lebensversicherung 2020

24.8.2021 – Mehr als zwei von drei der 50 größten Lebensversicherer auf dem deutschen Markt hatten im vergangenen Jahr einen Beitragszuwachs zu verzeichnen. Dieser fiel bei der Hansemerkur am größten aus. Das zeigt eine Auflistung in Ausgabe 15-16/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Trotz der Corona-Pandemie haben die deutschen Lebensversicherer das Brutto-Prämienvolumen im Geschäftsjahr 2020 in der Lebensversicherung im engeren Sinne – also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds – um 0,4 Prozent auf 99,9 Milliarden Euro ausgebaut.

Dies zeigt die Anfang Juli vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichte Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2020“ (PDF, 730 KB) (VersicherungsJournal 6.7.2021).

Dabei hatten 15 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften Rückgänge zu verzeichnen. Mit zweistelligen Verminderungsraten fiel der Umsatzverlust am stärksten bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Neuen Leben Lebensversicherung AG aus (18.8.2021).

Hansemerkur mit stärksten Wachstum

Die verbleibenden rund zwei Drittel der Anbieter steigerten hingegen das Prämienaufkommen. Das gilt allen voran für die Hansemerkur Lebensversicherung AG. Die Hamburger legten 2020 um klar über vier Fünftel auf mehr als 651 Millionen Euro zu.

Dadurch machte das Unternehmen einen Sprung nach oben vom 43 auf den 33. Platz in der Rangliste. Dies geht aus einer Auflistung in der aktuellen Ausgabe 15-16/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hervor.

Ideal, Condor, Bayern-Versicherung und R+V AG legten deutlich zu

Vergleichsweise hohe Zuwachsraten zwischen einem Fünftel und einem Sechstel erzielten ferner die Ideal Lebensversicherung a.G., die Condor-Lebensversicherungs-AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die R+V Lebensversicherung AG.

Die R+V festigte dadurch ihren zweite Position im Ranking und konnte den Vorsprung auf die Generali Deutschland Lebensversicherung AG von 573 Millionen Euro auf annähernd 1,5 Milliarden Euro fast verdreifachen. Der Rückstand auf den Branchenprimus, die Allianz Lebensversicherungs-AG (13.8.2021), beträgt allerdings immer noch mehr als 20 Milliarden Euro.

Die Bayern-Versicherung zog an der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG vorbei auf Platz fünf. Dabei wandelte der Anbieter einen Rückstand von fast 800 Millionen Euro in einen Vorsprung von fast 80 Millionen Euro um. Die Ideal liegt aktuell an 42. (Vorjahr: 44.) Stelle. Die Condor befindet sich an 46. (48.) Position.

Weitere Akteure mit hohen Zuwachsraten

Vier weitere Marktteilnehmer steigerten die Einnahmen mit Wachstumsraten zwischen sieben und fünf Prozent klar überdurchschnittlich. Nach oben ging es auch für die Cosmos Lebensversicherungs-AG (von 13 auf elf), die sowohl die Ergo als auch die Württembergische Lebensversicherung AG hinter sich ließ.

Die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG verbesserte sich von Rang 23 auf Platz 22. Keine Rangveränderung schaffte die DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. Die Helvetia wiederum rutschte von Position 47 auf Rang 48 ab.

Hintergrund für die zunehmende Entwicklung war laut ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski in den meisten Fällen, dass das Einmalbeitragsgeschäft ausgebaut worden ist (20.4.2021)