Die Versicherer mit den zufriedensten Kunden

30.8.2024 – Nur die Allianz und die Huk-Coburg gehören laut dem aktuellen „Deutschland Monitor – Versicherer“ von Servicevalue und Tagesspiegel in allen elf untersuchten Sparten der Privatversicherung zu den Anbietern mit den zufriedensten Kunden. Dabei schnitt die Allianz acht Mal am besten ab (BU, Haftpflicht, Hausrat, Kfz, Leben, PKV, Unfall und Wohngebäude). Jeweils einmal gelang dies der Techniker Krankenkasse (GKV), der Agila (Sparte Tier), den ADAC Versicherungen (Reise) und dem Roland (Rechtsschutz).

Mit welchen Versicherern Verbraucher insgesamt am zufriedensten sind, hat die Servicevalue GmbH in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Zeitung Tagesspiegel untersucht.

Der zum zweiten Mal durchgeführte „Deutschland-Monitor – Versicherer“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf mehr als 71.000 Kundenurteilen von Verbrauchern zu insgesamt 163 verschiedenen Versicherungsunternehmen in folgenden zwölf Versicherungssparten:

Berufsunfähigkeit (BU),

Haftpflicht,

Hausrat,

Kfz,

Krankenkassen,

Leben,

PKV,

Rechtsschutz,

Reise,

Tiere,

Unfall und

Wohngebäude.

Hintergründe zur Befragung...

Die Urteile wurden im Rahmen einer Onlinebefragung im Juli und August eingeholt. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Angeboten und Leistungen von [Versicherer XY] als [Versicherungssparte XY]?“ Neben der nicht bewertungsrelevanten Antwort „kann ich nicht beurteilen“ standen fünf weitere Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Diese reichten von „sehr zufrieden“ (1) über „zufrieden“ (2), „eher zufrieden“ (3) und „eher nicht zufrieden“ (4) bis „nicht zufrieden“ (5).

...und Bewertung

Aus den Antworten wurden ungewichtete Mittelwerte berechnet, nach denen dann spartenspezifische Ranglisten erstellt wurden. Die Auszeichnung „Beste Versicherer“ wurde spartenspezifisch für jeweils das „beste Drittel“ vergeben.

Hierzu erläutern die Studienautoren: „Ausgezeichnet werden die Versicherer innerhalb einer Versicherungssparte, deren empirischer Mittelwert niedriger als der beste empirische Mittelwert zuzüglich des Drittels der Differenz zwischen dem besten und dem schlechtesten Mittelwert liegt.“

Allianz und Huk-Coburg elfmal in der Spitzengruppe

Wie die Marktforscher weiter mitteilten, konnten sich nur die Allianz Versicherungen und die Huk-Coburg Versicherungen in elf privaten Versicherungssparten in die Bestenliste eintragen. Jeweils zehn Mal gelang dies den R+V Versicherungen (nicht Reise) und der Ergo-Gruppe (nicht Rechtsschutz).

Auszeichnungen in neun Segmenten sammelten die Münchener Verein Versicherungen (nicht Rechtsschutz und nicht Tier). Acht Mal gelang dies den Arag Versicherungen (nicht BU, nicht Kfz, nicht Leben), sieben Mal den Cosmos Versicherungen (nicht PKV, nicht Rechtsschutz, nicht Reise, nicht Wohngebäude).

Die Besten unter den Besten

Die zwölf Spitzenplätze machten nur vier Gesellschaften unter sich aus. In der Kategorie GKV setzte sich die Techniker Krankenkasse mit einem Mittelwert von 2,41 gegen alle Wettbewerber durch.

In Rechtsschutz schnitt die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (2,47) am besten ab, im Segment Reise die ADAC Versicherungen (2,48) und in der Kategorie Tier die Agila Haustierversicherung AG (2,49). In den verbleibenden acht Sparten (BU, Haftpflicht, Hausrat, Kfz, Leben, PKV, Unfall und Wohngebäude) landete jeweils die Allianz ganz vorn.

Nur wenige Führungswechsel

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 7.9.2023) neu hinzugekommen ist die Sparte Wohngebäude, in der die Allianz die zufriedensten Kunden besitzt. Sie konnte die Spitzenposition in den sechs Bereichen verteidigen und in Kfz die Huk-Coburg Versicherungen vom ersten Platz verdrängen.

Einen Führungswechsel gab es ansonsten nur noch in Rechtsschutz. Dort musste die Arag den Roland und zwei weitere Wettbewerber an sich vorbeiziehen lassen.

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.