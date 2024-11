Die Versicherer mit dem höchsten Kundenvertrauen

6.11.2024 – Im elften „Vertrauensranking“ von Servicevalue und Wirtschaftswoche kann sich die Allianz als Versicherer mit dem höchsten Kundenvertrauen behaupten. Die Generali, R+V und Ergo folgen auf den Plätzen. Die Maklerversicherern erhalten tendenziell niedrigere Vertrauenswerte.

Das „Vertrauensranking“ der Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftswoche erhebt für sich den Anspruch, die umfangreichste Umfrage zum Kundenvertrauen im deutschsprachigen Raum zu sein. 584.029 Kundenurteile wurden für die mittlerweile elfte Ausgabe eingeholt, wobei 1.923 Unternehmen aus 118 Branchen bewertet werden konnten.

Ergebnis ist der sogenannte Vertrauensindex (KVI), wobei das Kundenvertrauen auf denkbar einfache Weise gemessen wird. Gefragt wird, ob der Kunde beziehungsweise Käufer den Leistungen beziehungsweise den Produkten eines Unternehmens oder einer Marke vertraut. Die Antwortoptionen sind „Ja“, „Nein“ oder „Kein Kunde des Unternehmens/kein Käufer der Marke“. Gewertet wurden nur Unternehmen, die mindestens 300 Stimmen erhielten.

Der KVI gibt den prozentualen Anteil der Ja-Stimmen im Verhältnis zur Gesamtheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen wieder. So steht ein KVI von 60 dafür, dass 60 Prozent der Kunden, die schon Erfahrungen mit dem jeweiligen Unternehmen gemacht haben, Vertrauen in die Leistungen des Unternehmens haben.

Allianz, Generali und R+V sind die Versicherer mit höchstem Vertrauen

Ein allgemeines Ergebnis des „Vertrauensindex“ ist es, dass sich die Versicherer als Branche und ihre Vertriebswege nur im Mittelfeld des Vertrauens wiederfinden und teilweise sogar unterdurchschnittlich abschneiden (VersicherungsJournal 31.10.2024). Einzelne Versicherer können mit weit höheren Vertrauenswerten punkten.

Die Allianz erreichen den höchsten KVI aller im Ranking aufgeführten Versicherer. Mehr als sieben von zehn befragten Kunden (72,0 Prozent) halten den Branchenführer für vertrauenswürdig. Doch die Generali Versicherungen müssen sich knapp geschlagen geben und erzielen mit einem KVI von 71,9 nur 0,1 Prozentpunkte weniger.

Auf dem Treppchen können sich ebenfalls die R+V Versicherungen platzieren, die bei 71,2 Prozent der Kunden Vertrauen aufbauen konnten. Es folgen die Ergo Versicherungen, die Cosmos Versicherungen und die Gothaer Versicherungen auf den Plätzen vier bis sechs.

Die besten Versicherer nach Vertriebswegen

Eine Besonderheit des Vertrauensrankings ist es, dass die Versicherer nach ihren Vertriebswegen unterschieden und auch innerhalb dieser Unterscheidungen die jeweiligen KVI-Champions gekürt werden. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Versicherer, abhängig vom Vertriebsweg, ein unterschiedlich ausgeprägtes Vertrauen genießen.

Am besten schneiden die Multikanal-Versicherer mit einem durchschnittlichen KVI von 57,5 ab, gefolgt von den Versicherern mit Exklusivvertrieb (54,5) und Direktversicherern (52,6). Deutlich abgeschlagen folgen die Maklerversicherer, denen im Schnitt nur vier von zehn Kunden vertrauen (40,1). Gründe für die Unterschiede, etwa in der Beratungspraxis und im Service, nennt die Studie nicht.

Diese Differenzen können sich auch auf die Wahrnehmung von Unternehmenstöchtern auswirken. Zum Beispiel erzielt die Allianz Direct Versicherungs-AG ein um 7,8 Prozentpunkte schlechteres Ergebnis als die Allianz im Multikanal-Vertrieb.

Vertrauen richtet sich nach Abweichung vom Branchenschnitt je Vertriebsweg

Die Einstufung der Versicherer im Ranking – ob sie „höchstes Vertrauen“, „sehr hohes Vertrauen“ oder „hohes Vertrauen“ erhalten – hängt von der Abweichung des jeweiligen Kundenvertrauensindex (KVI) in den einzelnen Vertriebswegen ab.

So erhält die Hansemerkur in der Wertung „Multikanal“ mit einem KVI von 57,5 lediglich „hohes Vertrauen“ bescheinigt. Im Gegensatz dazu erhält die VHV in der Wertung der Maklerversicherer mit nur 52,3 die Einstufung „sehr hohes Vertrauen“. Dies liegt an dem niedrigeren Durchschnitt der Maklerversicherer.

Die Studienmacher vergeben die Wertung „hohes Vertrauen“, wenn der Versicherer über dem Durchschnitt der Branche („zentrierter Mittelwert“) liegt. Wenn die positive absolute Abweichung des KVI jedoch über dem Durchschnitt aller positiven Abweichungen liegt, wird dies mit „sehr hohem Kundenvertrauen“ ausgezeichnet.

Multikanal-Versicherer mit höchstem Kundenvertrauen

Im Ranking der Multikanal-Versicherer stehen hinter den sieben Assekuranzen, die die Gesamtwertung anführen, weitere sechs Versicherungsgruppen, denen mit einem KVI über dem Durchschnitt von 57,5 ein „hohes Vertrauen zugesprochen wird:

ADAC, Debeka und SV überzeugen bei Exklusiv-Versicherern

Bei den Versicherern mit Exklusivvertrieb können sich weniger Anbieter als vertrauenswürdig erweisen. Nur sieben Versicherer überbieten den Branchenschnitt. In diesem Jahr erringen die ADAC Versicherungen Rang eins. Sie waren im letzten Jahr (26.9.2023) noch auf dem zweiten Platz zu finden: 66,6 Prozent der Kunden vertrauen den Münchenern.

Ein „sehr hohes Vertrauen“ bescheinigen die Studienautoren den Debeka Versicherungen, den SV Sparkassen-Versicherungen und den Huk-Coburg Versicherungen. Ihr Vertrauensindex liegt zwischen 65,4 und 63,4.

Lediglich drei weitere Versicherer schlagen den Branchenschnitt. Dies sind die Provinzial Versicherungen (61,9), DEVK Versicherungen (58,8) und LVM Versicherungen (57,6).

Cosmos, Allianz Direct und DA Direkt sind Direktversicherungs-Champions

Im Direktversicherungs-Geschäft genießen laut Studie aktuell die Cosmos Versicherungen das höchste Kundenvertrauen. 67,4 Prozent der hierzu Befragten halten den Direktversicherer der Generali für vertrauenswürdig, was wie im Vorjahr Rang 1 und „höchstes Vertrauen“ bedeutet.

Auf den Plätzen dahinter gibt es einen Wechsel. Die Allianz Direct Versicherungs-AG (64,2) verdrängt die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (63,1) vom Silberrang, beiden wird „sehr hohes Vertrauen“ zugesprochen. Mit der Sparkassen Direktversicherung AG (62,2) gesellt sich ein weiterer Onlineversicherer hinzu, der „sehr hohes Vertrauen“ genießt.

Die Wertung „hohes Vertrauen“ gibt es für die Huk24 AG (56,9), die Verti Versicherung AG (55,3) sowie Bavariadirekt Versicherung AG (52,8). Der Branchenschnitt beträgt 52,6.

Maklerversicherer: Volkswohl Bund gewinnt trotz Luft nach oben

Wie sich ein schlechtes Branchenergebnis auf die Wertung einzelner Unternehmen auswirkt, zeigt sich am Beispiel der Versicherer mit Maklervertrieb. Nur 54,5 Prozent der Kunden spricht den Volkswohl Bund Versicherungen ihr Vertrauen aus.

Trotzdem reicht dies, um als Wertungssieger über die Ziellinie zu gehen und sich die Auszeichnung „höchstes Vertrauen“ zu verdienen. Ein schlechter Branchenschnitt von 40,1 Prozent macht es möglich.

Dahinter platzieren sich die

Die einzelnen Branchenrankings sind auf der Internetseite von Servicevalue zu finden.