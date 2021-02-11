Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

23.1.2026 – Die Huk24 bietet aus Sicht der Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den deutschen Versicherern. Dahinter folgen die Huk-Coburg und die ADAC Versicherungen. Dies zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts, die auf über 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert. Insgesamt gab es 32 Branchenkategorien.

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts auch in diesem Jahr ein Preis-Leistungs-Ranking von deutschen Unternehmen erstellt. Bei der aktuellen Auflage „Preis-Leistungs-Sieger 2026“ wurden die Firmen in 32 Kategorien unterteilt, darunter auch „Versicherungen“.

Was hinter dem Brand-Index steckt

Die Untersuchung basiert auf über 900.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang Dezember 2024 und Ende November 2025 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov Brand-Index“ durchgeführt. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mit dem Brand-Index misst Yougov die Markenperformance aus Verbrauchersicht. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis fließen auch die fünf Bewertungsdimensionen allgemeiner Eindruck, Qualität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage ein.

Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Marke bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass sie eine gestützte Bekanntheit von mindestens 20 Prozent aufweist und mindestens 100 Tage „getrackt“ wurde. Aktuell enthält der Index Daten zu insgesamt 28 Versicherermarken.

So werden die Werte für den Preis-Leistungs-Index berechnet

Zur Befragungsmethodik teilte das Marktforschungs- und Beratungsinstitut weiter mit: „Um das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis einer Marke zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Fragen gestellt: ‚Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?‘ sowie ‚welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?‘“

Mit einem zusätzlichen Hinweis sei den Befragten erläutert worden, dass hierbei nicht gemeint ist, ob eine Marke als „billig“ empfunden werde. Vielmehr gehe es darum, ob die Marke für den zu zahlenden Preis eine entsprechende Leistung biete.

Für die Erstellung des Preis-Leistungs-Scores werden positive und negative Nennungen miteinander verrechnet. Der Score kann einen Wert zwischen minus 100 (nur negative Nennungen) und plus 100 (nur positive Nennungen) annehmen.

Huk24 an der Spitze der Versicherer

Der beste Score-Wert in der Kategorie Versicherungen wird für die Marke Huk24 ausgewiesen – mit aktuell 21,9 (2024: 20,1; 2023: 20,1) Punkten. Vor zwei und vor drei Jahren hatte sie jeweils an zweiter Stelle gelegen (VersicherungsJournal 1.2.2024, 20.2.2023). In den Jahren davor hatte sie jeweils die seinerzeit noch bestehende Kategorie „Direktversicherer“ gewonnen.

Nur noch auf dem Silberrang finden sich die Huk-Coburg Versicherungen wieder (19,5 Zähler). In den Jahren davor hatte sie mit einem Wert von bis zu 23 Punkten den Spitzenplatz belegt.

Position drei sicherten sich ein weiteres Mal die ADAC Versicherungen, aktuell mit 12,8 (2024: 13,8; 2023: 12,8; 2022: 12,7) Zählern. Dahinter folgt die Marke Cosmosdirekt mit hauchdünnem Vorsprung vor den Axa Versicherungen.

Riesiger Rückstand der Versicherer auf die Gesamtsieger

Der Rückstand der Versicherermarken auf die Top-Marken im Gesamtranking ist immens. An der Spitze liegt Aldi (Kategorie „Lebensmitteleinzelhandel“) mit 57,7 Score-Punkten.

Dahinter folgt die Drogeriemarktkette DM (Kategorie „Einzelhandel“; 56,8 Zähler) vor Paypal (Finanzdienstleister; 55,9). Die Ränge vier und fünf belegen die Marke Lidl aus der Kategorie „Lebensmitteleinzelhandel“ (53,2) und Rossmann (Kategorie „Einzelhandel“; 46,8).