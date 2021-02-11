WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

23.1.2026 – Die Huk24 bietet aus Sicht der Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den deutschen Versicherern. Dahinter folgen die Huk-Coburg und die ADAC Versicherungen. Dies zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Handelsblatts, die auf über 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert. Insgesamt gab es 32 Branchenkategorien.

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts auch in diesem Jahr ein Preis-Leistungs-Ranking von deutschen Unternehmen erstellt. Bei der aktuellen Auflage „Preis-Leistungs-Sieger 2026“ wurden die Firmen in 32 Kategorien unterteilt, darunter auch „Versicherungen“.

Was hinter dem Brand-Index steckt

Die Untersuchung basiert auf über 900.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang Dezember 2024 und Ende November 2025 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov Brand-Index“ durchgeführt. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mit dem Brand-Index misst Yougov die Markenperformance aus Verbrauchersicht. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis fließen auch die fünf Bewertungsdimensionen allgemeiner Eindruck, Qualität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage ein.

Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Marke bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass sie eine gestützte Bekanntheit von mindestens 20 Prozent aufweist und mindestens 100 Tage „getrackt“ wurde. Aktuell enthält der Index Daten zu insgesamt 28 Versicherermarken.

WERBUNG

So werden die Werte für den Preis-Leistungs-Index berechnet

Zur Befragungsmethodik teilte das Marktforschungs- und Beratungsinstitut weiter mit: „Um das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis einer Marke zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Fragen gestellt: ‚Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?‘ sowie ‚welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?‘“

Mit einem zusätzlichen Hinweis sei den Befragten erläutert worden, dass hierbei nicht gemeint ist, ob eine Marke als „billig“ empfunden werde. Vielmehr gehe es darum, ob die Marke für den zu zahlenden Preis eine entsprechende Leistung biete.

Für die Erstellung des Preis-Leistungs-Scores werden positive und negative Nennungen miteinander verrechnet. Der Score kann einen Wert zwischen minus 100 (nur negative Nennungen) und plus 100 (nur positive Nennungen) annehmen.

Huk24 an der Spitze der Versicherer

Der beste Score-Wert in der Kategorie Versicherungen wird für die Marke Huk24 ausgewiesen – mit aktuell 21,9 (2024: 20,1; 2023: 20,1) Punkten. Vor zwei und vor drei Jahren hatte sie jeweils an zweiter Stelle gelegen (VersicherungsJournal 1.2.2024, 20.2.2023). In den Jahren davor hatte sie jeweils die seinerzeit noch bestehende Kategorie „Direktversicherer“ gewonnen.

Nur noch auf dem Silberrang finden sich die Huk-Coburg Versicherungen wieder (19,5 Zähler). In den Jahren davor hatte sie mit einem Wert von bis zu 23 Punkten den Spitzenplatz belegt.

Position drei sicherten sich ein weiteres Mal die ADAC Versicherungen, aktuell mit 12,8 (2024: 13,8; 2023: 12,8; 2022: 12,7) Zählern. Dahinter folgt die Marke Cosmosdirekt mit hauchdünnem Vorsprung vor den Axa Versicherungen.

Brand-Index Versicherungen (Bild: Wichert)

Riesiger Rückstand der Versicherer auf die Gesamtsieger

Der Rückstand der Versicherermarken auf die Top-Marken im Gesamtranking ist immens. An der Spitze liegt Aldi (Kategorie „Lebensmitteleinzelhandel“) mit 57,7 Score-Punkten.

Dahinter folgt die Drogeriemarktkette DM (Kategorie „Einzelhandel“; 56,8 Zähler) vor Paypal (Finanzdienstleister; 55,9). Die Ränge vier und fünf belegen die Marke Lidl aus der Kategorie „Lebensmitteleinzelhandel“ (53,2) und Rossmann (Kategorie „Einzelhandel“; 46,8).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Direktvertrieb · Gewerbeordnung · Kundenzufriedenheit · Marketing · Marktforschung · Preis-Leistungs-Verhältnis · Ranking · Versicherermarken
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
1.2.2024 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2024 aus Kundensicht in etwa drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer bei den Versicherern die Nase vorn hat. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Versicherer mit den zufriedensten Kunden
25.4.2023 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag der Süddeutschen Zeitung die Kundezufriedenheits-Sieger 2023 in etwa drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer bei den Versicherern und Direktversicherern die Nase vorn hat. mehr ...
 
Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
20.2.2023 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2023 aus Kundensicht in etwa drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer bei den Versicherern die Nase vorn hat. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
15.2.2022 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2022 aus Kundensicht in rund drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer bei den Versicherern und Direktversicherern die Nase vorn hat. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
11.2.2021 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2021 aus Kundensicht in rund drei Dutzend Branchen ermittelt. Wer sich bei den Versicherern und Direktversicherern durchsetzen konnte. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Qualitätsranking: Welche Versicherer am meisten überzeugen
25.8.2025 – Marktforscher haben im Auftrag der Süddeutschen Zeitung Deutschlands Qualitätssieger 2025 aus Kundensicht in etwa vier Dutzend Branchen ermittelt. Bei den Versicherern fiel der Vorjahressieger auf Platz zwei zurück. Bei Direktversicherern blieb das Spitzenduo unverändert. (Bild: Wichert) mehr ...