Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

6.12.2024 – Beim Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen die Versicherer bei Kunden relativ hohe Zufriedenheitswerte. Am besten schnitten laut einer Disq-Untersuchung Verti und der Münchener Verein ab. Die beiden erhielten als einzige Testkandidaten die Bestnote „sehr gut“. Auf den „guten“ Bronzerang schaffte es die Huk24.

Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat im Rahmen ihrer Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2024“ nicht nur die Gesamtzufriedenheit unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 27.9.2024).

Untersucht wurden neben den größten Ärgernissen (8.10.2024) und der Weiterempfehlungsbereitschaft (16.10.2024, 24.10.2024) auch, wie zufrieden Privatkunden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis ihres Hauptanbieters sind.

Hintergründe zur Methodik

Grundlage der Untersuchung ist eine zwischen Mitte Mai und Anfang August durchgeführte Onlineumfrage zur Zufriedenheit von Versicherungskunden. An dieser beteiligten sich 5.262 erwachsene Verbraucher. Bewerten konnten sie denjenigen Anbieter, bei dem sie alle oder zumindest die meisten Policen haben.

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 33 von 77 bewerteten Versicherern zu. Die Stimmen zu den übrigen Akteuren flossen nur in die Gesamtbewertung ein.

Für die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses stand den Befragten eine fünfstufige Skala von minus zwei („sehr unzufrieden“) bis plus zwei („sehr zufrieden“) zur Verfügung.

Die Beurteilungen wurden auf eine 100-Punkte-Skala umgerechnet. Die Werte wurden in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt. Für die Bestnote waren 80 Zähler erforderlich, für ein „gut“ 70 Punkte.

Verti mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Die höchste Punktzahl in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis holte die Verti Versicherung AG mit 81,7 Zählern. „Sehr gut“ schnitten ansonsten nur noch die Münchener Verein Versicherungen ab, die den Gesamtsieg holten.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setze sich die Huk24 AG mit „guten“ fast 77 Zählern hauchdünn gegen die WGV Versicherungen, die Hannoversche Lebensversicherung AG und die Cosmos Versicherungen durch.

Die ebenfalls „guten“ Positionen sieben bis zehn belegen mit Punktzahlen zwischen 74 und 73 die Hansemerkur Versicherungen, die Württembergischen Versicherungen, die DEVK Versicherungen und die Adam Riese GmbH.

VPV an letzter Stelle

Aus Detaildaten der Untersuchung geht weiter hervor, dass der Münchener Verein mit 61,6 Prozent auf den größten Anteil an Beurteilungen mit „sehr zufrieden“ (Top-Kategorie) kommt. Dahinter folgen Adam Riese (53 Prozent) und Huk24 (52,7 Prozent).

Am anderen Ende der Rangliste finden sich die VPV Versicherungen wieder, die so gerade eben noch „befriedigende“ 61,2 Zähler holten. Lediglich an vorletzter Stelle finden sich die Allianz Versicherungen wieder (63,9 Punkte). Auf dem drittletzten Platz rangieren die Debeka Versicherungen (66 Zähler).

Die Studie „Kundenbefragung: Versicherer des Jahres 2024“ kann für brutto 476 Euro per E-Mail erworben werden.