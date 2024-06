Die unprofitabelsten Rechtsschutzversicherer

10.6.2024 – Auf Sechsjahressicht kam die Huk24 mit 117 Prozent auf die höchste Combined Ratio. Zwischen 104 und 103 Prozent lagen Deurag, NRV und Concordia. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2022 nahmen fast alle der 25 größten Marktteilnehmer mehr an Beiträgen ein als sie für Schäden und Kosten ausgaben. Einzige Ausnahme war die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 101,2 Prozent allerdings nur hauchdünn in der Verlustzone landete.

Dies ist ein Ergebnis der Publikation „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutz-Versicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH (VersicherungsJournal 14.12.2023). Darin werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Huk24 mit im Schnitt 117 Prozent

Aus dem Monitor lässt sich auch ablesen, dass auf Sechsjahressicht betrachtet sieben der aufgelisteten Akteure versicherungstechnisch zum Teil tief in den roten Zahlen steckten. Die höchste Combined Ratio wird mit im Schnitt über 125 Prozent für die Huk24 AG ausgewiesen. Die Combined Ratio setzt sich aus der mit auf Sechsjahressicht unter acht Prozent niedrigsten Betriebskostenquote und der höchsten Schadenquote (109 Prozent) zusammen.

Das Unternehmen bildete auch in den beiden Jahren zuvor das Schlusslicht (15.12.2022, 19.1.2022). Zwischen 2017 und 2019 lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote jeweils im Bereich von 120 Prozent. In den beiden folgenden Jahren bewegte sie sich zwischen fast 127 Prozent (2021) und mehr als 130 Prozent (2020). Zuletzt gelang dem Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone.

Die Combined Ratio sank um 44 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent, wodurch der Anbieter von der letzten Position im Jahr zuvor (15.12.2022) auf den sechsten Rang nach oben klettert. Bei erhöhten Durchschnittsbeiträgen verringerten sich laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 901 KB) sowohl die Schadenhäufigkeit als auch der Schadendurchschnitt.

Die Schadenaufwendungen verminderten sich um mehr als ein Drittel auf 15,7 Millionen Euro, während die Einnahmen um knapp zwei Prozent auf 20,9 Millionen Euro zunahmen. In der Folge verbesserte sich die Schadenquote von 118,7 auf 75,4 Prozent, was allerdings weiterhin den höchsten aller im Branchenmonitor aufgeführten Anbieter darstellt.

Einer der kleinsten Marktteilnehmer

Die Huk24 gehört zu den kleinsten Marktteilnehmern und liegt mit 154.142 Verträgen im Bestand an 23. Stelle beziehungsweise mit knapp 21 Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie auf Position 25. Das Unternehmen weist mit im Sechsjahresschnitt 340 (260) Prozent die mit Abstand höchste Rückstellungsquote (Schadenreservequote) auf.

Bei der Durchschnittsprämie pro Kontrakt kommt der Akteur mit knapp 136 Euro auf den drittniedrigsten Wert. Zum Vergleich: Beim „Spitzenreiter“ Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG liegt der Wert mit 288 Euro mehr als doppelt so hoch. Im branchenschnitt sind es 195 Euro.

Auch Deurag, NRV…

Die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG kam vor allem 2020 auf eine sehr hohe kombinierte Schaden-Kosten-Quote von um die 110 Prozent. Zuletzt erzielte die Gesellschaft mit 98 Prozent die niedrigste Combined Ratio im Beobachtungszeitraum.

Die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) schaffte es nur im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums in die schwarzen Zahlen. Zuvor war sie viermal bei unter 103 Prozent gelandet, nachdem die Combined Ratio 2017 auf fast 114 Prozent nach oben geschnellt war. Dies war einerseits darauf zurückzuführen, dass die Prämieneinnahmen deutlich stärker sanken als der Schadenaufwand. Andererseits wurden die Rückstellungen gestärkt (13.11.2018).

Auch die Concordia konnte sich zuletzt verbessern und die kombinierte Schaden-Kosten-Quote um zehn Prozent drücken. Sie war dennoch der einzige der vorgenannten Akteure, die kontinuierlich in der versicherungstechnischen Verlustzone lag. Der höchste Wert von fast 112 Prozent (2021) war unter anderem auf deutlich erhöhte Schadenrückstellungen zurückzuführen (20.7.2023).

Weitere Anbieter mit Combined Ratios von über 100 Prozent

Auf Sechsjahressicht in den roten Zahlen – wenn auch jeweils nur hauchdünn – landeten ferner die Continentale Sachversicherung AG, die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Allianz Versicherungs-AG.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.