Die (un)profitabelsten Wohngebäudeversicherer

30.10.2018 – Mehr als die Hälfte der 50 größten Anbieter in der verbundenen Wohngebäudeversicherung erzielte im vergangenen Jahr eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 100 Prozent. Dies zeigt der jüngst erschienene Branchenmonitor 2015-2017: Wohngebäudeversicherung. Auf den besten Wert kam die WGV, auf den schlechtesten die Feuersozietät.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer zum zweiten Mal in Folge einen versicherungs-technischen Gewinn erwirtschaftet. Die 15 Jahre zuvor war die Branche jeweils in der Verlustzone gelandet (VersicherungsJournal 15.3.2017).

Laut dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ des GDV (VersicherungsJournal 24.8.2018, 24.8.2018, 27.8.2018, 28.8.2018) lag die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) 2017 bei 97,9 Prozent. Das sind knapp zwei Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Zum Vergleich: 2007 und 2013 waren es jeweils mehr als 130 Prozent – und 2002 sogar über 140 Prozent.

Rund sechs von zehn Gesellschaften im positiven Bereich

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften zeigt sich laut dem jüngst veröffentlichten „Branchenmonitor 2015-2017: Wohngebäudeversicherung“ hinsichtlich der Profitabilität ein äußerst durchwachsenes Bild.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland AG durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter in der verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGV), die auf rund 94 Prozent Marktanteil kommen.

Insgesamt wird in dem Branchenmonitor für 29 Anbieter eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 100 Prozent für 2017 ausgewiesen. Im Jahr zuvor waren es noch 39 Gesellschaften (VersicherungsJournal 6.11.2017).

Die profitabelsten Anbieter

Auf den niedrigsten Wert kommt erneut die WGV-Versicherung AG. Das Unternehmen blieb als einziger Anbieter unter der 60-Prozent-Marke – und das sogar deutlich.

Mit großem Abstand dahinter folgen die Bayerische Landesbrandversicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die BGV-Versicherung AG und die Westfälische Provinzial Versicherung AG. Die vorgenannten Gesellschaften kamen auf Quoten von jeweils knapp unter 80 Prozent.

Die Gesellschaften mit den höchsten Combined Ratios

Der höchste Wert wird mit fast 155 Prozent für die Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG angegeben. Dies führt das Unternehmen auf „eine außergewöhnliche Kumul- und Großschadenbelastung“ zurück. Dadurch stieg die Brutto-Geschäftsjahres-Schadenquote um fast 60 Prozentpunkte auf 132,0 Prozent an.

Vergleichsweise hohe kombinierte Schaden-Kosten-Quoten von jeweils über 120 Prozent hatten auch die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa) sowie die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG zu verzeichnen.

Bei der Öffentlichen Braunschweig stieg der Bruttoschadenaufwand bedingt durch die vier Kumulschadenereignisse „Paul“ und „Alfred“ (VersicherungsJournal 7.8.2017) sowie „Xavier“ und „Herwart“ (VersicherungsJournal 9.10.2017, 1.11.2017) um über 40 Prozent auf 46,7 Millionen Euro an.

Bei der Ösa verursachten allein die vorgenannten Kumulereignisse rund 8,1 Millionen an Schadenaufwendungen. Insgesamt erhöhte sich das Regulierungsvolumen in der Sparte um über 70 Prozent auf 20,4 Millionen Euro. Bei der Itzehoer wuchs der Brutto-Geschäftsjahres-Schadenaufwand durch mehrere Sturmereignisse um fast ein Sechstel auf 16,8 Millionen Euro an.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2015-2017: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.