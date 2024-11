Die Top-Informationsquellen aus Sicht der Finanz- und Versicherungsvermittler

13.11.2024 – Für die „Vermittler Media Analyse 2024/25“ hat Disphere die Vermittler nach ihren bevorzugten Informationsquellen gefragt und unter anderem deren Qualität und Reichweite beurteilen lassen. Wichtigste berufliche Informationsquelle ist für die Gesamtheit der Finanz- und Versicherungsvermittler das VersicherungsJournal. Bei den Versicherungsmaklern schnitt nur ein Wettbewerber besser ab.

„Online + Newsletter“ ist der wichtigste Informationskanal für Versicherungs- und Finanzvermittler im Allgemeinen und für Versicherungsmakler im Besonderen. Dahinter folgen in der beruflichen Nutzung der Vermittler die Segmente Print und Social Media.

Dies ist ein Ergebnis der „Vermittler Media Analyse 2024/2025“ der Disphere interactive GmbH. Sie basiert auf einer von Anfang Juli bis Anfang August durchgeführten, standardisierten Onlineumfrage. Daran nahmen über 1.300 (Immobilien-)Darlehens, Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler teil. Rund 600 davon sind als Versicherungsmakler tätig.

Diese wurden zu ihrem beruflichen Mediennutzungsverhalten gefragt. Aus den Antworten zu 32 Print- und 31 Online-Titeln wurden Ranglisten unter anderem hinsichtlich Qualität, Reichweite, Aktualität und Layout gebildet.

Die Top-Informationsquellen der Versicherungsvermittler

Zwei Ergebnisse der Medienstudie (Bild: Disphere)

Darüber hinaus wurden auch die wichtigsten Informationsquellenaus aus beruflicher Sicht ermittelt. „Diese Analyse basiert unter anderem auf qualitativen Daten, die durch Freitextfelder in den Erhebungen der Teilnehmer gewonnen wurden“, teilten die Studienautoren zum Hintergrund mit.

Bei der Gesamtheit aller Vermittler schaffte das VersicherungsJournal den ersten Platz und gilt als „Top Info Quelle – Berufliche Nutzung“. In der Unterkategorie Versicherungsmakler reichte es zum zweiten Rang – mit nur wenigen Punkten Rückstand auf den alten und neuen Spitzenreiter Asscompact.

VersicherungsJournal mit Spitzenplätzen

Auch in Sachen Reichweite gehört das VersicherungsJournal zu den führenden Onlinemedien. Im Segment „Vermittler gesamt“ konnte man in der Gesamtwertung alle Wettbewerber hinter sich lassen. In der Unterkategorie Versicherungsmakler schnitt nur ein anderes Medium besser ab.

In der Teilwertung der Fachverlage (ohne Tageszeitungen und übergreifende Medien) werden dem VersicherungsJournal-Newsletter von allen Vermittlern die höchste Qualität und von den Versicherungsmaklern die dritthöchste Aktualität zugesprochen. Letztere bescheinigten dem Onlineauftritt VersicherungsJournal.de zudem die zweitbeste Qualität.

Auch VersicherungsJournal-Extrablatt mit vielen Topplatzierungen

Bei den Printmedien schaffte es das VersicherungsJournal-Extrablatt mehrfach aufs Siegerpodest. Unter den Fachverlagen sprang hinsichtlich der Reichweite der zweite Platz in der Gesamtwertung und sogar der erste Rang bei den weniger als zwölfmal pro Jahr erscheinenden Titeln heraus.

In der Qualitätswertung der Print-Fachverlage reichte es für den zweiten Platz, in der Unterkategorie der weniger als zwölfmal pro Jahr erscheinenden Titel sogar für die Spitzenposition.

Darüber hinaus bescheinigten dem VersicherungsJournal-Extrablatt sowohl Vermittler im Allgemeinen als auch die Versicherungsmakler im Speziellen das zweitbeste Layout in der Kategorie Fachverlage.

Topergebnisse seit vielen Jahren

Mit den aktuellen Auszeichnungen werden die Ergebnisse früherer Auflagen der Disphere-Studie und weiterer vergleichbarer Untersuchungen bestätigt. So gehörte das VersicherungsJournal etwa in der zwischen 2006 und 2017 publizierten „Makler Media-Analyse“ durchgängig zu den Top-Fachmedien (VersicherungsJournal 19.12.2017).

Auch in früheren Auflagen des jährlich erscheinenden AfW-Vermittlerbarometers des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. wurde der VersicherungsJournal-Newsletter mehrfach zum informativsten gekürt (19.12.2018, 17.11.2017).

97 untersuchte Medien

Insgesamt hat Disphere 97 Medien in Print, Online, Newsletter, Social Media und weiteren Medienformaten in die Untersuchung einbezogen.

Die Ergebnisse der hier nicht genannten Medien sind in der „Vermittler Media Analyse 2024/25“ enthalten. Sie ist bei Disphere ab 4.641 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.