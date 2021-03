Die stabilsten Berufsunfähigkeits-Versicherer

19.3.2021 – Im Map-Report Nummer 918 – „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ werden die Lebensversicherer LV 1871, Allianz, Swiss Life, Hannoversche, Continentale und Volkswohl Bund mit der Höchstnote „mmm+“ („exzellent“) ausgezeichnet. Die Analysten monieren unter anderem das Pricing vieler Marktteilnehmer, das nur schwer mit einer strengen Risikoselektion zu vereinbaren sei. Weiterer Kritikpunkt sind hohe Anpassungsoptionen.

Am Donnerstag ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH der Map-Report Nummer 918 – „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ erschienen. Darin wurde die Leistungsfähigkeit von 54 Lebensversicherern aus Verbrauchersicht untersucht.

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 31.1.2020) wurde die Bewertungssystematik umfangreich an verschiedenen Stellen verändert. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse „nicht direkt vergleichbar“.

Über zwei Dutzend Kriterien mit unterschiedlichem Gewicht

Das Gerüst für die Beurteilung bilden aktuell 25 (Vorjahr: 21) unterschiedlich gewichtete Kriterien aus den drei Bereichen „Beitrag und Scoring“, „Stabilität“ und „Finanzstärke“. Die Stabilität wurde den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr leicht aufgewertet (von rund 24 auf über 30 Prozent Gewichtung für die Gesamtnote).

Die beiden anderen Segmente wurden etwas abgewertet. Aktuell fließen die Beitrags-Aspekte zu gut 45 Prozent in die Gesamtbewertung ein, die Finanzstärke-Kriterien zu über 24 Prozent. Zu den einzelnen Parametern haben die Analysten maximal jeweils zwischen zehn und 200 Punkten vergeben. Insgesamt konnten bis zu 1.650 Punkten erreicht werden.

Als weitere Neuerung wird die Bewertung „mmm+“ für „exzellente“ Leistungen hervorgehoben. „Die höchste Auszeichnung war seit dem ersten Map-Report-Rating im Jahr 1992 die Bewertung ‚mmm‘ für hervorragende Leistungen. Unverändert bleibt hingegen die Abstufung“, erläutern die Map-Reporter.

Das „mmm“ werde weiterhin ab einem Ergebnis von 75 Prozent vergeben, womit diese Auszeichnung nichts an ihrer Qualitätsaussage eingebüßt habe. Da einige Gesellschaften noch etwas besser seien, „hielten wir analog zur Bewertung von Franke und Bornberg die neue Höchstbewertung ‚mmm+‘, die ab einem Ergebnis von 80 Prozent vergeben wird, für angemessen“, heißt es weiter.

Sechs Lebensversicherer sind „exzellent“

Von dieser Höchstpunktzahl haben sechs Versicherer mindestens vier Fünftel erreicht. Sie bekamen dafür das Rating „mmm+“ („exzellent“):

Weitere acht Testteilnehmer schafften mindestens 75 Prozent der erreichbaren Punkte und erhielten dafür das Rating „mmm“ („hervorragend“). Für neun Gesellschaften reichte es für mindestens 65 Prozent der erzielbaren Zähler und damit zu „mm“ („sehr gut“). Vier Akteure bekamen für mindestens 55 Prozent der möglichen Punkte in „m“ („gut“). Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

Wegen unvollständiger Daten konnten die Tester für die verbleibenden 27 Testkandidaten keine Gesamt-, sondern nur Teilbewertungen erstellen.

Die aggressive Preiskalkulation der vergangenen Jahre…

Die Marktentwicklung beschreiben die Analysten wie folgt: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich im Rahmen des anhalten Niedrigzinsniveaus beinahe alle Versicherer vom aktiven Verkauf klassischer Garantieprodukten der dritten Schicht verabschiedeten und das Biometrie-Segment vermehrt in den Fokus rückten. Der zunehmende Wettbewerb forcierte dabei den Preiskampf noch zusätzlich.“

Vor diesem Hintergrund sei die in verschiedenen Berufsgruppen durchgeführte Untersuchung zur Beitragskalkulation der BU-Versicherer für das Jahr 2021 zu erwartungsgemäßen Ergebnissen gekommen.

„Die jeweilige Durchschnittsprämie des Marktes wird von einigen Anbietern um bis zu 30 Prozent unterschritten – wenige Ausnahmewerte liegen sogar noch darunter. Ein solches Pricing ist in einem wettbewerbsgeprägten, stark ausdifferenzierten Markt nur schwer mit einer strengen Risikoselektion zu rechtfertigen. Es zeigen sich deutliche Tendenzen einer Unterkalkulation“, so die Tester.

…und ihre teilweise „kuriosen“ Folgen

Die aggressive Preispolitik habe in den vergangenen Jahren bisweilen kuriose Blüten getragen. So habe etwa die immer stärker gestiegene Anzahl an Berufsgruppen für Wanderungsbewegungen von sogenannten guten Risiken, also gesunden Kunden, die bei einem Versichererwechsel Geld sparen können, zu den jeweils günstigen Angeboten gesorgt.

Daraus resultiere eine negative Entmischung der bestehenden Gewinnverbände, was wiederum für Druck auf die Überschussbeteiligung sorge. „Die früher breiter angelegten Gewinnverbände mit vier Berufsgruppen hatten einen anderen Risikomix, der durch Entmischung immer schwerer stabil zu halten ist, da der Ausgleich nicht mehr wie geplant stattfinden kann“, führen die Map-Reporter zum Hintergrund aus.

Die immer breiter gefächerte Selektion in immer spezifischere Risikogruppen widerspreche nicht nur dem ursprünglichen Versicherungsgedanken. Vielmehr könne die anfängliche Freude über niedrige Prämien dadurch sogar schnell ins Gegenteil umschlagen, wenn Überschüsse nicht mehr gehalten werden könnten, heißt es weiter.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Als weiteren „destabilisierenden Faktor“ nennt Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „hohe Dynamiksätze ohne zusätzliche Gesundheitsprüfung“, die eine unkalkulierbare Risikoerhöhung für das Versichertenkollektiv bewirke. Diese betragen laut der Untersuchung bei drei Versicherern bis zu zehn Prozent. Negative Selektionseffekte seien so vorprogrammiert.

Der Map-Report Nummer 918 – „Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 74 Seiten die vollständige Bewertung von 27 Anbietern. Für weitere 27 Gesellschaften werden Teilauswertungen geliefert. Das Heft ist als E-Paper ab 363 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.