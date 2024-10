Die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Schadenquoten

17.10.2024 – Die Schadenaufwendungen der 25 größten Marktteilnehmer in Rechtsschutz verminderten sich 2022 um 7,5 Prozent. Fünf von ihnen hatten allerdings Zunahmen von bis zu über 40 Prozent (Debeka) zu verzeichnen. Bei der Huk24 ging es mit einem guten Drittel am stärksten nach unten. Die Schadenquoten lagen zwischen 48 (Advocard) und 75 Prozent (Huk24). Das zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutzversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen (nach Formblatt 2 RechVersV) der 25 umsatzstärksten Rechtsschutzversicherer sind 2022 um 7,5 Prozent auf unter drei Milliarden Euro gesunken. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutzversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Darin werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Fünf Rechtsschutzversicherer mit gestiegenem Aufwand

Entgegen dem Branchentrend stieg der Schadenaufwand bei einer Handvoll Marktteilnehmern. Am stärksten nach oben zeigte die Kurve mit über 41 Prozent (auf 53,4 Millionen Euro) bei der Debeka Allgemeinen Versicherung AG.

Bei der Württembergischen Versicherung AG wuchs der Betrag um mehr als ein Fünftel (auf 99,2 Millionen Euro), bei der Mecklenburgischen Versicherungsgesellschaft a.G. um etwa ein Siebtel (auf 16,2 Millionen Euro).

Ein vergleichsweise kleines Plus von 4,3 Prozent hatte die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu verzeichnen (auf 87,7 Millionen Euro). Eine minimale Steigerung (plus 0,1 Prozent auf 148,3 Millionen Euro) stand für die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu Buche.

Huk24 mit dem stärksten Rückgang

Bei der Huk24 AG ging der Aufwand andererseits am stärksten zurück (minus über ein Drittel auf unter 15,7 Millionen Euro). Deutlich niedriger als vor Jahresfrist waren die Aufwendungen auch bei der Allianz Versicherungs-AG (minus fast 30 Prozent auf 309 Millionen Euro).

Verminderungsraten von etwa über beziehungsweise unter einem Sechstel schafften die Advocard Rechtsschutzversicherung AG (auf 138 Millionen Euro) und die Huk-Coburg Rechtsschutzversicherung AG (171,5 Millionen Euro).

Um ein Siebtel bis ein Achtel niedriger fiel der Betrag aus bei der R+V Allgemeinen Versicherung AG (109 Millionen Euro), der ADAC Versicherung AG (101 Millionen Euro) sowie der Badischen Rechtsschutz-Versicherung AG (16,4 Millionen Euro).

Große Unterschiede beim Aufwand pro Vertrag

Die Schadenaufwendungen pro Versicherungsvertrag lagen zwischen 53,53 Euro (ADAC) und 170,37 Euro (Roland). Knapp 170 Euro waren es bei der DMB, über 160 Euro bei der Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Während bei Letzterer die Kurve um ein Achtel nach unten zeigte, verbesserten sich die beiden anderen Anbieter nur um jeweils unter drei Prozent.

Zu den Anbietern mit vergleichsweise niedrigen Werten gehören neben der ADAC Versicherung auch die WGV mit 73,07 Euro, sowie die Arag mit 83,30 Euro und die Huk-Coburg mit 90,22 Euro. Bei allen warn deutliche Rückgänge zu beobachten, bei der Huk-Coburg sogar ein sehr deutlicher.

Die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Schadenquoten

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zum Umsatz (verdiente Bruttoprämien), so gaben sechs der aufgeführten Versicherer nur für diesen Posten mehr als zwei Drittel ihres Umsatzes aus. Die höchste Quote wird mit 75 Prozent für die Huk24ausgewiesen.

Auf vergleichsweise hohe Werte kamen auch die DEVK, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die Badische, die WGV und die Württembergische. Von den vorgenannten Anbietern verschlechterte sich nur die Württembergische. Die übrigen fünf Gesellschaften konnten ihr Quote teils deutlich senken, allen voran die Huk24.

Advocard mit der niedrigsten Schadenquote

Die Advocard schnitt andererseits mit einer Schadenquote von 47,8 Prozent am besten ab. Ebenfalls unter 50 Prozent blieben die Mecklenburgische, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Arag. Auf Werte von 53 beziehungsweise 55 Prozent kamen die Debeka und die Allianz.

Nur bei der Mecklenburgischen und der Debeka erhöhte sich die Quote. Bei den anderen vier Anbietern zeigte die Kurve nach unten – um mindestens knapp drei Prozentpunkte (Arag) und höchstens 27 Prozentpunkte (Allianz).

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutzversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.