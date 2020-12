Die Problematik des Einpreisens von Klimawandel-Risiken

14.12.2020 – Durch den Klimawandel drohe ein Schadenanstieg, dadurch wiederum drohten eine Verteuerung der Versicherungsdeckung und eine Verknappung des Versicherungsangebots: In einem neuen Papier geht die Eiopa auf mögliche Lösungen ein. Darunter sind längere Laufzeiten oder Angebote, die helfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Auch eine Umfrage wurde dazu gestartet.

In einem neuen Papier setzt sich die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander.

Darin heißt es: Ein häufig verwendetes Argument von Nichtleben-Versicherern, klimawandelbezogene Risiken nicht in ihre Bepreisungsmethodik einzuschließen, sei, dass viele Nichtleben-Versicherungsverträge eine kurze Laufzeit – typischerweise zwölf Monate – hätten.

Dies, so das Argument, erlaube es, Preise jährlich zu ändern und somit auch an sich ändernde Risiken anzupassen. Dem hält die Eiopa entgegen, dass es sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Grenzen für Preisänderungen bei Nichtleben-Versicherungen gebe.

Stolpersteine für Kunden und Industrie

Da im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine Zunahme diesbezüglicher Schäden zu erwarten sei, müssten auch die Prämien diesen Anstieg widerspiegeln, sprich steigen.

Mittel- bis langfristig könnte dies zu der Gefahr führen, dass Versicherungsdeckung für die Kunden zu teuer wird und die Industrie selbst sich bei bestimmten Risiken aus dem Spiel nimmt.

Das nun veröffentlichte Diskussionspapier soll herausstreichen:

welche Herausforderungen mit kurzfristigen Nichtleben-Policen und jährlicher Neubepreisung auf Basis früherer Naturkatastrophen-Ereignisse verbunden sind, sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf Prämien, Leistbarkeit und Deckungslücke.

Mögliche Optionen für Versicherer

Der Versicherungssektor, so die die Behörde, könne eine „Schlüsselrolle“ spielen – nicht nur durch Risikotransfer und Risikopooling, sondern auch durch einen Beitrag zur Entschärfung des Klimawandels und zur Anpassung an denselben.

Das Dokument führt Optionen an, wie Versicherer agieren könnten, um Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Versicherungen vor dem Hintergrund des Klimawandels zu sichern. Dazu gehören

risikobasierte Bepreisung und Vertragsbedingungen, langfristige Versicherungsverträge zu erwägen und in der Underwriting-Strategie Produkte und Dienstleistungen in Betracht zu ziehen, die zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung beitragen.

Umfrage

Begleitet wird die Publikation von einer (englischsprachigen) Online-Umfrage zu diesem Themenfeld. Sie läuft bis 26. Februar.

Die Veröffentlichung des finalen Berichts, der die Stellungnahmen aus der Umfrage berücksichtigen soll, plant die Aufsicht für den Frühling 2021.

Weiterführende Information

Das „Discussion paper on non-life underwriting and pricing in light of climate change“ (nur auf Englisch abrufbar) kann als PDF-Dokument (1,51 MB) von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.

Die oben erwähnte Umfrage ist auf einer Webseite der EU erreichbar.