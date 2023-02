Die privaten Krankenversicherer mit der größten bKV-Kompetenz

10.2.2023 – Allianz, Axa, BBKK, DKV, Gothaer, Hallesche und R+V erhielten im bKV-Kompetenzrating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung die Höchstnote „exzellent“. Trotz eines Aufwärtstrends sind Durchdringung und Akzeptanz – auch im unabhängigen Vermittlermarkt – noch ausbaufähig.

WERBUNG

Ende 2022 zählte der Geschäftsbereich betriebliche Krankenversicherung (bKV) rund 1,8 Millionen versicherte Personen. Insgesamt hatten 22.300 Arbeitgeber Kollektivverträge für ihre Mitarbeiter abgeschlossen.

Die Zahl der versicherten Personen erhöhte sich damit auf Jahressicht um etwa ein Siebtel. Die Gruppe der Arbeitgeber mit bKV-Angebot wuchs sogar um circa ein Fünftel. Dies teilte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Ende Januar auf Basis vorläufiger Zahlen mit (VersicherungsJournal 30.1.2023)

In Relation zu den insgesamt mehr als 29 Millionen Zusatzversicherten (ohne besondere Versicherungsformen wie Auslandsreisekranken- oder Brillenversicherungen) errechnet sich für die betriebliche Krankenversicherung ein Anteil von etwa sechs Prozent. Der Anteil hat sich innerhalb von nur drei Jahren verdoppelt (10.1.2020).

Auch im Vermittlergeschäft ist die bKV im Aufwind

Auch im unabhängigen Vertrieb kam die bKV in der Vergangenheit meist über eine Außenseiterrolle nicht hinaus. In der aktuellen Auflage der Studienreihe Asscompact machte die Gesundheitsvorsorge über den Arbeitgeber allerdings einen riesigen Sprung (von 22 auf 13) nach oben in der Absatzhitparade (6.12.2022). Dies bedeutet bei 40 untersuchten Produktgruppen einen Platz in der erweiterten Spitzengruppe.

Die Untersuchung wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Die Untersuchung basiert auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage IV/2022 wird mit 404 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben.

Das bKV-Geschäft lief zuletzt immerhin für mehr als 40 Prozent der Befragten nach eigenem Bekunden „(sehr) gut“. Nicht einmal mehr ein Drittel der unabhängigen Vermittler berichtete hingegen von einem „(sehr)“ schlechten“ Geschäftsverlauf im Auftaktquartal 2020.

Allerdings sind nicht allzu viele Interviewte überhaupt in diesem Geschäftsfeld aktiv. Lediglich jeder sechste Umfrageteilnehmer gab hierzu eine Beurteilung ab. Dies ist der mit Abstand niedrigste Anteil in den rund drei Dutzend abgefragten privaten und gewerblichen Versicherungszweigen. Sogar Gruppen-Unfallversicherungen werden häufiger vermittelt – nämlich von knapp einem Viertel der befragten Makler und Mehrfachvertreter.

IVFP veröffentlicht Kompetenz-Rating

Wie es um die Kompetenz der Anbieter im Geschäftsfeld betriebliche Krankenversicherung bestellt ist, hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) jetzt erneut untersucht. Für die aktuelle Auflage des bKV-Kompetenzratings hat das Institut den Markt in den Bereichen Beratung, Vertragsgestaltung, Service und Verwaltung sowie Produktportfolio unter die Lupe genommen.

Diese vier Segmente flossen zu gleichen Anteilen in die Gesamtbeurteilung ein. Insgesamt standen knapp 70 Einzelkriterien zur Bewertung. Weitere Details zur Methodik können in den Ratinginformationen (PDF, 457 KB) nachgelesen werden.

Sieben private Krankenversicherer erzielten die Höchstnote

Sieben Mal hat das IVFP die Höchstnote „exzellent“ vergeben. Zur Spitzengruppe gehören (in alphabetischer Reihenfolge) die

Im Vergleich zur vorigen Ratingauflage (18.6.2020) schaffte die Gothaer den Aufstieg in die Spitzengruppe. Zu dieser hatten die Kölner bereits bei der Auflage davor gehört, wenn auch bei einer abweichenden Einteilung der Ratingklassen (12.10.2018).

PKV-Anbieter mit einem „sehr gut“

Von „exzellent“ auf „sehr gut“ verschlechterte sich die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK). Dieses Ratingurteil erhielten auch die Barmenia Krankenversicherung AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Württembergische Krankenversicherung AG.

In allen vier Bereichen die Höchstnote schafften dabei nur Allianz, DKV, Gothaer und Hallesche. Drei Mal gelang dies der Axa und der BBKK (jeweils nicht Produktportfolio), immerhin zwei Mal der R+V (nicht Beratung, nicht Vertragsgestaltung).

Dabei erzielten nur die Allianz, die DKV und die Hallesche in allen vier Teilbereichen ein „exzellent“. Drei Mal gelang dies der Axa und der BBKK (jeweils bis auf Produktportfolio). Weitere Informationen zu den Ergebnissen insgesamt und in den einzelnen Teilbereichen sind auf dieser Webseite zu finden.