Die privaten Krankenversicherer mit den meisten Versicherten im Notlagentarif

7.10.2024 – Die DKV hat laut der Analyse „Die PKV im Jahre 2023“ der Zeitschrift für Versicherungswesen die meisten Versicherten im Notlagentarif. In Relation zur Vollversichertenzahl kommt die DEVK auf die niedrigste und die Mecklenburgische auf die höchste Quote. Da acht Akteure keine Zahlen meldeten, ist das Bild in der ZfV-Analyse „unvollständig“.

Ende 2023 betrug die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG) nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) etwa 87.100. Das entspricht einer Zunahme um rund 3.000 Personen beziehungsweise 3,6 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 19.6.2024).

2022 war ein Plus von 0,7 Prozent zu beobachten (12.10.2023), nachdem die Zahl zuvor um über fünf Prozent auf einen neuen Tiefststand seit der Einführung des Sozialtarifs (27.5.2013, 14.6.2013) gesunken war (3.3.2022). In der Spitze waren es 114.400. Der Anteil an den etwas mehr als 8,7 Millionen Vollversicherten liegt damit weiter bei etwas über einem Prozent.

Neun Zahlenverweigerer

Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), hatte in Heft 19/2021 der Zeitschrift ausgeführt, dass viele Kritiker der Branche die Sozialtarife als Achillesferse der PKV sähen. „Hier, so die Vorwürfe, manifestiere sich das Grundproblem der privaten Anbieter, bezahlbaren Versicherungsschutz für alle ihre Kunden anbieten zu können“, so Surminski (18.10.2021).

In der Analyse „Die PKV im Jahre 2021“ in der Ausgabe 19/2022 hatte er bemängelt, dass acht Akteure für die Untersuchung keine Zahlen geliefert hätten. Darunter seien auch einige in den letzten Jahren besonders neugeschäftsstarke Versicherer gewesen (8.11.2022). Auch in der Analyse „Die PKV im Jahre 2023“ in der Ausgabe 10/2024 gab es wieder acht Datenverweigerer. Hierzu gehören

WERBUNG

Unvollständiges Bild

Angesichts der „Zahlenverweigerer“ ergibt sich nur ein unvollständiges Bild. Die 23 im Vollversicherungs-Geschäft aktiven Akteure, die ihre Zahlen offengelegt haben, kommen zusammengerechnet auf nur etwa 48.910 Notlagentarif-Versicherte.

Das sind nur 56 Prozent der insgesamt in diesem Sozialtaltarif versicherten Personen. Die verbleibenden etwa 38.200 Personen verteilen sich in nicht bekannter Aufteilung auf die acht vorgenannten Anbieter, die keine Zahlen geliefert haben.

DKV hat die meisten Notlagentarif-Versicherten

Der ZfV-Analyse zufolge verteilen sich die Betroffenen allerdings sehr ungleichmäßig auf die einzelnen privaten Krankenversicherungsgesellschaften. Die meisten Notlagentarif-Versicherten hat zum wiederholten Male (22.10.2020, 29.10.2019, 13.3.2019) die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit aktuell fast 9.500 Personen.

Dahinter folgt mit rund 6.850 Versicherten die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. vor der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG mit etwa 6.350. Fast 6.000 Personen stark ist diese Gruppe beim Debeka Krankenversicherungsverein a.G., circa 5.250 sind es bei der Generali Deutschland Krankenversicherung AG.

Auf rund 2.300 Betroffene kommt die Barmenia Krankenversicherung AG, auf etwa 2.200 die Hallesche Krankenversicherung a.G. und auf gut 2.000 die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

Vierstellig ist die Anzahl der im Notlagentarif Versicherten ansonsten nur noch bei der Universa Krankenversicherung a.G., der Inter Krankenversicherung AG und der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK).

Nur bei fünf Gesellschaften positive Entwicklung

Nur eine Handvoll Anbieter, die ihre Zahlen gegenüber der Zeitschrift offengelegt haben, meldeten einen Rückgang an Notlagentarif-Versicherten. Am stärksten fiel dieser bei der Halleschen aus (minus 73 Personen).

Eine in etwa halb so starke Reduzierung gelang der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (minus 38 auf 877). Bei der Inter betrug das Minus 21 (auf 1.089), bei der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG zwei auf 186 Versicherte und bei der DEVK Krankenversicherungs-AG eine auf zwei Personen.

Die größte Steigerung wird mit 428 Notlagentarif-Versicherten für die DKV ausgewiesen. Bei der Allianz betrug der Zuwachs 255, bei der Debeka 202 Personen. Erhöhungen zwischen 160 und 140 Personen hatten auch die Barmenia, die Signal Iduna und die SDK zu verzeichnen.

DEVK hat die niedrigste, Mecklenburgische die höchste Quote

Setzt man die Anzahl der in diesem Tarif Versicherten in Relation zur Vollversichertenzahl, zeigt sich eine gänzlich andere Reihenfolge. Hier liegt die DEVK mit nicht einmal 1,4 Notlagentarif-Versicherten pro 1.000 Vollversicherten in Führung (zwei Betroffene bei 1.474 Vollversicherten).

Vergleichsweise niedrige Quoten von unter drei errechnen sich auch für die Debeka (5.982 zu 2,52 Millionen) sowie für die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK; 74 zu 25.154).

Der höchste Wert steht für die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG zu Buche mit über 40 Notlagentarif-Versicherten pro 1.000 Vollversicherten (114 zu 2.828). Eine vergleichsweise hohe Quote von fast 30 hatte ferner die Württembergische Krankenversicherung AG (662 zu 22.512) zu verzeichnen. Ein Wert von fast 26 errechnet sich für die Nürnberger Krankenversicherung AG (999 zu 39.199).