WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die privaten Krankenversicherer mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten

15.10.2025 (€) – Ende 2024 hatte die Debeka mit über 203.000 versicherten Personen den größten Bestand an staatlich geförderten Pflegepolicen. Die UKV und die R+V auf den Plätzen zwei und drei liegen bei jeweils knapp unter 100.000. Fast 70 Prozent des Gesamtbestands verteilen sich auf nur sechs Anbieter. Den größten Zuwachs erzielte sowohl nach Stückzahl als auch prozentual die Debeka. Am stärksten verloren UKV (absolut) und Ergo (relativ). Dies zeigt die Analyse „Die PKV im Jahre 2024“ der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Marktanteil · Pflege-Bahr · Pflegeversicherung · Pflegezusatzversicherung · Private Krankenversicherung
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten
15.10.2024 – Im vergangenen Jahr ist der Bestand an staatlich geförderten Pflegezusatz-Policen erneut gesunken. Der Großteil des Geschäfts verteilt sich auf einige wenige Gesellschaften. Nur zwei Akteure schafften einen Bestandsausbau, wie eine Analyse in der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die größten Pflege-Bahr-Anbieter
23.9.2014 – 2013 haben die privaten Krankenversicherer über 350.000 staatlich geförderte Pflegezusatz-Versicherungen verkauft. Während sich der Großteil der Policen auf nur sechs Gesellschaften verteilt, hat fast ein Drittel der Anbieter keinen Pflege-Bahr im Angebot. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Krankenzusatz-Policen als einziges Standbein sind keine Option
23.8.2013 – Würden die privaten Krankenversicherer durch eine Bürgerversicherung von der Vollversicherung abgeschnitten, würden sie zwar überleben. Warum eine Konzentration allein auf das Zusatzgeschäft problematisch ist, zeigte sich auf einem Fachkongress. mehr ...
 
Dies sind die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten
14.11.2022 – 2021 ist der Bestand an staatlich geförderten Pflegezusatz-Policen erstmals gesunken. Der Großteil des Geschäfts verteilt sich auf nur einige wenige Gesellschaften. Nur ein Akteur erzielte einen nennenswerten Zuwachs, wie eine Analyse in der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten
27.10.2021 – 2020 haben die privaten Krankenversicherer den Bestand an staatlich geförderten Pflegezusatz-Policen kaum merklich ausgebaut. Dabei verteilt sich der Großteil des Geschäfts auf einige wenige Gesellschaften, wie eine Analyse in der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Steuern sparen mit der privaten Krankenversicherung
16.11.2020 – Beratungstipp fürs Jahresendgeschäft: Eine Gesetzesänderung hilft Versicherten, mit Beitrags-Vorauszahlungen viel Geld vor dem Fiskus zu retten. Zusätzlich belohnen manche Gesellschaften ihre Jahreszahler mit hohen Nachlässen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten
7.10.2020 – 2019 haben die privaten Krankenversicherer den Bestand an staatlich geförderten Pflegezusatz-Policen um nicht einmal mehr fünf Prozent ausgebaut. Es fällt auf, dass sich der Großteil des Geschäfts auf einige wenige Gesellschaften verteilt. (Bild: Wichwert) mehr ...
WERBUNG