Die privaten Krankenversicherer mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

12.9.2024 – Im vergangenen Jahr verzeichneten die privaten Krankenversicherer eine leicht gestiegene Verwaltungskostenquote von 2,21 Prozent. Laut Map-Report 935 errechnet sich unter den Vollversicherungsanbietern für die Huk-Coburg die niedrigste Quote, für die DEVK die höchste. Bei Letzterer ging die Quote am stärksten nach oben, während der FAMK die größte Reduzierung gelang.

Die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) haben im vergangenen Jahr 2,21 Prozent der Prämieneinnahmen für den Geschäftsbetrieb ausgegeben. Das ist minimal mehr als im Jahr davor. Dies ist dem Map-Report Nummer 935 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2023“ zu entnehmen.

Auf Zwölfjahressicht betrachtet ist die durchschnittliche Verwaltungskostenquote (Verwaltungsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) nach anfänglich leichten Steigerungen siebenmal zurückgegangen. Der aktuelle Wert liegt um über ein Zehntel unter demjenigen aus dem Jahr 2012.

Die Krankenversicherer mit den niedrigsten Verwaltungskostensätzen

Die Schere zwischen den Verwaltungskostenquoten der einzelnen privaten Krankenversicherer reicht auch 2023 weit auseinander, wie der Map-Report 935 zeigt. Insgesamt sieben (Vorjahr: zehn) im Vollversicherungsgeschäft (noch) aktive Anbieter kommen auf Werte von weniger als zwei Prozent.

An erster Stelle liegt die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die erneut als einzige Gesellschaft unter der Ein-Prozent-Marke blieb. Den Silberrang belegt der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. mit einer Quote von knapp 1,5 Prozent.

Die Plätze drei bis sieben belegen mit 1,7 bis 1,9 Prozent die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die UKV – Union Krankenversicherung AG, die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Genau zwei Prozent waren es bei der Axa Krankenversicherung AG.

Die Anbieter mit den höchsten Werten

Weitere 18 Anbieter kommen auf Quoten zwischen gut zwei bis fast drei Prozent. Davon blieben allerdings nur vier unter dem Branchenschnitt. Für etwa eine Handvoll privater Krankenversicherer werden Quoten von drei Prozent oder höher aufgelistet.

Am unteren Ende der Rangliste der (noch) in der Vollversicherung aktiven Akteure findet sich die DEVK Krankenversicherungs-AG mit mehr als 5,9 Prozent wieder. Knapp unter vier Prozent blieb die Nürnberger Krankenversicherung AG.

Auf vergleichsweise hohe Werte von 3,8 bis 3,1 Prozent kommen die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK), die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und die Württembergische Krankenversicherung AG.

Gewinner und Verlierer

Auffällig ist, dass sich bei nicht einmal einem Dutzend der über 30 aufgelisteten Anbieter der Kostensatz um 0,1 Prozentpunkte oder mehr verändert hat. Die Verwaltungskostenquote am stärksten heruntergeschraubt (um mehr als 0,8 Prozentpunkte) hat unter den in der Vollversicherung aktiven Gesellschaften die FAMK in ihrem vermutlich letzten Geschäftsjahr (28.3.2024).

Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Verwaltungsaufwendungen nach eigenen Angaben „durch Einsparungen“ deutlich zurückgingen, und zwar um über ein Neuntel auf 2,53 Millionen Euro. Andererseits stiegen die verdienten Bruttoprämien um 8,4 Prozent auf 61,7 Millionen Euro – laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 850 KB) im Wesentlichen aufgrund von Beitragsanpassungen.

Um mehr als einen Prozentpunkt gestiegen ist der Wert andererseits bei der DEVK. Während sich der Umsatz um 3,2 Prozent auf 115,2 Millionen Euro erhöhte, steigerten sich die Verwaltungsaufwendungen um ein Vielfaches stärker (plus fast ein Drittel auf 6,8 Millionen Euro). Ein ähnliches Bild hatte sich bereits im Jahr zuvor gezeigt (16.10.2023).

Nicht überinterpretieren

Der Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages warnt davor, die Verwaltungskostenquote zu stark zu gewichten. Niedrige Verwaltungskosten erfreuten sich in der Presse seit jeher einer besonderen Aufmerksamkeit, mit Lob für die vermeintlich kostengünstig arbeitenden Versicherer.

„Oft wird dabei übersehen, dass auch noch andere Kosten, zum Beispiel Aufwendungen für Kapitalanlagen, für Schadenregulierung, oder eben Abschlusskosten anfallen“, so der Map-Report-Chefredakteur.

Nichtsdestotrotz bezeichnet er die Verwaltungskostenquote als eine interessante Kennzahl. „Bei der Interpretation dieser Quote ist zu berücksichtigen, dass ihre Höhe durch die Dienstleistungsqualität in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, aber auch durch Investitionen, zum Beispiel in die Datenverarbeitung, beeinflusst wird“, erläutert er.

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 935 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2023“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 135 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (5.9.2024) auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2023) von rund 30 Anbietern. Hierzu gehören neben den Verwaltungskostensätzen auch die Prämieneinnahmen (10.9.2024).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2012 bis 2023. Es ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.