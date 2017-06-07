Die Preiskönige unter den Krankenkassen

19.9.2025
Bei welchen Unternehmen Verbraucher sowohl vorteilhafte Preise als auch gute Qualität und eine insgesamt attraktive Preisgestaltung erleben, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Bild-Zeitung ermittelt. Die Studie „Deutschlands Preiskönige“ basiert auf einer zwischen Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 364.000 Kundenurteile zu 1.837 Anbietern in 106 Kategorien zusammen.
Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Anbieter attraktive Preise für ihre Waren und/oder Dienstleistungen anbieten? Beziehen Sie sich bitte nicht nur auf die Preisgünstigkeit, sondern auch auf die Preisstabilität und Preistransparenz, und bewerten Sie die Preisgestaltung des Anbieters auch in Bezug auf die Qualität seiner Waren und/oder Dienstleistungen.“
Dazu stand eine fünfstufige Skala von „1 = stimme voll und ganz zu“ bis „5 = stimme nicht zu“ zur Verfügung. Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten ungewichtet gemittelt. Wer innerhalb seiner Branche besser als der Gesamtmittelwert abschnitt, erhielt die Auszeichnung „Top Preis-Leistung“. Der Branchensieger darf sich mit dem Prädikat „Beste Preis-Leistung“ schmücken.
Im Segment Krankenkassen setzte sich die Audi BKK gegen die Wettbewerber durch. Ein Mittelwert von 2,36 bedeutet die Auszeichnung „Beste Preis-Leistung“. Aufs Siegertreppchen schafften es auch Marktführerin (12.6.2025) Techniker Krankenkasse (2,36) und die Handelskrankenkasse (HKK; 2,39). Wie die beiden vorgenannten Akteure die Auszeichnung „Top Preis-Leistung“ bekamen unter anderem auch die
Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind neben 15 weiteren Marktteilnehmern, die besser als der Branchenschnitt abschnitten, auch 25 nicht überdurchschnittliche Körperschaften (alphabetisch sortiert) aufgelistet.
