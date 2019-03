Die PKV-Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

27.3.2019 – Die privaten Krankenversicherer hatten im Fünfjahresschnitt (2013 bis 2017) eine Verwaltungskostenquote von 2,33 Prozent zu verzeichnen. Laut dem Map-Report 907 stand für die Huk-Coburg die niedrigste Quote zu Buche, für die Mecklenburgische die höchste. Mit der Debeka und der Bayerischen Beamtenkrankenkasse gehören nur zwei der neun Branchengrößen zu den Top-Gesellschaften.

Im Schnitt der Jahre 2013 bis 2017 stand für die privaten Krankenversicherer eine Verwaltungskostenquote (Verwaltungsaufwendungen (brutto) in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) von 2,33 Prozent zu Buche. Dies ist dem kürzlich erschienenen Map-Report Nummer 907 „Rating Private Krankenversicherung“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 15.3.2019).

Im Vergleich zur Fünfjahresperiode ein Jahr zuvor (VersicherungsJournal 5.4.2018) gab es einen Rückgang um 0,04 Prozentpunkte. In der Lebensversicherung lag der Wert im Schnitt der Jahre 2013 bis 2017 mit 2,26 Prozent nur um Nuancen niedriger (VersicherungsJournal 14.11.2018).

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Verwaltungskostenquoten

Die Spannbreite zwischen den einzelnen Anbietern ist allerdings gewaltig. Auf den niedrigsten Wert kommt die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die erneut als einzige Gesellschaft unter der Ein-Prozent-Marke bleibt. Auf Rang zwei folgt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Für die Koblenzer wird eine Quote von im Schnitt leicht über 1,4 ausgewiesen.

Die Positionen drei bis sechs belegen die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), die R+V Krankenversicherung AG, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) mit Verwaltungskostenquoten zwischen gut 1,5 und 1,7 Prozent.

Weitere 17 Anbieter kommen auf Quoten zwischen zwei und unter drei Prozent. Davon bleiben allerdings nur fünf Gesellschaften unter dem Branchenschnitt. Für sieben private Krankenversicherer werden Quoten von über drei Prozent ausgewiesen.

Die Anbieter mit den höchsten Werten

Am unteren Ende des Rankings findet sich die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG wieder, bei der die Verwaltungskostenquote im Schnitt der Jahre 2013 bis 2017 bei annähernd vier Prozent lag.

Vergleichsweise hohe Werte (jeweils um die 3,4 Prozent) stehen ferner für die Württembergische Krankenversicherung AG, die Central Krankenversicherung AG und die Nürnberger Krankenversicherung AG zu Buche.

Jeweils bei um 3,2 Prozent liegen die Concordia Krankenversicherungs-AG, die DEVK Krankenversicherungs-AG und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den neun größten Gesellschaften (mit mehr als 1,5 Milliarden Euro an verdienten Bruttobeitragseinnahmen 2017; VersicherungsJournal 8.6.2018) kam neben der Debeka und der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) nur noch die Axa Krankenversicherung AG auf eine unterdurchschnittliche Quote.

Genau auf dem Branchenschnitt lag die Barmenia Krankenversicherung a.G., knapp darüber die Allianz Private Krankenversicherungs-AG.

Werte zwischen 2,6 und 2,7 Prozent werden für die Continentale Krankenversicherung a.G., die DKV Deutsche Krankenversicherung AG sowie die Signal Krankenversicherung a.G. ausgewiesen. Die Central kommt, wie oben beschrieben, auf die zweithöchste Verwaltungskostenquote.

Nicht überinterpretieren

Der Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages warnt davor, die Verwaltungskostenquote überzuinterpretieren. „Niedrige Verwaltungskosten erfreuen sich in der Presse seit jeher einer besonderen Aufmerksamkeit, mit Lob für die vermeintlich kostengünstig arbeitenden Versicherer“, erläutert Klages.

Oft werde dabei übersehen, dass auch noch andere Kosten wie etwa Aufwendungen für Kapitalanlagen, für Schadenregulierung oder eben Abschlusskosten anfallen. Nichtsdestotrotz sei die Verwaltungskostenquote eine interessante Kennzahl.

„Bei der Interpretation dieser Quote ist zu berücksichtigen, dass ihre Höhe durch die Dienstleistungsqualität in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, aber auch durch Investitionen, zum Beispiel in die Datenverarbeitung, beeinflusst wird“, stellt der Map-Report-Chefredakteur heraus.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der 80-seitige Map-Report Nummer 907 „Rating Private Krankenversicherung“ enthält umfangreiches Datenmaterial zu zahlreichen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen. Dazu zählen unter anderem auch die Beschwerdequoten beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (VersicherungsJournal 20.3.2017)

Weitere Inhalte sind Bewertungen der Transparenz, des Gesundheitsmanagements sowie der Flexibilität der Tarife von bis zu 30 Krankenversicherungs-Gesellschaften.