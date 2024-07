Die PKV-Anbieter mit den höchsten Schadenquoten

25.7.2024 – Die Schadenaufwendungen der 25 größten privaten Krankenversicherer stiegen zwischen 2017 und 2022 um 21,2 Prozent an. Bei der DKV und der Gothaer betrug die Steigerungsrate nur um die sieben Prozent, bei der R+V über 60 Prozent. Die Schadenquoten lagen im Schnitt der sechs betrachteten Jahre zwischen 67,6 (Ergo) und 86,7 Prozent (Huk-Coburg). Das zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen der 25 umsatzstärksten privaten Krankenversicherer sind von 2017 auf 2022 um 21,2 Prozent auf knapp 35,8 Milliarden Euro gestiegen. Dies ist dem „Branchenmonitor 2017-2022: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen.

Die Publikation enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 97 Prozent Marktanteil. Dazu gehören neben Ranglisten nach gebuchten Bruttoprämien in der Krankenvoll- (VersicherungsJournal 13.3.2024, 27.3.2024) und der Krankentagegeldversicherung (8.4.2024) unter anderem auch Listen zu Schäden und Kosten.

Die PKV-Anbieter mit den stärksten Veränderungen

Vergleichsweise niedrige Steigerungsraten zwischen sechs und sieben Prozent hatten auf Sechsjahressicht die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (auf 3.884,2 Millionen Euro) und die Gothaer Krankenversicherung AG (auf 691,8 Millionen Euro) zu verzeichnen.

So gerade im zweistelligen Bereich landeten die Continentale Krankenversicherung a.G. (auf 1.449,5 Millionen Euro) und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (auf 1.570,4 Millionen Euro).

Steigerungsraten von jeweils über einem Drittel standen andererseits für die Barmenia Krankenversicherung AG (auf 1.738,5 Millionen Euro), die Hansemerkur Krankenversicherung AG (auf 1.182,5 Millionen Euro), die Ergo Krankenversicherung AG (auf 450,9 Millionen Euro) und die Arag Krankenversicherungs-AG (auf 379,4 Millionen Euro) zu Buche.

Am stärksten nahmen die Kosten bei der R+V Krankenversicherung AG mit über 60 Prozent zu (auf 618,5 Millionen Euro). Bei den Wiesbadenern stieg allerdings im Betrachtungszeitraum auch der Umsatz am stärksten an, und zwar um über die Hälfte auf 849 Millionen Euro.

Die Anbieter mit den niedrigsten Schadenquoten

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zu den Einnahmen (verdiente Bruttoprämien), so landete die R+V an vierter Stelle der im Branchenmonitor aufgelisteten Akteure. Im Schnitt der Jahre betrug die Schadenquote demnach 71,6 Prozent.

Besser schnitten nur die Hansemerkur und die Arag mit ebenfalls knapp über 70 Prozent sowie die nicht im Vollversicherungsgeschäft aktive Ergo mit unter 68 Prozent ab.

Die höchsten Quoten hatten mit jeweils über 86 Prozent die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. zu verzeichnen. Über der Marke von 80 Prozent lagen ansonsten nur noch die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK).

Bis zu zehn Prozentpunkte Schwankungsbreite

Die größte Schwankungsbreite war mit zehn Prozentpunkten bei der Arag zu beobachten. Der Höchstwert wurde 2017 mit 75,1 Prozent erreicht. Im ersten Corona-Jahr waren es hingegen nur 65,1 Prozent. Seinerzeit war der Umsatz um fast zehn Prozent gestiegen, während sich die Leistungsausgaben nur um etwas über ein Prozent erhöhten.

Um gut neun Prozentpunkte schwankte die Schadenquote bei der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH). Die höchste Quote gab es 2022 (82,9 Prozent), als die Schadenaufwendungen um 8,6 Prozent auf 742 Millionen Euro stiegen.

Demgegenüber erhöhten sich die verdienten Bruttoprämien nur um 0,8 Prozent auf annähernd 896 Millionen Euro. Die niedrigste Quote erzielte der Anbieter 2018 mit 73,7 Prozent.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Krankenversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die etwa 120-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.