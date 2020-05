Die PKV-Anbieter mit den höchsten Beschwerdequoten

12.5.2020 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht hat 2019 in der privaten Krankenversicherung mit rund 900 Beschwerden fast ein Viertel weniger abschließend bearbeitet als im Jahr zuvor. Im Schnitt waren es etwa 2,2 Reklamationen pro 100.000 versicherte Personen. Auf die höchste Beschwerdequote (pro 100.000 Versicherte) kam die LKH. Die Marktgrößen kommen mehrheitlich auf unterdurchschnittliche Werte.

Im vergangenen Jahr hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) insgesamt etwa 7.850 Eingaben von Verbrauchern in Versicherungs-Angelegenheiten abschließend bearbeitet. Das waren rund drei Prozent weniger als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 19.3.2020).

Die Eingaben bestanden zum Löwenanteil aus Beschwerden, aber auch aus allgemeinen Anfragen und Petitionen aus der Politik.

Weniger privat Krankenversicherte wenden sich an die Bafin

Auch in der privaten Krankenversicherung (PKV) entwickelte sich das Beschwerdegeschehen positiv. Es verminderte sich um fast ein Viertel auf einen neuen Tiefststand von 902. Dies ist der am Dienstag veröffentlichten Beschwerdestatistik zu entnehmen. Damit hat sich die negative Entwicklung aus dem Vorjahr (7.5.2019) nicht zu einem Trend verstetigt.

Zum Vergleich: Ähnlich niedrig war die Zahl der Eingaben zuletzt 2015 (11.5.2016). Langfristig gesehen ist eine massive Abnahme zu beobachten. So lag der Wert 2004 mit fast 3.800 Reklamationen noch mehr als vier Mal so hoch wie aktuell.

Weiterhin sehr geringe Beschwerdequote

Aus diesem rückläufigen Trend kann nicht zwingend darauf geschlossen werden, dass die Kunden deutlich zufriedener mit den PKV-Anbietern geworden sind.

Zumindest ein Teil der Verminderung der dürfte auf die steigende Akzeptanz des Ombudsmanns Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) zurückzuführen sein. Bei diesem gingen 2018 rund 5.950 weitere Beschwerden ein (4.2.2020).

Setzt man die Anzahl der Beanstandungen in Relation zu den privat krankenversicherten Personen (Voll- und Zusatzversicherung) von rund 41,6 Millionen (19.11.2019), so kann man allerdings auch nicht von einer großen Unzufriedenheit sprechen.

Denn die Beschwerdequote bei Bafin und PKV-Ombudsmann zusammen liegt auf einem verschwindend geringen Niveau von etwa 16,5 Eingaben pro 100.000 krankenversicherte natürliche Personen. Betrachtet man nur die Reklamationen bei der Aufsicht, liegt die Quote sogar nur bei etwas über zwei Beschwerden pro 100.000 Versicherte.

Einige Krankenversicherer ganz ohne Beschwerden

Die nach Versicherungs-Unternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte Beschwerdestatistik stellt nach Angaben der Aufsicht eine Momentaufnahme dar, die durch verschiedene Ereignisse beeinflusst sein kann. Versicherer ohne Beanstandungen werden beispielsweise gar nicht aufgeführt. So hatte die Bafin im vergangenen Jahr etwa gar keine Beschwerde zu bearbeiten über die

Landeskrankenhilfe mit der höchsten Quote

Insgesamt werden in der Statistik 30 (Vorjahr: 33) PKV-Anbieter aufgeführt. Unter den aufgelisteten Gesellschaften mit einem Versichertenbestand von mehr als 100.000 hatte erneut die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) die höchste Beschwerdequote zu verzeichnen.

Für die Gesellschaft errechnet sich als einziger Anbieter – trotzt einer Verbesserung um über drei Punkte – immer noch eine zweistellige Quote (knapp elf Reklamationen pro 100.000 Versicherte). Die Inter Krankenversicherung AG kommt auf über sieben Eingaben pro 100.000 Versicherte, was einer leicht gestiegenen Quote entspricht.

Dahinter folgt ein Trio mit vergleichsweise hohen Werten zwischen rund 6,5 und etwa 5,3 Eingaben pro 100.000 Versicherte.

Hierzu gehören die Axa Krankenversicherung AG, die vor zwei Jahren noch die höchste Beschwerdequote zu verzeichnen hatte (4.5.2018), die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Bei den drei vorgenannten Gesellschaften fiel die Quote um bis zu über zwei Punkte niedriger aus als im Vorjahr.

So schlugen sich die Branchengrößen der PKV

Von den neun größten Anbietern mit mehr als 1,5 Millionen Versicherten blieb einzig die Hansemerkur Speziale Krankenversicherung AG unter der Marke von einer Beschwerde pro 100.000 Versicherte. Diese ist nicht in der Vollversicherung aktiv und verkauft hauptsächlich Brillenversicherungen im Kooperationsgeschäft mit der Optikerkette Fielmann.

Hauchdünn über einer Reklamation pro 100.000 Versicherte liegt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G.

Unterdurchschnittliche Werte errechnen sich auch für die Ergo Krankenversicherung AG (früher Ergo Direkt; 28.3.2019), die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Über dem Schnitt liegt neben der Axa und der Allianz nur die Central Krankenversicherung AG.

Nachteil für wachstumsstarke Versicherer

Die jährlich veröffentlichte und nach Versicherungs-Unternehmen aufgeschlüsselte Beschwerdestatistik soll „einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts“ vermitteln, so die Bafin. Die Aufsicht weist jedoch auf die begrenzte Aussagekraft der Statistik über die Qualität einzelner Unternehmen hin.

Denn die im Laufe eines Jahres abschließend von der Bafin bearbeitete Beschwerdezahl wird in Relation zu den versicherten Personen zum Vorjahresende gesetzt.

„Stark expandierende Versicherer […] werden durch die Nennung der Bestandszahlen benachteiligt, weil sich der im Laufe des Jahres erhöhte Bestand, aus dem sich die Beschwerden ergeben, nicht in der Statistik wiederfindet“, so die Begründung.