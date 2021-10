Die PKV-Anbieter mit den höchsten Abschlusskostenquoten

4.10.2021 – Im vergangenen Jahr betrug der durchschnittliche Abschlusskostensatz der privaten Krankenversicherer 6,29 Prozent. Auf die niedrigste Quote kam laut dem Map-Report 920 die LKH mit hauchdünn unter einem Prozent. Für die Arag wird mit mehr als 15 Prozent der höchste Wert ausgewiesen.

Im vergangenen Jahr haben die privaten Krankenversicherer 6,29 Prozent der Prämieneinnahmen für Abschlussaufwendungen ausgegeben. Dies ist dem Map-Report Nummer 920 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2020“ zu entnehmen.

Abschlusskostensatz wieder rückläufig

Damit ist die durchschnittliche Abschlusskostenquote (Abschlussaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) nach zuvor zwei Anstiegen (VersicherungsJournal 2.9.2020) aktuell wieder gesunken, und zwar um über 0,1 Prozentpunkte.

In der Langzeitbetrachtung fällt auf, dass der Wert in den vergangenen sieben Jahren ohne größere Schwankungen relativ konstant zwischen 6,3 und 6,5 Prozent lag. In den Jahren vor dem Provisionsdeckel wurden regelmäßig Quoten von acht Prozent und darüber gemessen.

Zum Vergleich: In den Jahren 2009 bis 2011 – also unmittelbar vor Einführung des Provisionsdeckels (31.10.2011) – lag der branchenweite Abschlusskostensatz noch bei um die acht Prozent.

Je nach Versicherer bis zu 20 Prozent

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften betrachtet zeigt sich den Map-Report-Daten zufolge auch für das vergangene Jahr eine immense Spannbreite bei den Abschlusskostenquoten. Insgesamt zehn im Vollversicherungs-Geschäft aktive Anbieter kommen auf Quoten von weniger als sechs Prozent.

Der mit Abstand niedrigste Wert steht mit unter einem Prozent für die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) zu Buche. Dahinter folgt die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG mit einer Quote von drei Prozent.

Vergleichsweise günstig kauften auch der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (früher Pax-Familienfürsorge), die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) ihr Neugeschäft ein. Die Werte lagen zwischen 4,1 und 4,8 Prozent.

Die PKV-Anbieter mit den höchsten Abschlusskostensätzen

Auf der anderen Seite hatte ein knappes Dutzend Unternehmen Abschlusskosten von mehr als sieben Prozent des Prämienaufkommens zu verzeichnen. Der höchste Wert wird mit über 15 Prozent für die Arag Krankenversicherungs-AG ausgewiesen.

Zweistellige Abschlusskostensätze hatten darüber hinaus auch die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG und die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG zu verzeichnen. Eine Neun vor dem Komma stand bei der Barmenia Krankenversicherung AG und der UKV – Union Krankenversicherung AG.

„Bei hohem Wachstum fallen höhere Abschlusskosten an. Da zudem auch die Abschlusskostenquote bezogen auf die Beiträge ermittelt wird, weisen Unternehmen mit hohen Beitragseinnahmen tendenziell niedrigere Sätze aus, während kleinere und mittlere Anbieter zu höheren Kennzahlen neigen“, erläutert der Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages im aktuellen Heft.

Vor diesem Hintergrund betrachtet seien die hohen Quoten etwa der Arag, der Concordia oder der Hansemerkur wenig verwunderlich.

Bei diesen Akteuren stieg die Quote vergleichsweise stark an

Auffällig ist, dass nicht einmal jeder dritte der 33 aufgelisteten Anbieter eine Steigerung des Abschlusskostensatzes zu verzeichnen hatte. Nur bei fünf Vollversicherungs-Unternehmen ging es um mehr als 0,3 Prozentpunkte hinauf.

Das größte Plus haben die Analysten für die Arag mit über fünf Prozentpunkten errechnet. In der Quote zeigt sich nach Unternehmensangaben „insbesondere die positive Neugeschäftsentwicklung“. Hintergrund: Die Düsseldorfer erzielten 2020 einen Nettoneuzugang an Vollversicherten von 5.790 Personen (plus 12,4 Prozent auf 52.344; 5.8.2021). Die PKV-Einnahmen wuchsen um 9,6 Prozent auf 430 Millionen Euro (15.9.2021).

Vergleichsweise hohe Steigerungsraten zwischen knapp 0,89 und 0,36 Prozentpunkten werden für die Barmenia, die Hallesche Krankenversicherung a.G., die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die Nürnberger Krankenversicherung AG ausgewiesen.

Anbieter mit gesunkenem Abschlusskostensatz

Den Abschlusskostensatz am stärksten heruntergeschraubt haben unter den im Vollversicherungs-Geschäft aktiven Anbietern die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die R+V Krankenversicherung AG. Die Verminderungsraten lagen bei knapp über beziehungsweise unter einem Prozentpunkt.

Vergleichsweise hohe Verminderungsraten zwischen fast 0,7 und über 0,5 Prozentpunkten standen ferner für die Württembergische Krankenversicherung AG, die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die SDK und die Inter Krankenversicherung AG zu Buche.

In der Stichprobe fehlen die Daten der Ottonova Krankenversicherung AG und der Freien Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK), da deren Geschäftsberichte 2020 bei Redaktionsschluss Anfang August noch nicht vorlagen.

Abschlussaufwendungen: Nicht nur unter Kostenaspekten betrachten

Klages führt im Heft weiter aus, dass insbesondere in den sozialpolitischen Diskussionen hohe Abschlusskosten immer wieder angeprangert würden. In der Regel werde dabei der Vorwurf geäußert, die PKV gebe zu viel Geld für Provisionen und Werbung aus. Nach seiner Ansicht ist dieses Argument nicht zu unterschätzen und bei Umdeckungen zutreffend.

„Die Abschlussaufwendungen sollten nicht nur unter Kostenaspekten gesehen werden“, meint der Map-Report-Chefredakteur. Denn in gewisser Weise stellten diese auch eine Art Investition in die Zukunft dar. Nur so sei es möglich, dem Bestand neue Versicherungen beziehungsweise neue Versicherte zuzuführen.

Klages zur Einordnung der Abschlusskostensätze: „Die Quote der Abschlussaufwendungen ist abhängig vom Umfang des Neu- und Veränderungsgeschäfts. Dabei sind zudem die Zugangswege und Vertriebsstrukturen des jeweiligen Unternehmens zu beachten.“

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 920 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2020“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen.

Er enthält auf 129 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (8.9.2021) auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2020) von bis zu 35 Anbietern. Hierzu gehören neben der Verwaltungskostenquote (27.9.2021) unter anderem die portierten Alterungsrückstellungen, die Rückschlüsse auf die Umdeckungsaktivitäten zulassen (13.9.2021).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2009 bis 2020 zu 28 Gesellschaften. Es ist als E-Paper ab 305 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.