Die PKV-Anbieter mit dem größten Schwund an Zusatzversicherten

20.10.2025 – Angeführt von der Inter konnten fünf private Krankenversicherer im vergangenen Jahr die Zahl der Ergänzungsversicherten entgegen dem Markttrend nicht ausbauen. Mit Abstand am stärksten wuchs Allianz, gefolgt von der Barmenia. Dies zeigt eine Analyse der Zeitschrift für Versicherungswesen. Die Bayerische Beamtenkrankenkasse kletterte von elf auf neun und überholte die Hansemerkur und die UKV.

Die Zahl der Krankenzusatzversicherten ist 2024 auf annähernd 31,3 Millionen gestiegen. Das Plus fiel nach vorläufigen Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit 4,9 Prozent in etwa zweieinhalb Mal so stark aus wie vor Jahresfrist (VersicherungsJournal 21.10.2024).

Inter mit dem größten Rückgang bei Krankenzusatzversicherungen

Auf Ebene der einzelnen Unternehmen betrachtet sind laut der Analyse „Die PKV im Jahre 2024“ in Heft 10/2025 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) höchst unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten.

So hatten fünf Akteure einen Rückgang zu verzeichnen. Am stärksten fiel dieser nach absoluten Zahlen bei der Inter Krankenversicherung AG aus, die um fast 23.200 Zusatzversicherte schrumpfte.

Weitere Versicherer mit Bestandsverlusten

Jeweils um die 1.000 Versicherte verloren die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Universa Krankenversicherung a.G. und die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG.

Für die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG wird in der Analyse eine Reduzierung im mittleren dreistelligen Bereich ausgewiesen. Die vier vorgenannten Anbieter hatten auch vor Jahresfrist zu den Bestandsverlierern gehört.

Diese privaten Krankenversicherer wuchsen am stärksten

Andererseits konnte die Allianz Private Krankenversicherungs-AG unter den 32 berücksichtigten Marktteilnehmern ihren Bestand an Ergänzungsversicherten am stärksten ausbauen. Das Plus fiel mit über 146.000 Personen um mehr als ein Drittel höher aus als im Jahr zuvor.

Ein sechsstelliger Bestandsausbau gelang ansonsten nur noch der Barmenia Krankenversicherung AG. Drei Jahre zuvor hatte der Zuwachs sogar noch jenseits der Marke von 400.000 gelegen. Seinerzeit hatte vor allem der Start von „CareFlex Chemie“ (25.11.2019, 7.1.2021), dem Konsortium aus Barmenia und der R+V Krankenversicherung AG, immense Bestandszuwächse gebracht.

Die Wiesbadener konnten auch im vergangenen Jahr vergleichsweise kräftig zulegen (plus fast 44.000). Das war allerdings zuletzt nur das achtstärkste Plus unter den aufgelisteten Akteuren.

Weitere Akteure mit deutlichem Bestandsausbau

Auf den Positionen drei bis sieben der Rangliste liegen mit Zuwächsen zwischen etwa 87.000 und gut 46.000 Zusatzversicherten die Münchener Verein Krankenversicherung a.G., die Gothaer Krankenversicherung AG, die Ergo Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG.

Bestandssteigerungen von jeweils über 30.000 Ergänzungsversicherten schafften die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

DKV verteidigt Spitzenposition bei Krankenzusatzpolicen

Unangefochtener Spitzenreiter ist und bleibt die DKV – mit zuletzt fast 3,64 Millionen Zusatzversicherten. Die Allianz an zweiter Stelle verkürzte durch das stärkere Wachstum den Rückstand von 1,2 Millionen auf 1,1 Millionen Personen.

Den dritten Rang verteidigte die Barmenia vor der Ergo. Beide kamen auf um die zwei Millionen Ergänzungsversicherte. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge mit 1,83 bis 1,38 Millionen Personen der Debeka Krankenversicherungsverein a.G., die Signal Iduna, die Generali und die R+V.

Die Positionen neun bis elf belegen die BBKK, die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die UKV mit jeweils knapp unter 1,3 Millionen Zusatzversicherten. Dabei zog die Bayerische Beamtenkrankenkasse an den beiden Wettbewerbern vorbei.

„Wie seit Jahren lief es auch 2024 im Zusatzgeschäft beim Bestandsausbau für die PKV solide“, analysiert ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski die Entwicklung. Eine „gewaltige“ Wachstumsstory sei das allerdings auch nicht, „und angesichts des überschaubaren Prämienvolumens kein wirklicher Ausgleich für die Bestandsstagnation in der Vollversicherung“.