Die PKV-Anbieter mit dem größten Schwund an Zusatzversicherten

22.11.2022 – Etwa drei von vier privaten Krankenversicherern konnten im vergangenen Jahr die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten ausbauen. Die mit Abstand größten Zuwächse erzielten die Barmenia und die R+V, während die Signal Iduna den stärksten Rückgang zu verzeichnen hatte. Dies zeigt eine Datenzusammenstellung von Assekurata. Die Barmenia zog damit in die Top Ten auf Position sieben ein. Von zehn auf neun nach oben ging es für die R+V.

Die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten ist 2021 von 27,7 auf 28,8 Millionen gestiegen. Das Plus betrug nach Angaben der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH rund vier Prozent. Im Jahr zuvor hatte das Plus etwa 2,8 Prozent betragen (VersicherungsJournal 5.11.2021). In der Aufzählung nicht berücksichtigt wurden den Angaben zufolge Auslandsreise-Krankenversicherungen.

Sechs Anbieter mit rückläufigen Beständen

Auf Ebene der einzelnen Unternehmen betrachtet sind nach einer Datenzusammenstellung der Analysten höchst unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten. So hatten neun (2020: sechs) Akteure Rückgänge zu verzeichnen. Am stärksten fiel dieser nach absoluten Zahlen bei der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. aus (aktuell minus 15.848).

„Auffallend ist hier der immense Verlust in der Selbstständigen Krankenhaustagegeld-Versicherung. Allein hier verzeichnete die Signal 2021 ein Minus von rund 14.500 Personen. Im Vorjahr hatten bereits rund 15.000 Versicherte der Signal Iduna ihre Selbstständige Krankenhaustagegeld-Versicherung gekündigt“, hebt Assekurata hervor.

Weitere Versicherer mit Bestandsverlusten

Vergleichsweise hohe Bestandsverluste zwischen gut 7.400 und rund 2.300 hatten auch die Continentale Krankenversicherung a.G., die DKV Deutsch Krankenversicherung AG, die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG zu verzeichnen. Bis auf die DKV waren die vorgenannten Akteure auch im Vorjahr in den Beständen geschrumpft.

Für die Inter Krankenversicherung AG, die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die Universa Krankenversicherung a.G. und die Hansemerkur Krankenversicherung AG weist Assekurata Reduzierungen im jeweils dreistelligen Bereich aus.

(Bild: Assekurata)

Diese privaten Krankenversicherer wuchsen am stärksten

Andererseits konnte die Barmenia Krankenversicherung AG unter den 32 berücksichtigten Marktteilnehmern ihren Bestand an Ergänzungsversicherten am stärksten ausbauen (plus über 400.000 Personen). Ebenfalls im sechsstelligen Bereich wuchs die R+V Krankenversicherung AG (plus 256.000 Individuen).

Diese deutlichen Steigerungen sind insbesondere auf den Start von „CareFlex Chemie“ (25.11.2019, 7.1.2021) zurückzuführen. Dies brachte dem Konsortium aus Barmenia und R+V nach eigenen Angaben einen Bestandszuwachs von über 400.000 Personen.

Die Bestände der Ergo Krankenversicherung AG, der Allianz Private Krankenversicherungs-AG und der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. wuchsen zwischen 60.000 und fast 43.000 Individuen. Jeweils um mehr als 30.000 Personen legten die Generali Deutschland Krankenversicherung AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G. zu.

Der Nürnberger Krankenversicherung AG gelang ein Plus von über 24.000. Ebenfalls im fünfstelligen Bereich legten die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und die Gothaer Krankenversicherung AG zu.

(Bild: Assekurata)

DKV verteidigt Spitzenposition

Die Barmenia schaffte es dank des immensen Zugewinns auf über 1,5 Millionen Personen erstmals in die Top Ten der größten Krankenzusatz-Versicherer und rangiert an siebter Stelle. Spitzenreiter ist und bleibt die DKV mit 3,57 Millionen.

Die Allianz festigte den zweiten Rang mit 2,22 Millionen vor der Signal Iduna mit 1,88 Millionen. Knapp dahinter folgen der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., der den Rückstand auf die Signal Iduna von fast 100.000 auf unter 70.000 verkürzte, und die Ergo. Letztere liegt nicht einmal mehr 40.000 (Vorjahr: annähernd 85.000) hinter den Koblenzern zurück.

(Bild: Assekurata)

Position sechs belegt erneut die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG – mit aktuell 1,64 Millionen. Auf Rang acht liegt hauchdünn hinter der Barmenia die Generali. Die R+V (1,4 Millionen Personen) zog an der Hansemerkur vorbei auf Platz neun. Aus der Top Ten herausgefallen ist die UKV – Union Krankenversicherung AG.