Die nachhaltigsten Versicherer und Vertriebe aus Sicht der Verbraucher

12.5.2025 – In einer aktuellen Servicevalue-Studie werden 17 Versicherer, fünf Direktversicherer und sieben Finanzvertriebe mit der höchsten Bewertung „besonders nachhaltig“ ausgezeichnet. Die Sparkassenversicherer können gleich zweimal Platz eins im internen Ranking erobern. Nachhaltigster Finanzvertrieb ist die Swiss Life Select.

Zum vierten Mal hat die Servicevalue GmbH für die Tageszeitung Die Welt die „Nachhaltigkeits-Champions“ gekürt. Dabei wurde nicht der tatsächliche ökologische Fußabdruck der Unternehmen ermittelt, sondern danach gefragt, welche Anbieter von den Kunden als besonders nachhaltig wahrgenommen werden.

Für die aktuelle Umfrage wurden 335.000 Verbraucherurteile zu 1.491 Unternehmen aus 83 Branchen eingeholt. Ein Branchenranking verdeutlicht zusätzlich, welche Wirtschaftszweige als besonders nachhaltig wahrgenommen werden.

So wurden die Daten erhoben

Die aktuelle Umfrage fand im Februar und März 2025 statt. Dabei wurde auf externe Online-Panels zurückgegriffen: Nutzer, die sich bereiterklärt haben, regelmäßig an Verbraucherumfragen mitzuwirken.

Die Teilnehmer sollten eine einfache Frage beantworten: „Inwieweit können Sie aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zustimmen, dass die folgenden Unternehmen umweltbewusst und ökologisch nachhaltig agieren?“ Dabei waren Antworten auf einer fünfstufigen Skala möglich:

„Stimme voll und ganz zu“ (1),

„Stimme zu“ (2),

„Stimme eher zu“ (3),

„Stimme eher nicht zu“ (4),

„Stimme nicht zu“ (5) und

„Kann ich nicht beurteilen“ (nicht bewertungsrelevant).

So wurden die „Nachhaltigkeits-Champions“ ermittelt

Für jedes Unternehmen haben die Studienautoren einen sogenannten Sustainability-Awareness-Score (SAS) berechnet. Voraussetzung für die Aufnahme in die Wertung war, dass ein Unternehmen mindestens 300 Stimmen erhielt.

Der Score ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt aller abgegebenen Bewertungen – vergleichbar mit einer Schulnote. Das heißt: Jede Stimme zählt gleich viel. Je niedriger der Wert, desto nachhaltiger wird das Unternehmen wahrgenommen.

Liegt der Score eines Unternehmens unter dem Durchschnitt seiner Branche, erhält es die Auszeichnung „sehr nachhaltig“. Ist der Wert sogar besser als der Durchschnitt der „sehr nachhaltigen“ Unternehmen, wird das Unternehmen als „besonders nachhaltig“ ausgezeichnet.

Versicherer im vorderen Mittelfeld aller Branchen

Im Ranking aller gelisteten Branchen schneidet die Versicherungswirtschaft solide ab, ohne zur Spitzengruppe zu gehören. Mit einem Branchenmittelwert von 2,70 belegen sie Rang 27 von 83 – und damit einen Platz im oberen Mittelfeld.

Als besonders nachhaltig werden tendenziell versorgungsnahe Konsumbranchen wahrgenommen. So erzielen Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser mit 2,49 den besten Score, gefolgt von Drogerien (2,52), Lebensmitteleinzelhändlern (2,55) und Outdoor-Ausrüstern (2,56). Auch Filialbanken schneiden mit Rang fünf und einem Score von 2,56 sehr gut ab.

Die nachhaltigsten Versicherer

In der Branchen-Einzelwertung gab es gegenüber dem Vorjahr deutliche Verschiebungen im Ranking. Die SV Sparkassenversicherungen platzierten sich mit Score 2,45 auf Rang eins. Das bedeutet einen deutlichen Sprung nach vorne: Im Vorjahr hatten sie noch auf dem zwölften Platz gelegen (VersicherungsJournal 10.5.2024).

Auch die Generali-Gruppe verbessert sich deutlich. Im letztjährigen Ranking noch auf Rang sechs, erzielte sie nun mit 2,47 das zweitbeste Ergebnis. Die Ergo-Gruppe verteidigte ihren Bronzerang aus dem Vorjahr und kann mit 2,48 den drittbesten Score vorzeigen.

Die Vorjahressiegerin Debeka Versicherungen fiel hingegen auf Rang elf zurück (2,53), und auch die Vorjahreszweite ADAC Versicherungen büßte deutlich ein. Score 2,56 bedeutet nur noch Rang 15. Trotzdem können sich auch diese beiden Versicherer über die Auszeichnung „besonders nachhaltig“ freuen.

17 Versicherer als „besonders nachhaltig“ ausgezeichnet

Insgesamt wurden 17 Versicherer als „besonders nachhaltig“ ausgezeichnet, da sie besser abschnitten als die bereits überdurchschnittlich bewerteten Unternehmen. Neben den bereits genannten gehören auch folgende Anbieter dazu die:

Allianz Direct verliert Spitzenplatz bei Direktversicherern

Auch bei den Direktversicherern gab es eine Änderung auf den Spitzenplätzen. Im Vorjahr hatte die Allianz Direct Versicherungs-AG noch mit einem Score von 2,39 den branchenübergreifend sechsten Rang erreicht – und damit auch das beste Ergebnis aller teilnehmenden Versicherer.

In diesem Jahr reichte es für die Allianz-Tochter auch in der Einzelwertung nur noch für Rang zwei. Der Durchschnittswert liegt nun bei 2,47. An die Spitze setzte sich stattdessen die Sparkassen Direktversicherung AG (2,45), die im Vorjahr nicht unter den ausgezeichneten Unternehmen vertreten war.

Grundsätzlich werden Direktversicherer nachhaltiger wahrgenommen als Anbieter mit Omnikanal- oder Agenturvertrieb. Im Branchenvergleich erreichen sie mit einem Score von 2,65 Platz 14 von 83 – und liegen damit klar vor den klassischen Versicherern.

Ebenfalls als besonders nachhaltig ausgezeichnet werden im aktuellen Ranking die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (2,50), die Verti Versicherung AG (2,52) sowie die Admiraldirekt.de GmbH (2,54).

Finanzvertriebe platzieren sich als Branche im unteren Mittelfeld

Weniger nachhaltig wahrgenommen werden hingegen die Finanzvertriebe. Mit einem durchschnittlichen Score von 2,76 landeten sie im Branchenvergleich lediglich auf Rang 44 von 83 – und damit im unteren Mittelfeld. Sie liegen damit deutlich hinter den Direktversicherern und auch hinter den klassischen Versicherern.

Dennoch gab es Unternehmen, die den Durchschnittswert in dieser Kategorie deutlich schlugen. Die Swiss Life Select Deutschland GmbH errang mit einem Score von 2,54 den besten Wert und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze.

Die RWS Vermögensplanung AG erzielte den Silberrang (2,56), gefolgt von der Telis Finanz AG auf dem dritten Platz (2,57). Beide Unternehmen verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr. Die FP Finanzpartner in Bayern AG für Beratung und Vermittlung war im Vorjahr nicht unter den besonders nachhaltigen Vertrieben – nun sprang sie auf Rang vier.

Dahinter folgt die Vorjahressiegerin Postbank Finanzberatung AG auf Rang fünf (2,60). Mit der MLP SE (2,61) und der Deutschen Proventus AG (2,62) erhielten zwei weitere Unternehmen die Auszeichnung „besonders nachhaltig“. Die weiteren Ergebnisse der Studie „Nachhaltigkeits-Champions 2025“ sind auf der Webseite von Servicevalue einsehbar.