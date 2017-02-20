Die mitgliederstärksten Krankenkassen

8.12.2025 – Neben dem Branchenprimus Techniker Krankenkasse konnten zwischen Anfang Januar und Anfang Oktober nur vier weitere Marktschwergewichten (mehr als 900.000 Mitglieder) ihren Bestand ausbauen. Am stärksten verlor die Knappschaft, die mit 19 Prozent Gesamtbeitrag die teuerste Körperschaft ist. In der Rangliste konnte die Techniker den Vorsprung auf die Barmer auf fast 2,7 Millionen Personen ausbauen. Dahinter folgen DAK-Gesundheit, AOK Bayern und AOK Baden-Württemberg. Die AOK Niedersachsen zog vorbei an der IKK Classic auf Platz sieben, während die AOK Nordost hinter die AOK Hessen zurückfiel auf Platz zwölf.

Zum 1. Juli 2025 zählte die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 58.804.916 Mitglieder. Dies entspricht laut der GKV-Statistik KM1 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) im Vergleich zum Jahresbeginn einem Zuwachs um 260.415 beziehungsweise rund 0,4 Prozent.

Nur zwei Kassenarten im Plus

Wachsen konnten dabei nur die Betriebskrankenkassen (BKKen) und die Ersatzkassen, und das sogar im jeweils sechsstelligen Bereich. Sechsstellig verloren hingegen die Innungskrankenkassen (IKKen).

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See hatte Einbußen im hohen fünfstelligen Bereich hinzunehmen. Und auch die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) verloren, und zwar im mittleren vierstelligen Bereich.

Fünf der Marktgrößen im Plus

Auf Ebene der einzelnen Krankenkassen hatten allerdings nur 32 Akteure Teil an der positiven Entwicklung (VersicherungsJournal 26.11.2025). Fast zwei Drittel der Körperschaften hatten rückläufige Mitgliederzahlen zu verzeichnen (26.11.2025).

Von den Platzhirschen mit mindestens 900.000 Mitgliedern konnten fünf zulegen. Nach „Köpfen“ am stärksten gelang dies der Techniker Krankenkasse, die in den ersten neun Monaten fast 350.000 Personen hinzugewann.

Zuwächse im fünfstelligen Bereich schafften die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen sowie die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse. Leicht im Plus waren darüber hinaus die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse und die AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen.

Knappschaft verlor am stärksten

Bei allen anderen Marktgrößen sank die Mitgliederzahl zwischen dem 1. Januar und dem 1. Oktober. Einbußen im sechsstelligen Bereich hatte dabei nur die Barmer hinzunehmen. Annähernd 89.000 Personen verlor die Knappschaft, über 48.000 die IKK Classic.

Rückgänge um rund 28.500 bis fast 18.300 Mitglieder hatten die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse, die Kaufmännische Krankenkasse – KKH und die DAK-Gesundheit zu verzeichnen.

Zwischen etwa 13.600 und 1.150 Personen verloren die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse und die AOK Baden-Württemberg.

Techniker baut Vorsprung aus

Die Techniker führt weiterhin unangefochten das Ranking nach Mitgliedern an – mit 9,51 Millionen Personen. Sie gehört mit 2,45 Prozent Zusatzbeitrag (Gesamtbeitragssatz: 17,05 Prozent) zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft (6.1.2025). Der Vorsprung auf die Barmer wuchs auf Neunmonatssicht von knapp 2,2 auf fast 2,7 Millionen „Köpfe“ an.

Position drei belegt die DAK-Gesundheit mit 4,45 Millionen Mitgliedern vor der AOK Bayern (3,62 Millionen) und der AOK Baden-Württemberg (3,54 Millionen). Dahinter folgen knapp mit 2,75 bis 2,23 Millionen Personen die AOK Plus, die AOK Niedersachsen, die IKK Classic, die AOK Rheinland/Hamburg und die AOK Nordwest.

Zwischen knapp 1,3 und gut 1,2 Millionen Mitglieder zählten zum 1. Oktober die AOK Hessen, die AOK Nordost und die KKH. Knapp unter die Marke von einer Million rutschte die Knappschaft, die mit 4,40 Prozent Zusatzbeitrag (Gesamtbeitragssatz: 19,0 Prozent) die teuerste Körperschaft ist (2.7.2025). An 15. Stelle liegt die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit knapp 950.000 Personen.

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen kam es zu vier Positionsveränderungen in der Top 15. So zog die AOK Niedersachsen vorbei an der IKK Classic auf Platz sieben. Die AOK Hessen überholte die AOK Nordost und rangiert nun an elfter Stelle.