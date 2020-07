Die leistungsstärksten Risikoleben-Anbieter

3.7.2020 – Die Basler liegt in der Risikolebens-Versicherung an der Spitze der Qualitätsrangliste. Dahinter folgen die LV 1871 und die Dela. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden fast 1.500 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich biometrische Versicherungen unter den Vermittlern ihrer rund 3.200 Partnerbetrieben durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. In Risikoleben ist dies die Allianz Lebensversicherungs-AG, die sich mit drei Stimmen Vorsprung gegen die Dialog Lebensversicherungs-AG durchsetzte. Insgesamt wurden 1.484 Favoritennennungen abgegeben (VersicherungsJournal 1.7.2020).

Basler gewinnt Qualitätswertung

In der Qualitätsrangliste landeten die beiden vorgenannten Anbieter nur an vierter beziehungsweise fünfter Stelle. Bewertet werden sollten auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Schadenbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. In allen drei Teilen liegen die Allianz und die Dialog nur auf Durchschnittsniveau.

Spitzenreiter ist die Basler Lebensversicherungs-AG, die lediglich Rang sieben bei den für das Neugeschäft wichtigsten Anbietern belegt. Das Unternehmen schnitt in Sachen Produktqualität am zweitbesten und in den beiden anderen Kriterien am besten ab. Der Mittelwert der Vermittlernoten wird mit 1,52 ausgewiesen.

In einem knappen Rennen um den Silberrang behielt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) die Oberhand (Mittelwert: 1,59). Auch in den drei Qualitätsaspekten finden sich die Münchener an zweiter Stelle wieder. Beim Neugeschäft reichte es nur zu einem sechsten Platz.

Knapp dahinter (Mittelwert: 1,59) folgt die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland, die erst vor rund zweieinhalb Jahren auf dem deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018). Hinsichtlich der Produktqualität erzielte das Unternehmen die Bestnote. In den beiden anderen Segmenten fiel die Bewertung nur um Nuancen schlechter aus als bei der LV 1871.

Europa und Interrisk teilen sich Platz sechs

Auf dem geteilten sechsten Rang in der Qualitätswertung finden sich die Europa Lebensversicherung AG und die Interrisk Lebensversicherungs-AG wieder.

Bei der Europa sehen die befragten Vermittler insbesondere bei der Schadenbearbeitung nach deutlich Luft oben. Hier vergaben sie nur an zwei Marktteilnehmer schlechtere Noten. Die Interrisk wurde in allen Aspekten etwas schlechter als der Durchschnitt beurteilt.

In Vergleich zur Qualitätsumfrage von vor einem Jahr (18.2.2019) waren bei den hier aufgelisteten Produktgebern keine auffälligen Bewertungsunterschiede zu beobachten.

