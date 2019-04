Die Lebensversicherer mit der höchsten Finanzstärke

25.4.2019 – Eine Übersicht der Finanzkraft der deutschen Lebensversicherer hat Policen Direkt vorgelegt. Demnach ist der Markt insgesamt stabil, aber zwölf Gesellschaften mussten Übergangshilfen nutzen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Bei 33 Anbietern ist die Netto-SCR-Quote gesunken.

Die deutschen Versicherer hatten ihre per Ende 2018 festgestellte Finanzstärke in SFCR-Berichten darlegt und bis zum 23. April auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Das haben die meisten Unternehmen in diesem Jahr wieder pünktlich geschafft.

Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) die Solvenzsituation der Lebensversicherer für das Jahr 2018 bereits als deutlich verbessert bezeichnet (VersicherungsJournal 3.4.2019).

Alle Lebensversicherer auf einen Blick

Diese Einschätzung wird von einem Vergleich der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH bestätigt.

Auf ihrer Internetseite stellt die im Zweitmarkt tätige Gesellschaft die wichtigsten Kennzahlen aus den SFCR-Berichten von 85 Lebensversicherern dar. Die Daten der Barmenia Lebensversicherung a.G. sind allerdings unvollständig, Angaben zu Deutsche Lebensversicherungs-AG und Mylife Lebensversicherung AG fehlen ganz.

Laut der Übersicht haben sich die für die Aufsicht relevanten Brutto-SCR-Solvenzquoten mit Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung der deutschen Lebensversicherer im Schnitt um zehn (Vorjahr 17) Prozent verbessert. Die Nettoquoten ohne diese Hilfen stiegen um zwei Prozent, im Vorjahr hatte der Zuwachs noch gut ein Drittel betragen.

Zusammenfassung der Solvenz-Übersicht von Policen Direkt Kennzahl 2018 2017 SCR-Quote Netto, durchschnittlich 274% 272% Anzahl Versicherer unter 100 Prozent Netto 12 11 SCR-Quote Brutto, durchschnittlich 493% 450% MCR-Quote, durchschnittlich 705% 731% Anzahl Versicherer unter 100 Prozent 4 4

Die Gewinner …

Die höchste SCR-Quote netto (ohne Übergangshilfen) weist mit 996 (Vorjahr 912) Prozent die Europa Lebensversicherung AG aus. Die Gesellschaft hatte auch schon in den Vorjahren die Rangliste angeführt (VersicherungsJournal 9.5.2018, 17.7.2017).

Dahinter platziert sind mit 769 (646) Prozent die Dialog Lebensversicherungs-AG und mit 703 (738) Prozent die Ergo Direkt Lebensversicherung AG.

Die stärksten relativen Verbesserungen ihrer Finanzkraft konnten die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. um 346 Prozent, die Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg um 203 Prozent, die HDI Lebensversicherung AG um 56 Prozent und die Continentale Lebensversicherung AG um 51 Prozent nachweisen.

… und Verlierer

Zwölf (Vorjahr elf) Versicherer konnten nur dank der Übergangsmaßnahmen eine ausreichende Solvabilität darstellen. Deren Netto-SCR-Quoten lagen nämlich unter den mindestens geforderten 100 Prozent:

Zwei Versicherer haben die Schwelle von 100 Prozent inzwischen überschritten: Die HDI Lebensversicherung AG erreichte 2018 112 (Vorjahr 72) Prozent, die Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen kommt inzwischen auf 102 (80) Prozent.

33 Gesellschaften haben Finanzkraft verloren

Gegenüber dem Vorjahr haben 33 Gesellschaften ihre Netto-SCR-Quoten verschlechtert. Im Vorjahr waren es nur neun.

Mehr als ein Fünftel ihrer Quote eingebüßt haben ein Dutzend Unternehmen:

Die Versicherer haben den erneuten Solvenztest bestanden. Henning Kühl, Chefaktuar bei Policen Direkt

Geändertes Neugeschäft spiegelt sich wider

Policen Direkt kommentiert die Ergebnisse so: „Sämtliche Versicherer zeigen aktuell stabile Quoten, 66 von 84 nehmen dafür von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) genehmigte Bilanzierungshilfen in Anspruch.“ 26 Versicherer hätten sich bei der aufsichtsrelevanten Quote im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, 58 verbessert.

Die MCR-Quote bezieht sich nach Angaben des Unternehmens „auf die Anforderungen im Normalbetrieb und damit die aktuellen Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden. Diese können nur vier Lebensversicherer nicht ohne Bilanzierungshilfen erfüllen, genauso viele wie 2017“.

Chefaktuar Henning Kühl erklärte: „Die Versicherer haben den erneuten Solvenztest bestanden. Die stabilen Zinsen von 2018 und sicher auch die Neuregelung der Zinszusatzreserven spiegeln sich in der Verbesserung der Quote wider, genau wie das Neugeschäft, das sich mehr und mehr von klassischen Garantien verabschiedet.“

Die Quoten bestimmen die Handlungsspielräume

Henning Kühl (Bild: Policen Direkt)

Kühl leitet aus den Nettoquoten ab, welche Handlungsoptionen die Gesellschaften haben.

Die 20 Unternehmen mit SCR-Quote unter 150 Prozent betrachtet er bei der Wahl der Produkte für das Neugeschäft und bei der Höhe der Überschussbeteiligung als eingeschränkt an.

„Im grünen Bereich“ sieht der Aktuar die Gesellschaften im Bereich von 150 bis 300 Prozent. Sie seien weitgehend finanzstark, gerüstet für Extremszenarien und in der Lage, den eingegangenen Versprechen unverändert auch in Zukunft nachzukommen.

Die 36 Versicherer mit Netto über 300 Prozent könnten aufgrund ihrer komfortablen Solvenzkapital-Ausstattung ihren Kunden höhere Leistungen anbieten, zum Beispiel in Form von Überschüssen oder Garantien im Neugeschäft. Ob ein Unternehmen seine Spielräume auch nutzt, sei eine Frage der Strategie.

Kritik an den Berichten

Die Art der Solvenz-Berichterstattung durch die Versicherer wird immer wieder diskutiert. Zuletzt hatte sich der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) über die gesetzlichen Vorgaben beklagt (VersicherungsJournal 3.4.2019).

Wie die einzelnen Unternehmen die Vorgaben umsetzen, hatte der Bund der Versicherten e.V. (BdV) kritisiert. Sie hätten sich allerdings zuletzt verbessert. Dabei unterschieden sich die einzelnen Lebensversicherer erheblich (VersicherungsJournal 12.9.2018).

Auch Policen Direkt bestätigt, dass sich einige Versicherer ihre Berichten verbessert hätten. Die Kritik des GDV hält das Unternehmen für begründet.

Interesse an den Veröffentlichungen besteht

„Dass die Berichte aktuell wenig gelesen werden, liegt in erster Linie daran, dass sie oft nicht leserfreundlich gestaltet sind. Die Klickzahlen unserer Übersicht auf http://solvenzquoten.de und das große Interesse an entsprechenden Makler-Webinaren zeigen aber, dass es darauf ankommt, wie man ein Thema aufbereitet.“

Kühl fordert daher: „Für Versicherer sollte es nicht darum gehen, Aufwand für die Berichte zu vermeiden, sondern den Aufwand so zu betreiben, dass er sich lohnt.“ Jede Gesellschaft sei hier gefordert und in der Verantwortung.