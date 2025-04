Die Lebensversicherer mit dem besten Neugeschäft

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

22.4.2025 –

Der Verbund hat unter seinen Partnerbetrieben ermittelt, wer das meiste Neugeschäft erhält und wer in vier Leistungsaspekten am besten abliefert. Der alte und neue Neugeschäftsspitzenreiter musste in der Qualitätswertung drei kleineren Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...