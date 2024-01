Die Lebensversicherer mit dem besten Kundenservice

23.1.2024 – In einer Wettbewerbsanalyse der Lebensversicherer in Sachen Kundenorientierung hat Servicevalue elf „sehr gute“ Marktteilnehmer ermittelt. Hierzu gehören Allianz, Baloise, Canada Life, Cosmos, Ergo Vorsorge, Hannoversche, Huk-Coburg, Interrisk, LVM, Neue Leben und WWK. Die Studie beruht auf rund 3.400 online eingeholten Versicherungsnehmer-Urteilen zu 34 Gesellschaften. Zur Bewertung standen 17 Service- und Leistungsmerkmale.

Mittlerweile zum achten Mal hat die Servicevalue GmbH die Kundenorientierung von Lebensversicherern unter die Lupe genommen. Seit dem Vorjahr (VersicherungsJournal 24.1.2023) ist die Zeitschrift Euro aus der Finanzen Verlag GmbH Kooperationspartner.

Der „Euro-Atlas Lebensversicherer 2024“ beruht auf 3.392 Urteilen von 2.546 Versicherungsnehmern zu den 34 größten Anbietern. Die Daten wurden im November und Dezember 2023 im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

So wurden die Lebensversicherer bewertet

Bewertet werden konnten bis zu drei Unternehmen, bei denen die Befragten in den letzten zwölf Monaten Kunde waren und mindestens eines der folgenden Produkte abgeschlossen haben: Kapitallebens-, Risikolebens-, Berufsunfähigkeits-, private Rentenversicherung, staatlich geförderte Rente (Riester-Rente, Basis-Rente) und/oder betriebliche Altersversorgung (bAV).

Zu bewerten waren, wie in den Vorjahren, insgesamt 17 allgemeine und spezifische Service- und Leistungsmerkmale in den vier Qualitätsdimensionen

Produktangebot (Produktauswahl und -alternativen, Transparenz der Produkte und Tarife, Angebots- und Vertragsunterlagen, Produktqualität, Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte),

Kundenberatung (fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter, Verständlichkeit der Beratung, Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, Vollständigkeit der Beratung),

Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen, Qualität der Anliegenbearbeitung, regelmäßige Informationen, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen) sowie

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz).

Alle Bewertungskriterien wurden gleich gewichtet. Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, wurden als „gut“ bewertet. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Elf Akteure sind „sehr gut“

In der Gesamtwertung erhielten erneut elf Gesellschaften die Höchstnote. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Dabei schafften die Baloise, die Canada Life und die Interrisk den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen sind die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die Provinzial Versicherungsgruppe und die Targo Lebensversicherung AG, die alle drei ein „gut“ erzielten. Konkrete Punkt- oder Notenwerte veröffentlichte Servicevalue nicht.

Lediglich Huk-Coburg und WWK erreichten in allen vier Teilbereichen die Höchstnote.

Allianz, Ergo Vorsorge und WWK erreichten in allen vier Teilbereichen die Höchstnote. Drei Mal zu den Topanbietern zählen die Allianz (nicht Preis-Leistungs-Verhältnis), die Canada Life und die Neue Leben (jeweils nicht Kundenservice) sowie Cosmos (nicht Kundenberatung).

Gute Noten für die Fachkompetenz der Mitarbeiter

Bei den 17 Servicemerkmalen stand den Befragten jeweils eine fünfstufige Bewertungsskala zur Verfügung (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“). Auffällig ist, dass die durchschnittlichen Bewertungen über alle Kriterien hinweg nicht übermäßig positiv ausfallen (zwischen 2,13 und 2,41).

Am besten aus Mandantensicht schnitten die Testkandidaten in den Bereichen fachliche Kompetenz der Mitarbeiter sowie Produktauswahl und -alternativen ab. Am schlechtesten fielen die Kundenbewertungen im Service- und Leistungsmerkmal regelmäßige Informationen aus. Auch hinsichtlich Kostentransparenz, Flexibilität und Passgenauigkeit sowie Preis-Leistungsverhältnis besteht noch Luft nach oben.

Besonders wichtig: Preis-Leistungs-Verhältnis

Wichtigste Kundenbindungstreiber, die in einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) ermittelt wurden, sind die Kostentransparenz und das Preis-Leistungs-Verhältnis. In letztgenanntem Kriterium schneidet die Branche wie oben dargestellt eher schlecht ab. Hier ließ die Cosmos mit einem Mittelwert von 2,05 alle anderen Wettbewerber hinter sich.

Den Silberrang teilen sich die Huk-Coburg und die insgesamt „gute“ Europa Lebensversicherung AG (jeweils 2,13). Dahinter folgen die Neue Leben, die Hannoversche und die Canada Life mit Mittelwerten zwischen 2,17 und 2,20.

Tiefergehende Details, auch zu den „guten“ und nicht überdurchschnittlichen Anbietern, sowie Informationen zu weiteren Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 427 KB) nachgelesen werden.