Die Krankenkassen mit der höchsten Finanzkraft laut Handelsblatt

3.11.2025 – Die Wirtschaftszeitung hat ihr aktuelles GKV-Finanzkraft-Ranking veröffentlicht. Von den 37 Testkandidaten schnitten nur die BKK SBH, die BKK Public, die Tui BKK, die BKK Faber-Castell & Partner, die Audi BKK und die HKK mit „sehr gut“ ab. Bewertet wurden in unterschiedlicher Gewichtung die Segmente Vermögen, Liquidität, Verwaltungskosten, GuV, Finanztransparenz, Beitragsstabilität und Mitgliederentwicklung.

Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH hat auch in diesem Jahr wieder für das Handelsblatt die Finanzkraft der Krankenkassen untersucht. Dabei wurden sieben Aspekte bewertet, die in unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtnote eingingen. Die Kriterien waren:

das Vermögen (30 Prozent),

die Liquidität (20 Prozent),

der Deckungsbeitrag der Verwaltungskosten und der Deckungsbeitrag der Verwaltungskosten je Versicherten (15 Prozent),

die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV; zehn Prozent),

die Finanztransparenz (zehn Prozent),

die Beitragsstabilität (zehn Prozent) und

die Mitgliederentwicklung (fünf Prozent).

Für die einzelnen Bewertungsparameter wurden Punkte (jeweils maximal 100) vergeben, die zu Teilnoten und diese schließlich zur Gesamtnote aggregiert wurden. In einem letzten Schritt wurden die Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“ überführt.

Keine Krankenkassen mehr mit der Höchstnote

Insgesamt haben 37 der 72 angeschriebenen Körperschaften (bundesweit oder regional geöffnet) den DFSI-Fragebogen beantwortet. Die Höchstnote „exzellent“, die ab 90 Zählern vergeben wird, erhielt keiner der Testkandidaten. Im Vorjahr hatten dies noch drei geschafft (VersicherungsJournal 1.11.2024).

Die Zahl der „sehr guten“ Körperschaften schrumpfte von 16 auf sechs zusammen. Am besten schnitt die BKK SBH mit 86,9 Punkten ab. Sie steht damit an der Spitze der separat ausgewiesenen Rangliste der regional geöffneten Krankenkassen. Die zweithöchste Zählerzahl erhielt mit 86,0 die ebenfalls regional geöffnete BKK Public.

An insgesamt dritter Stelle folgt als beste unter den bundesweit geöffneten Körperschaften die Tui BKK mit 85,8 Punkten. Die regional geöffnete BKK Faber-Castell & Partner kam auf 83,2 Zähler, die bundesweit geöffnete Handelskrankenkasse (HKK) auf 82,9 und die ebenfalls bundesweit geöffnete Audi BKK auf 82,5 Zähler. Die drei letztgenannten Kassen hatten im Vorjahr noch die Höchstnote erzielt.

WERBUNG

Die Stärken und Schwächen der Besten

Testsieger BKK SBH schaffte in Sachen Liquidität, Vermögen und Mitgliederentwicklung jeweils die Höchstpunktzahl und schrammte bei der Beitragsstabilität nur knapp an dieser vorbei. Am schlechtesten kam der Prüfling im Kriterium GuV mit nur 30,5 Punkten weg.

Die insgesamt zweitbeste Körperschaft BKK Public konnte nur in Sachen Liquidität und Vermögen vollends überzeugen. Am schlechtesten schnitt sie in den Aspekten Mitgliederentwicklung (45,6 Zähler) und GuV (50,0 Punkte) ab.

Die Tui BKK als beste bundesweit geöffnete Krankenkasse schaffte in Sachen Liquidität und Vermögen jeweils die Höchstpunktzahl. In Sachen Verwaltungskosten und Beitragsstabilität blieb sie jeweils knapp unter 90 Zählern. Bei der Mitgliederentwicklung reichte es nur für 45,6 Punkte.

Warum sich der Blick auf die Finanzkraft der Krankenkassen lohnt

Laut DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke kann die Finanzkraft der Kassen einen Hinweis darauf geben, wie stark die Zusatzbeiträge angepasst werden müssen. „Je finanzstärker eine Kasse heute ist, umso besser ist sie im Vergleich zum Wettbewerb vor unvorhergesehenen Beitragssprüngen gewappnet.“

So gehören die sechs „sehr guten“ Testkandidaten alle zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft. Der Gesamtbeitragssatz liegt höchstens bei 17,1 Prozent (Tui BKK). Die HKK ist mit 16,79 Prozent die zweitgünstigste Körperschaft. Der Durchschnitt wird in dem Handelsblatt-Onlineartikel mit 17,73 (14,6 Prozent allgemeiner plus 3,13 Prozent tatsächlicher durchschnittlicher Zusatzbeitrag) angegeben.