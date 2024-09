Die Krankenkassen mit den zufriedensten Kunden

13.9.2024 – Servicevalue hat in einer Onlinebefragung ermittelt, welche gesetzlichen Krankenversicherer besonders hoch in der Gunst der Versicherten stehen. Von 43 Testkandidaten haben sich 15 in die GKV-Bestenliste eingetragen.

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitung Tagesspiegel wollten zum zweiten Mal wissen, mit welchen Versicherungsanbietern Verbraucher insgesamt am zufriedensten sind. Die kürzlich veröffentlichte Untersuchung „Deutschland-Monitor – Versicherer 2024“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen Juli und August durchgeführten Onlinebefragung.

Dabei kamen rund 71.000 Kundenurteile zu 163 verschiedenen Versicherungsunternehmen in zwölf Versicherungssparten zusammen (insgesamt 601 Gesellschaften).

Techniker vor, danach Barmer und Viactiv

In der Kategorie Krankenkassen ließ, wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 7.9.2023), die Techniker Krankenkasse alle anderen Wettbewerber hinter sich – mit einer Note von 2,41. Dahinter folgen auf dem geteilten Silberrang die Barmer und die Viactiv Krankenkasse (je 2,42).

Voraussetzung, um das Prädikat „Beste Krankenkassen“ zu erhalten, war eine Platzierung im besten Drittel (intervallskaliert) der 43 Testkandidaten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Wie den drei vorgenannten Akteuren gelang diese auch der Knappschaft-Bahn-See und der SBK Siemens-BKK (jeweils 2,43) sowie der AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (2,44).

Weitere bestplatzierte Krankenkassen

Gleiches gilt auch für die Mobil Betriebskrankenkasse und die Handelskrankenkasse (HKK) (jeweils 2,46). Ebenfalls eine solche Platzierung erreichten die Vivida BKK (2,47), die BKK Gildemeister Seidensticker (2,48), die BKK24 und HEK – Hanseatische Krankenkasse (jeweils 2,49) sowie die IKK Classic, die BKK MKK – meine Krankenkasse und die DAK-Gesundheit (jeweils 2,50).

Weitere Details zur Methodik, zu den Siegern in den einzelnen Versicherungssparten und zur konkreten Berechnung des besten Drittels hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (30.8.2024). Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.