Die Krankenkassen mit dem größten Versichertenschwund

27.8.2024 – Mitte 2024 zählte die GKV fast 74,6 Millionen Versicherte, das waren 0,6 Prozent mehr als Anfang des Jahres. Etwa vier von zehn Krankenkassen konnten an der positiven Entwicklung nicht teilhaben und verloren bis zu über 110.000 Versicherte (Barmer). In der Spitze schmolz der Versichertenbestand nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik um 6,3 Prozent (BKK Scheufelen). Fast alle „Verlierer“ haben zu Jahresbeginn den Zusatzbeitrag erhöht. Einige von ihnen taten dies unterjährig noch einmal.

Die Zahl der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) betrug zum 1. Juli 2024 knapp 74,56 Millionen Personen. Dies entspricht laut der GKV-Statistik KM1 des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) im Vergleich zum Jahresbeginn einem Zuwachs um gut 420.000 beziehungsweise knapp 0,6 Prozent.

KBS, SVLFG und IKKen im Minus

Dabei konnten nur die Ersatzkassen (plus 260.400 auf 28,71 Millionen Versicherte), die Betriebskrankenkassen (BKKen; plus 158.500 auf knapp 1,14) sowie die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen; plus 63.400 auf 27,55 Millionen) hinzugewinnen.

Die Knappschaft-Bahn-See (KBS) verlor gut 48.000 (auf unter 1,34 Millionen) Versicherte, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) rund 8.700 (auf unter 499.000). Die Innungskrankenkassen (IKKen) hatten Einbußen von etwa 5.400 (auf 5,10 Millionen) Versicherten zu verzeichnen.

Die Körperschaften mit den größten Verlusten

Nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik hatten fast 40 Prozent der insgesamt 95 Körperschaften (VersicherungsJournal 15.1.2024) Bestandsrückgänge hinzunehmen.

Die größten Verluste waren bei der Barmer zu beobachten (minus 110.660). Hinter der KBS stand die dritthöchste Verminderung mit 29.335 für die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse zu Buche. Fünfstellig im Minus war ansonsten nur die Kaufmännische Krankenkasse – KKH.

Zwischen 8.700 und 5.400 „Köpfe“ weniger als zu Jahresbeginn zählten die SVLFG, die Bahn-BKK, die Securvita BKK, die IKK Classic, die Pronova BKK und die BKK Scheufelen.

Die Akteure mit den höchsten Verminderungsraten

Prozentual gemessen hatte mit 6,3 Prozent die BKK Scheufelen den stärksten Rückgang zu verzeichnen. Um jeweils über drei Prozent verloren die BKK Euregio, die KBS, die BKK Pfaff und die Securvita BKK.

Zu den Körperschaften mit vergleichsweise hohen Verminderungsraten zwischen 2,3 und 1,7 Prozent zählen darüber hinaus die BKK Dürkopp Adler, die AOK Nordost, die IKK Brandenburg und Berlin sowie die SVLFG.

Die meisten „Verlierer“ haben Zusatzbeitrag erhöht – zum Jahreswechsel…

Auffällig ist, dass die vorgenannten Akteure mit Versichertenschwund bis auf wenige Ausnahmen zum Jahreswechsel den kassenindividuellen Zusatzbeitrag für 2024 erhöht haben. Dazu zählen die

AOK Nordost: plus 0,80 auf 2,70 (Gesamtbeitragssatz: 17,30) Prozent,

Bahn-BKK: plus 0,50 auf 2,20 (16,80) Prozent,

Barmer: plus 0,69 auf 2,19 (16,79) Prozent,

BKK Euregio: plus 0,41 auf 1,25 (15,85) Prozent,

BKK Dürkopp Adler: plus 0,26 auf 1,55 (16,15) Prozent,

BKK Pfaff: plus 0,60 auf 1,40 (16,00) Prozent,

BKK Pfalz: plus 0,43 auf 1,98 (16,58) Prozent,

BKK Scheufelen: plus 0,45 auf 1,85 (16,45) Prozent,

IKK Brandenburg und Berlin: plus 0,22 auf 1,99 (16,59) Prozent,

IKK Classic: plus 0,10 auf 1,70 (16,30) Prozent,

KBS: plus 0,60 auf 2,20 (16,80) Prozent,

KKH: plus 0,48 auf 1,98 (16,58) Prozent,

Pronova BKK: plus 0,10 auf 1,80 (16,40) Prozent und

Securvita BKK: plus 0,60 auf 2,20 (16,80) Prozent (9.1.2024).

…oder auch unterjährig zum zweiten Mal

Einige weitere Körperschaften haben den Zusatzbeitrag unterjährig noch einmal erhöht. Die Erhöhungen wurden teilweise erst nach dem Stichtag für die Daten aus diesem Artikel wirksam, so dass eventuell weitere Versichertenverluste entstehen werden. Zu der Gruppe gehören die Marktteilnehmer

BKK Euregio: plus 0,54 auf 1,79 (Gesamtbeitragssatz 16,39) Prozent zum 1. Juni,

BKK Pfaff: plus 0,40 auf 1,80 (16,40) Prozent zum 1. Juli,

BKK Pfalz: plus 0,40 auf 2,38 (16,98) Prozent zum 1. Juli,

IKK Classic: plus 0,49 auf 2,19 (16,79) Prozent zum 1. August,

KBS: plus 0,50 auf 2.70 (17,30) Prozent zum 1. August,

KKH: plus 1,38 auf Branchenhöchstwert von 3,28 Prozent (17,88) Prozent zum 1. August und

Pronova BKK: plus 0,60 auf 2,40 (17,00) Prozent zum 1. August (8.8.2024).

Die SVFLH nimmt nicht am Zusatzbeitragsverfahren teil.