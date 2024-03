Die Kompositversicherer mit dem größten Kundenschwund

25.3.2024 – Zwölf der 50 größten Kompositversicherer hatten zwischen 2017 und 2022 rückläufige Vertragsbestände hinzunehmen. Am stärksten schrumpfte nach absoluten Zahlen der HDI und prozentual gemessen die Alte Leipziger. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Zahl der Verträge in der Schaden-/Unfallversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus von 2010 auf 2022 fast ein Fünftel. Zuletzt summierte sich der Bestand auf fast 349,2 Millionen Verträge.

Während des genannten Zeitraums legte die Branche kontinuierlich zu. Die (teilweise aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit bereinigten) Zuwachsraten lagen zwischen 0,5 Prozent 2013 und 2,8 Prozent im Jahr 2022. Von 2017 auf 2022 baute die Branche das Vertragsvolumen um fast ein Achtel aus.

Zwölf Versicherer im Minus

Laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ konnten zwölf der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände entgegen dem Markttrend nicht ausbauen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure mit 86 Prozent Marktanteil.

Insgesamt sieben der aufgelisteten Akteure hatten Einbußen im sechsstelligen Bereich hinzunehmen. Am stärksten nach absoluten Zahlen schrumpften die HDI Versicherung AG (minus fast 743.000 Kontrakte) und die Axa Versicherung AG (minus gut 706.000 Policen).

Verluste im fünf- und sechsstelligen Bereich

Mehr als 458.000 Verträge verlor die Bayerische Landesbrandversicherung AG, fast 360.000 Kontrakte die Alte Leipziger Versicherung AG und gut 278.000 die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG.

Um fast 184.000 Verträge verminderte sich der Bestand der DA Deutschen Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt), um annähernd 130.000 Stück beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. Verluste im hohen fünfstelligen Bereich hatten die Europa Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG zu verzeichnen.

Hintergründe bei HDI und Axa ...

Bei der Axa war drei Mal in Folge ein Rückgang zu beobachten, wobei die Schrumpfung 2019 und 2020 mit jeweils um die sechs Prozent besonders hoch war. Dies ging zum Großteil auf die Kfz-Versicherung zurück. Hier waren das Corona-bedingt niedrigere Mobilitätsniveau und dadurch deutlich weniger Neuzulassungen besonders zu spüren (31.3.2022). Nach dem Turnaround 2021 gelang den Kölnern auch 2022 ein leichter Bestandsausbau.

Der HDI büßte vier Mal in Folge an Bestand ein – besonders stark in den Jahren 2019 und 2020. Hintergründe waren neben einem geringeren Neugeschäft vor allem in Kfz-Haftpflicht auch pandemiebedingte Effekte sowie das Auslaufen eines Kooperationsmodells (20.6.2022). Zuletzt gelang den Hannoveranern die Rückkehr in die Gewinnspur.

Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung in der Kfz-Versicherung zurückzuführen, in der die Kurve im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums deutlich nach oben zeigte. Auf Sechsjahressicht blieb es allerdings bei hohen Verlusten (15.2.2024). In der Haftpflicht- (14.3.2024) und der Hausratversicherung (11.3.2024) gehört der Anbieter zu den großen Verlierern beim Bestand.

... und der Alte Leipziger

Auch die Alte Leipziger kehrte zuletzt in die Wachstumsspur zurück. Dabei konnte das Unternehmen laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 638 KB) in allen Sparten mit Ausnahme der Unfall- und der Feuerversicherung wachsen.

Der Großteil des Bestandsabriebs ging auf den Verkauf des Rechtsschutzgeschäfts an die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG im Jahr 2018 zurück. Damals hatten rund 300.000 Rechtsschutz-Verträge den Besitzer gewechselt (10.4.2019)

Veränderungsraten von bis zu über einem Fünftel

Von 2017 auf 2022 fiel das relative Minus mit über einem Fünftel bei der Alte Leipziger am größten aus. Die Bayerische Landesbrand büßte ein Sechstel ein, der HDI fast ein Siebtel und die DA Direkt fast ein Achtel.

Einstellige Reduzierungsraten zwischen 7,6 und 4,1 Prozent hatten die Europa, die Axa, der DEVK VVaG und der Bayerische Versicherungsverband zu verzeichnen.

Bezugsmöglichkeit

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 90-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

In der Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf Anbietern mit Fokus auf das Privatkundengeschäft. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt. Beide buchten 2022 um knapp sechs Milliarden Euro Bruttobeiträge (16.11.2023).