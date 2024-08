Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit dem größten Prämienschwund

29.8.2024 – Die Allianz Direct hatte auf Sechsjahressicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung mit über 51 Prozent den größten Beitragsschwund zu verzeichnen. Um jeweils ein gutes Achtel schrumpften die Beitragseinnahmen bei Cosmos, Axa und HDI. Laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig gingen bei zwölf weiteren Akteuren aus der Top 50 die Prämieneinnahmen zurück.

WERBUNG

Das Beitragsaufkommen in der Kfz-Haftpflichtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge sind die gebuchten Bruttobeiträge von 2011 auf 2022 um über ein Drittel gewachsen. Zuletzt summierten sich die Einnahmen auf über annähernd 17 Milliarden Euro.

Dabei ging es zuletzt mit nur einem halben Prozent Steigerung (laut GDV bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit) deutlich schwächer aufwärts als in den Jahren zuvor. 2012 und 2013 lagen die Zuwachsraten noch bei über fünf Prozent. Von 2017 auf 2022 baute die Branche das Prämienvolumen um etwa sechs Prozent aus.

Große Unterschiede bei der Prämienentwicklung in Kfz-Haftpflicht

Dabei unterscheiden sich die einzelnen Unternehmen laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ deutlich. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Demnach konnten nur 33 der 50 größten Akteure ihren Umsatz auf Sechsjahressicht steigern. Sieben von ihnen wuchsen nur unterdurchschnittlich, neun weitere um mehr als ein Viertel. Am größten fiel das Plus bei der Rhion Versicherung AG aus, die den Umsatz mehr als verfünfzehnfachte (VersicherungsJournal 15.8.2024).

16 Akteure im Minus

Bei 16 Anbietern sank gegen den Branchentrend das Prämienaufkommen. Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst vor wenigen Jahren gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor.

Bei dem Unternehmen reduzierten sich zwischen 2019 und 2022 die Einnahmen um 3,6 Prozent auf unter 81 Millionen Euro. Dabei hatte die Gesellschaft nach zwei Zuwächsen von bis zu über sechs Prozent zuletzt ein kräftiges Minus von fast zehn Prozent hinzunehmen.

Allianz Direct mit dem stärksten Rückgang

Die mit Abstand größten Einbußen waren bei der Allianz Direct Versicherungs-AG zu beobachten, deren Umsatz sich auf 85 Millionen Euro mehr als halbierte. Verminderungsraten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich hatten einerseits die Cosmos Versicherung AG (auf unter 158 Millionen Euro) und die Axa Versicherung AG (auf knapp 729 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Gleiches gilt auch für die HDI Versicherung AG (auf 330 Millionen Euro), die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) (auf unter 157 Millionen Euro), die Axa Easy Versicherung AG (auf 45 Millionen Euro) und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) (auf unter 224 Millionen Euro).

Hintergründe zum Minus bei der Allianz Direct

Bei der Allianz Direct (früher Allsecur) kehrte sich der anfänglich deutliche Wachstumstrend im Jahr 2019 um. Seinerzeit hatte das Unternehmen den Vertrieb über Vergleichsportale eingestellt, was die Einnahmen um etwa ein Siebtel schrumpfen ließ.

2020 ging es sogar um über ein Drittel bergab. Die Gesellschaft hatte nach eigenen Angaben „ein Jahr der Transformation in einem stark durch die Covid-19-Pandemie geprägten Marktumfeld“ zu verzeichnen (VersicherungsJournal 31.3.2022). Im vorletzten Jahr des Beobachtungszeitraums gelang es dem Anbieter, das Minus auf etwa ein Sechstel zu halbieren.

„Treiber hierfür waren der weiterhin rückläufige Bestand und der Verzicht der Nutzung von Vergleichsportalen im Vertriebswegemix“, heißt es zum Hintergrund im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 689 KB). In dieser Hinsicht hat das Unternehmen zwischenzeitlich einen Strategieschwenk vollzogen (25.7.2022).

Zuletzt konnte die Allianz Direct den Rückgang auf etwa sechs Prozent begrenzen. Dies dürfte insbesondere auf die erst kurz zuvor gegründete Niederlassung in Spanien zurückzuführen sein. Dort nahm der gesamte Umsatz laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 644 KB) von 3,8 auf 16,6 Millionen Euro zu, was den Rückgang in Deutschland „größtenteils kompensieren“ konnte, heißt es in dem Bericht.

HDI kehrt in Wachstumsspur zurück

Der HDI konnte den Umsatz im ersten wie auch im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums steigern. Ersteres war nach Unternehmensangaben vor allem auf „den erfolgreichen Ausbau des Direktvertriebs und den höheren Durchschnittsbeitrag“ zurückzuführen.

2019 wurde aufgrund einer „profitabilitäts-orientierten Zeichnungspolitik“ ein spürbar geringeres Neugeschäft generiert, was zu Prämienverlusten führte. Das zweistellige Minus im Jahr 2020 war nach Unternehmensangaben „getrieben durch pandemiebedingte Effekte, das Auslaufen eines Kooperationsmodells sowie Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2019/2020“.

Treiber der Verminderung um fast sieben Prozent im vorletzten Jahr des Beobachtungszeitraums waren laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,2 MB) „im Wesentlichen Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2020/2021 sowie der Verzicht auf Beitragsanpassungen infolge der positiven pandemiebedingten Schadenentwicklung“.

Zuletzt kehrten die Hannoveraner dann wieder in die Wachstumsspur zurück und legten um satte 7,5 Prozent zu. Im Geschäftsbericht 2022 (PDF 1,4 MB) wird zum Hintergrund das „Bestandswachstum aus dem Jahreswechselgeschäft 2021/2022“ sowie „unterjähriges Bestandswachstum“ angeführt; Letzteres „insbesondere aus dem Direkt- und Maklervertrieb gemäß strategischer Ausrichtung“.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Auch die Cosmos verlor viermal nach anfänglichem Wachstum. Die Verminderungsraten lagen ohne größere Schwankungen zwischen knapp vier und gut fünf Prozent.

Die Branchenschwergewichte mit mehr als 500 Millionen Euro Prämienvolumen agierten mehrheitlich besser als der Markt (29.8.2024).

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.