Die Hochburgen der Blitzeinschläge

27.7.2018 – 2017 gab es in Deutschland mit knapp 443.000 die zweitwenigsten Blitzeinschläge seit 1999. In Bautzen gab es die meisten Erdblitze, in Pirmasens die wenigsten. Die Blitzdichte war in Garmisch-Partenkirchen am größten. Dies geht aus kürzlich veröffentlichten Daten des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervor.

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 442.865 Blitzeinschläge, wie aus dem jüngst veröffentlichten „Blitzatlas 2017“ hervorgeht. Die Untersuchung basiert auf Daten des Blitz-Informationsdienstes der Siemens AG (Blids).

Der Dienst nutzt über 160 verbundene Messstationen in Europa, heißt es auf der Homepage des Infodienstes. Gewitterblitze werden landesweit auf bis zu 100 Meter genau geortet. Wenige Sekunden nach einem Blitzschlag stehen die Informationen den Anwendern, zu denen nach eigenen Angaben Wetterdienste, Versicherer, Industrieunternehmen aller Branchen sowie Betreiber von Stromnetzen gehören, zur Verfügung.

Nicht so ausgeprägte Kaltwetterfronten

Im Vergleich zum Jahr zuvor, als mit fast 432.000 Blitzeinschlägen die niedrigste Zahl seit 1999 gemessen wurde (VersicherungsJournal 14.7.2017), gab es 2017 eine Steigerung um rund 2,6 Prozent. Dies ist der zweitniedrigste Wert im Betrachtungszeitraum. Zum Vergleich: 2011 waren es fast 700.000 Blitzeinschläge, 2007 sogar weit über eine Million.

„Auch im Jahr 2017 verzeichneten wir relativ wenige Gewitter“, erläutert Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes zum Blitzgeschehen des vergangenen Jahres. „Insgesamt war es zu warm, die Kaltwetterfronten – eine der Voraussetzungen für heftige Gewitter – fielen nicht so ausgeprägt aus“, so Thern weiter.

In Bayern die meisten Blitzeinschläge

Auf Ebene der einzelnen Bundesländer liegt Bayern an der Spitze, hier erreichten fast 100.000 Blitze die Erde. Vergleichsweise viele Blitzeinschläge waren auch mit über 50.000 in Baden-Württemberg sowie mit jeweils über 40.000 in Niedersachsen und in Hessen zu verzeichnen. Hingegen waren es in Bremen nur rund 180 und in Hamburg nur etwa 940.

Die Blitzdichte (Einschläge in Relation zur Fläche) war in Sachsen und Hessen mit jeweils rund zwei Erdblitzen pro Quadratkilometer am höchsten, wie aus den Blids-Daten weiter hervorgeht. Am geringsten war die Dichte in Bremen mit weniger als 0,5 sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mit jeweils um die 0,8 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer.

Weit über 5.000 Erdblitze in Bautzen und Görlitz

Die meisten Blitzeinschläge auf Ebene der gut 400 Landkreise in der Bundesrepublik wurden in den beiden sächsischen Kreisen Bautzen und Görlitz (jeweils über 5.200) registriert. Dahinter folgen mit jeweils knapp unter 5.000 Erdblitzen der sächsische Erzgebirgskreis und der brandenburgische Kreis Oder-Spree.

Im rheinland-pfälzischen Kreis Pirmasens gab es 2017 hingegen nur zehn Blitzeinschläge. Im bayerischen Kreis Schwabach waren es mit elf nur unwesentlich mehr. Jeweils weniger als 20 Erdblitze wurden ferner im bayerischen Kreis Aschaffenburg sowie im niedersächsischen Oldenburg (Oldenburg) gemessen.

Höchste Blitzdichte in Garmisch-Partenkirchen

Die höchste Blitzdichte in den gut 400 Kreisen der Bundesrepublik wurde im bayerischen Garmisch-Partenkirchen mit über 3,5 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer registriert. Knapp dahinter folgen die beiden hessischen Kreise Main-Taunus und Gießen.

„Mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben wir dieses Jahr einen der Dauerkandidaten der letzten Dekade als Gesamtsieger“, erläutert Thern. Das liege vor allem an der exponierten Lage im Alpenvorland, wo sich die Wolkenmassen stauen. „Gleiches gilt auch für die beiden nachfolgenden hessischen Landkreise Gießen und Main-Taunus-Kreis, deren hohe Werte sich ebenfalls von der Mittelgebirgslage ergeben“, stellt Thern heraus.

Eine vergleichsweise hohe Blitzdichte war auch im oberbayerischen Berchtesgadener Land zu verzeichnen. Weniger als 0,2 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer gab es den Blids-Daten zufolge in den Kreisen Pirmasens, Oldenburg (Oldenburg) sowie im nordrhein-westfälischen Bonn.

Die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer haben im vergangenen Jahr für rund 300.000 Blitz- und Überspannungsschäden circa 250 Millionen Euro an Entschädigungsleistung erbracht. Der Durchschnittsschaden betrug nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) etwa 840 Euro (VersicherungsJournal 25.6.2018).