Die Hausratversicherer mit dem größten Kundenschwund

16.5.2022 – Bei 16 der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2015 und 2020 der Vertragsbestand in der Hausratversicherung. Der HDI büßte laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ nach absoluten Zahlen am stärksten ein. Prozentual gesehen schrumpfte die Alte Leipziger am deutlichsten.

Der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Unfallversicherer ist von 2015 auf 2020 um rund 900.000 auf 26,7 Millionen Verträge gestiegen (plus vier Prozent).

32 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter konnten ihren Bestand im Betrachtungszeitraum gegen den Branchentrend ausbauen. Am wachstumsstärksten zeigten sich die Generali Deutschland Versicherung AG (plus 754.000 Policen) beziehungsweise die Ammerländer Versicherung VVaG (plus 131 Prozent).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ (VersicherungsJournal 11.5.2022). Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält zahlreiche Kennzahlen der 50 nach Prämieneinnahmen größten Marktteilnehmer mit rund 91 Prozent Marktanteil.

16 Anbieter im Minus

Dagegen verzeichneten 16 Akteure auf Sechsjahressicht betrachtet Rückgänge. Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst kürzlich gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor. Bei diesem Unternehmen verminderte sich der Bestand allein 2020 um rund 11.000 auf 151.086 Kontrakte (minus etwa sieben Prozent).

Für die WWK Allgemeine Versicherung AG werden nur Zahlen für die letzten drei Jahre des Beobachtungszeitraums aufgelistet. Die sehr kleine Gesellschaft legte von 2018 auf 2020 um gut fünf Prozent auf 103.500 Kontrakte zu. Das bedeutete zuletzt Rang 45.

HDI mit den größten Verlusten

Am größten fielen die Einbußen nach absoluten Zahlen bei der HDI Versicherung AG mit fast 125.000 Policen aus. Um fast 90.000 Kontrakte schrumpfte die Ergo Versicherung AG, während die Axa Versicherung AG rund 77.500 Verträge verlor.

Bei der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. verminderten sich die Bestände um etwas über beziehungsweise unter 50.000 Policen.

Fast kontinuierlich im Minus

Der HDI und die Ergo verloren kontinuierlich. Bei den Hannoveranern erhöhte sich das Minus Jahr für Jahr auf zuletzt fast 40.000 Verträge in 2020. Bei den Düsseldorfern verteilte sich die Verminderung relativ gleichmäßig auf die betrachteten Jahre.

Die Provinzial Rheinland kehrte nach einer deutlichen Abnahme zu Beginn des Betrachtungszeitraums kurzfristig in die Wachstumsspur zurück. Zuletzt ging es dann drei Mal leicht nach unten, und zwar mit steigendem Tempo.

Die Axa konnte nur 2018 minimal zulegen. Allerdings fiel das Minus zuletzt mit nur einem halben Prozent deutlich niedriger aus als 2015 und 2016 mit jeweils rund zwei Prozent.

Verminderungsraten von bis zu über einem Fünftel

Betrachtet man die Verminderungsraten von 2015 auf 2020, so fiel das Minus bei der Alten Leipziger Versicherung AG mit über einem Fünftel (auf rund 95.100 Verträge) am größten aus. Beim HDI betrug die Abnahme etwa ein Sechstel,

Um jeweils rund ein Neuntel schrumpften die Bestände der Provinzial Nord Brandkasse AG (auf unter 238.000 Kontrakte) und der Helvetia Schweizerischen Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland (auf etwa 215.500 Policen).

Zweistellige Verminderungsraten hatten ferner der DEVK VVaG (auf circa 380.000 Verträge), die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (auf rund 142.200 Kontrakte) und die Provinzial Rheinland zu verzeichnen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Von den Marktgrößen mit mindestens 800.000 Verträgen hatten Axa und Ergo Bestandsverluste hinzunehmen (16.5.2022).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.