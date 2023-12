Die häufigsten Ursachen von schweren Verkehrsunfällen

1.12.2023 – Destatis-Daten zufolge waren Personenschadenunfälle 2022 zu weit überwiegenden Mehrheit auf menschliches Fehlversagen zurückzuführen. Äußere Ursachen spielten nur eine geringe Rolle. Am häufigsten machten Autofahrer Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärts- oder beim Ein- beziehungsweise Ausfahren in eine Straße.

2022 wurden nach zwei coronabedingt rückläufigen Jahren wieder mehr Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden in Deutschland registriert. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) Mitte Juli bekannt (VersicherungsJournal 14.7.2023, 24.11.2023).

Die meisten schweren Crashs innerhalb von Ortschaften

Ergänzendes Statistikmaterial zeigt, dass hinsichtlich der Ortslage die meisten schweren Crashs innerhalb von Ortschaften gezählt wurden, aber die wenigsten Getöteten. Die meisten Todesfälle geschahen auf Landstraßen (5.9.2023).

Weitere Ergebnisse: Die für die Kraftfahrtversicherer besonders teuren Personenschadenunfälle waren zu weit überwiegenden Mehrheit auf menschliches Fehlversagen zurückzuführen. Nur ein sehr kleiner Teil entfiel auf das Segment Straßenverhältnisse, Witterungseinflüsse und Hindernisse. Technische und/oder Wartungsmängel spielten so gut wie keine Rolle.

Häufigstes Fehlverhalten von Fahrzeugführern

Betrachtet man die häufigsten Fehlverhalten von Fahrzeugführern, die zu einem schweren Straßenverkehrsunfall führten, so liegen Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärts- oder beim Ein- beziehungsweise Ausfahren in eine Straße an erster Stelle. Der Anteil stieg leicht auf 18,3 Prozent an.

Dahinter folgen Vorfahrts- beziehungsweise Vorrangverletzungen eines Fahrers mit einem leicht auf 15,8 Prozent gesunkenen Anteil.

Abstand und Geschwindigkeit

Menschliches Fehlverhalten bei schweren Crashs äußerte sich am dritthäufigsten in Form von Unterschreiten des nötigen Abstandes zum vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer (14,9 nach 14,7 Prozent 2021). An vierter Stelle liegt eine den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit (13,0 nach 14,2 Prozent).

Auf Anteile von jeweils um die fünf Prozent unter den Hauptursachen kamen eine falsche Straßenbenutzung wie das Befahren einer Straße in verkehrter Richtung und das Fahren unter Alkoholeinfluss. In diese Größenordnung fallen auch das Fehlverhalten von Fahrzeugführern gegenüber Fußgängern beziehungsweise Fehler beim Überholen.