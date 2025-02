Die größten Verlust- und Gewinnbringer in Schaden/Unfall

13.2.2025 – Die Beitragseinnahmen in der Kompositversicherung sind 2024 um knapp acht Prozent auf 92 Milliarden Euro gestiegen. Dies gab der GDV am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt. Versicherungstechnisch blieb das Segment in der Gewinnzone, wobei die Combined Ratio sich leicht auf 98 Prozent verbesserte. Die Wohngebäudeversicherung blieb trotz leicht gesunkener Quote in der Verlustzone. Die höchste, wenn auch kräftig gesunkene kombinierte Schaden-Kosten-Quote erwartet der Verband in Vollkasko (116 Prozent), wodurch auch die Kraftfahrtversicherung insgesamt in den roten Zahlen blieb.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zusammengeschlossenen Versicherer mit voraussichtlich 238,3 Milliarden Euro knapp sechs Prozent mehr Beitragseinnahmen erzielt als 2023.

In der Schaden-/Unfallversicherung ging es um fast acht Prozent auf 92,1 Milliarden Euro nach oben. Dies teilte der GDV am Donnerstag im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer mit.

Vorläufige Zahlen

Bei den Zahlen für 2024 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis des dritten Quartals (Stand: Ende November 2024). Das heißt, dass noch Abweichungen möglich sind. Dies war vor sieben Jahren besonders deutlich zu beobachten.

Ende Januar hatte der GDV in Wohngebäude zunächst von einer Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) von voraussichtlich 101 Prozent berichtet ( VersicherungsJournal 27.1.2017).

Mitte März 2017 hatte der Versichererverband den Wert auf etwa 97 Prozent nach unten korrigiert (15.3.2017). Im Herbst war dann eine endgültige kombinierte Schaden-Kosten-Quote von nur noch 96 Prozent vermeldet worden (6.11.2017).

Schaden-/Unfallversicherung bleibt in der Gewinnzone

Die Versicherungsleistungen (Aufwand für Geschäftsjahresschäden inklusive Schadenregulierungskosten und Rückstellungen) wuchsen im vergangenen Jahr um voraussichtlich gut sechs Prozent auf einen neuen Rekordwert von 70,3 Milliarden Euro. Der vorherige Höchstwert war ein Jahr zuvor mit gut 66 Milliarden Euro erreicht worden (25.1.2024).

Anders als 2023 seien die Schäden aber langsamer gestiegen als die Beitragseinnahmen. Unter dem Strich stehe daher in Komposit „ein etwas verbessertes versicherungstechnisches Ergebnis mit einem Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro“, hebt der Verband hervor.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in Schaden/Unfall wird mit voraussichtlich etwa 98 Prozent angegeben. Vor Jahresfrist waren es 98,8 Prozent. Seit 2007 lag die Combined Ratio nur zwei Mal über 100 Prozent. Der Tiefstwert wurde 2020 mit nicht einmal 91 Prozent erreicht (18.1.2024).

Flotte bleibt tief in der Verlustzone

Ein Blick auf die einzelnen Komposit-Versicherungssparten zeigt wenig überraschend eine große Spannbreite bei den versicherungstechnischen Ergebnissen. Beim „Sorgenkind“ Flottenversicherung verminderte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 112,1 auf voraussichtlich 110 Prozent.

Dies entspricht dem fünfthöchsten Wert seit 2008. Im Betrachtungszeitraum lag der Wert nur zwei Mal unterhalb der Marke von 100 Prozent.

Der Aufwand für Geschäftsjahresschäden erhöhte sich mit sieben Prozent (auf 4,7 Milliarden Euro) nur minimal stärker als die Einnahmen (plus 6,8 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro). Angaben zu den Betriebsausgaben sind dem Statistikmaterial nicht zu entnehmen.

Vollkasko bleibt trotz Verbesserung tiefrot

In der Vollkaskoversicherung sank die Combined Ratio zwar um gut zehn Prozentpunkte auf voraussichtlich 116 Prozent. Dabei standen den um 512,5 Prozent (auf 12,4 Milliarden Euro) gestiegenen Einnahmen nur moderat erhöhte Leistungen von 12,6 Milliarden Euro (plus zwei Prozent) gegenüber.

Beides sind neue Rekordwerte – und die kombinierte Schaden-Kosten-Quote liegt auf 17-Jahressicht auf dem zweithöchsten Stand nach dem vom Sturmtief „Bernd“ (Archiv) geprägten Jahr 2021. Lediglich fünfmal im Betrachtungszeitraum kam dieser Zweig versicherungstechnisch in die Gewinnzone. Der Tiefstwert wurde 2020 mit nur knapp über 90 Prozent erreicht.

Höhere Ausgaben als Einnahmen hatten die Kraftfahrtversicherer auch im Segment Teilkasko (voraussichtlich 101 Prozent Combined Ratio). In der Kfz-Haftpflicht hielten sich Einnahmen und Ausgaben in etwa die Waage (kombinierte Schaden-Kosten-Quote: voraussichtlich 100 Prozent). Für den Versicherungszweig Kfz gesamt ergibt sich eine Combined Ratio von etwa 106 Prozent.

Wohngebäude erneut deutlich verbessert

Eine positive Entwicklung gab es der GDV-Prognose zufolge im vergangenen Jahr in der verbundenen Wohngebäudeversicherung. Hier rechnet der Verband mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 102 Prozent nach 103,3 Prozent im Jahr 2023.

Auf der Einnahmenseite ging es mit einem der spartenweit größten Zuwächse von fast einem Achtel auf 13,3 Milliarden Euro nach oben. Die Ausgaben wuchsen ebenfalls um rund zwölf Prozent auf 9,7 Prozent. Nur viermal schaffte es dieser Zweig seit 2002 in die Gewinnzone.

Die größten Gewinnbringer

Andererseits gehörten insbesondere die private Unfallversicherung (etwa 76 nach 74,5 Prozent in 2023), das Segment „Kredit-, Kautions-, Vertrauensschadenversicherung“ (plus 14 Punkte auf 82 Prozent) und die technische Versicherung (plus ein Prozentpunkt auf 83 Prozent) zu den Gewinnbringern in der Kompositversicherung

In der verbundenen Hausratversicherung und der allgemeinen Haftpflichtversicherung liegt die Combined Ratio mit jeweils voraussichtlich 86 Prozent um einige Punkte höher als vor Jahresfrist. In Rechtsschutz fällt die Quote mit 98 Prozent um etwa sechs Prozentpunkte höher aus.

Prognose für 2025

Auf der Jahresmedienkonferenz prognostizierte der GDV ferner eine deutliche Steigerung der Beitragseinnahmen in der Schaden-/Unfallversicherung von etwa 7,5 Prozent für das laufende Jahr.

Dazu GDV-Präsident Rollinger: „Die Nachholeffekte der Inflationsentwicklung haben sich inzwischen deutlich abgemildert“. Allerdings erwarte der Verband „in der Kfz-Versicherung erneut ein zweistelliges Wachstum der Beitragseinnahmen, was sich auf das Gesamtwachstum auswirkt”, so Rollinger.