Die größten Sorgen der Deutschen zum Sommerurlaub 2023

5.6.2023 – In einer Untersuchung hat Europ Assistance unter die Lupe genommen, welche Themen die Bundesbürger in Bezug auf ihre Ferien umtreiben. Gerade der Faktor Geld spielt eine maßgebliche Rolle, während die Angst vor Corona abgenommen hat. Gleichzeitig interessieren sich mehr Touristen für Reise-Versicherungen als noch vor der Pandemie.

Zum 22. Mal in Folge hat die Europ Assistance Versicherungs-AG ihr „Urlaubsbarometer“ veröffentlicht. Das zeigt: Es soll wieder mehr gereist werden. 63 Prozent der Deutschen sind „reisefreudig“ oder sogar „sehr reisefreudig“.

Geld wird zum größten Faktor für den Urlaub

Für die Untersuchung wurden von der Ipsos S.A. in 15 Ländern je 1.000 Verbraucher ab 18 Jahren mittels eines Online-Fragebogens um ihre Ansicht gebeten. Die Umfrage fand im Zeitraum vom 20. März bis 7. April dieses Jahres statt. Gefragt wurde nach den Urlaubsplänen und Reisevorlieben der Menschen.

Das Urlaubsbudget der Deutschen ist für dieses Jahr um ganze elf Prozent gestiegen. Mit durchschnittlich 2.363 Euro liegt es über dem europäischen Durchschnittswert von 1.918 Euro. Damit liegen sie aber noch immer unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. 2019 planten die Deutschen nämlich gute 2.500 Euro für den Sommerurlaub ein (VersicherungsJournal 13.6.2019).

WERBUNG

Negative Einflussfaktoren

Trotz des größeren „Potts“ für den Urlaub (2021 waren es noch 1.843 Euro) (9.7.2021), bilden die Finanzen und die Inflation den größten negativen Einflussfaktor auf die Reisefreude. 62 Prozent der Deutschen sehen dies so. Dahinter folgen persönliche oder familiäre Gründe (48 Prozent) und der Klimawandel (42 Prozent). Die Situation der Ukraine liegt auf Platz vier der problematischen Einflüsse (36 Prozent).

Im Gegensatz dazu hat die Sorge vor dem Coronavirus sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal verringert. Nur noch 31 Prozent der Befragten aus der Bundesrepublik empfinden Covid-19 als Sorgenfaktor.

Welche Sorgen treiben die Deutschen um?

Die Zeit, in der Corona das Reisen mitbestimmte, hat bei den Deutschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So gaben die befragten Bundesbürger an, in 15 Prozent der Fälle häufiger eine Reise-Versicherung abzuschließen als noch vor der Pandemie.

Zudem machen sich 34 Prozent der Deutschen Gedanken darum, dass sie im Urlaub erkranken könnten. Tatsächlich ergab eine Untersuchung der Appinio GmbH im Auftrag der Hansemerkur Krankenversicherung AG, dass mehr als die Hälfte der Bundesbürger schon einmal im Urlaub mit Krankheit zu kämpfen hatte (26.5.2023).

28 Prozent der Deutschen machen sich Gedanken zur Qualität der medizinischen Versorgung im Reiseland und 26 Prozent sorgen sich darum, dass sie dort unter Umständen in Quarantäne kommen müssen. Der Ausbruch einer Epidemie besorgt ein Viertel der Touristen, während sich 29 Prozent um ihre körperliche Sicherheit sorgen.

Deutschen sitzen wieder mehr im Flugzeug

Der Trend geht zudem fort vom Auto und hin zum Flugzeug. War der Wagen mit 55 Prozent noch das Mittel der Wahl, hat die Beliebtheit abgenommen und ist auf 47 Prozent gesunken.

Stattdessen setzen sich die Deutschen wieder mehr in den Flieger. 2022 noch zu 33 Prozent, dieses Jahr sind Flugreisen zu 39 Prozent geplant.