Die größten Schaden-/Unfallversicherer

23.11.2018 – 42 der 50 größten deutschen Kompositversicherer haben 2017 ihr Prämienvolumen gesteigert. Den größten Zuwachs hatte die Cosmos zu verzeichnen, während die Zurich das größte Minus einfuhr. Dies zeigt eine Übersicht im aktuellen Heft 22/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen. Marktführer ist und bleibt mit riesigem Abstand die Allianz. Die HDI Global verdrängte die AGCS vom zweiten Rang. Die Zurich fiel hinter die VHV Allgemeine und die Gothaer auf Platz elf zurück.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer haben im Geschäftsjahr 2017 die gebuchten Bruttobeiträge um über drei Prozent auf etwa 68,3 Milliarden Euro ausgebaut. Dies ist dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ des GDV zu entnehmen.

Wie die GDV-Zahlen weiter zeigen, lag der Zuwachs damit zum sechsten Mal in Folge im Bereich der Drei-Prozent-Marke. Seit 2008 ist das Beitragsaufkommen kontinuierlich angestiegen. In den beiden Jahren davor gab es letztmals Rückgänge, und zwar von jeweils unter einem Prozent.

Zurich und Generali mit dem größten Minus

Auf Ebene der 50 größten Gesellschaft betrachtet gab es höchst unterschiedliche Entwicklungen, wie eine Übersicht in der Zeitschrift für Versicherungswesen (Heft 22/2018) zeigt. Demnach hatten acht Anbieter einen Rückgang zu verzeichnen.

Die größten Verminderungen gab es mit jeweils um die vier Prozent bei der Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland (auf unter 1,8 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämie) sowie der Generali Versicherung AG (auf knapp über 1,6 Milliarden Euro). Einbußen von knapp zwei Prozent hatte zudem die Volkswagen Autoversicherung AG (auf rund 258 Millionen Euro) hinzunehmen.

Bei der Generali verteilte sich das Minus auf alle betriebenen Versicherungszweige. Besonders stark ging das Prämienvolumen in der Unfallversicherung (minus neun Prozent) zurück, die rund ein Achtel der gesamten Beitragseinnahmen ausmacht. Die Zurich hält sich recht bedeckt mit Informationen zum Geschäftsverlauf, seit sie das deutsche Geschäft über eine irische Tochter betreibt.

Die Volkswagen Autoversicherung nannte der Fachzeitschrift nur die verdienten Bruttobeiträge. Hier fiel das Minus in Kfz-Haftpflicht mit fast zwölf Prozent etwas größer aus als das Plus im etwas größeren Segment „Sonstige Kraftfahrtversicherung“ mit zehn Prozent.

WERBUNG

Cosmos mit dem größten Zuwachs

Die verbleibenden Gesellschaften in der Top 50 verbuchten 2017 zum Teil riesige Beitragssteigerungen – allen voran die Cosmos Versicherung AG. Sie hatte mit einer zweistelligen Zuwachsrate bereits ein Jahr zuvor zu den wachstumsstärksten Anbietern gehört (VersicherungsJournal 21.11.2017).

Im vergangenen Jahr ging es für die Generali-Tochter um über ein Sechstel auf gut 332 Millionen Euro bergauf. Dies war vor allem auf ein Plus von über einem Fünftel in der größten Sparte Kraftfahrt, die mittlerweile auf über 82 Prozent Anteil an den Prämien kommt. Im übrigen Kompositgeschäft erzielte die Gesellschaft einen Zuwachs von etwa vier Prozent.

Fünf weitere Anbieter mit um die zehn Prozent im Plus

Für die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG (VKB), für die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die HDI Global SE standen Steigerungen des Prämienvolumens von jeweils über zehn Prozent zu Buche. Knapp unter dieser Marke blieben die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Huk24 AG.

Der Zuwachs bei der VKB-Tochter wurde getragen von einem deutlichen Plus in der Wohngebäudeversicherung von fast einem Siebtel. Diese gehört mit gut 20 Prozent Anteil neben der Kfz-Haftpflichtversicherung zu den wichtigsten Sparten. Die Huk-Coburg-Allgemeine wuchs vor allem in der Kraftfahrtversicherung, die für rund 86 Prozent der Beiträge steht, aber auch in der Wohngebäudeversicherung stärker als insgesamt.

Die positive Entwicklung bei der HDI Global ist nach Unternehmensangaben auf Beitragsanstiege sowohl im Auslands- als auch im Inlandsgeschäft begründet. Dazu habe auch die Bestandsübertragung einer ausländischen Tochtergesellschaft sowie die Übernahme des Flottengeschäfts der HDI Versicherung AG beigetragen.

Allianz bleibt Marktführer

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen zieht an der Spitze weiterhin die Allianz Versicherungs-AG einsam ihre Runden. Der Marktführer steigerte das Prämienaufkommen um eineinhalb Prozent auf über 9,5 Milliarden Euro.

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen auf Ebene der einzelnen Gesellschaften kam es im Vergleich zum Vorjahr zu diversen Rangveränderungen. So schob sich die HDI Global durch das zweistellige Plus an der AGCS vorbei auf die zweite Position. Bei Letzterer gab der Umsatz um knapp ein Prozent nach.

Dahinter folgen unverändert die Axa Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Ergo Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Huk-Coburg-Allgemeine.

Die VHV Allgemeine (Rang neun) und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (Platz zehn) verdrängten die Zurich auf die elfte Position. Die Württembergische Versicherung liegt weiterhin an zwölfter Stelle. Die Generali musste die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg an sich vorbei auf Platz 13 ziehen lassen.

Die größten deutschen Schaden-/Unfallversicherer (gebuchter Bruttobeitrag) Rang 2017 (2015) Gesellschaft Beiträge 2017* Beiträge 2016* Veränderung 1 (1) Allianz 9.256,77 9.384,17 -1,4% 2 (3) HDI Global 4.401,25 3.998,71 10,1% 3 (2) AGCS 4.035,18 4.072,68 -0,9% 4 (4) Axa 3.977,28 3.913,48 1,6% 5 (5) R+V Allg. 3.860,65 3.706,33 4,2% 6 (6) Ergo 3.454,96 3.310,97 4,3% 7 (7) LVM 2.321,10 2.215,64 4,8% 8 (8) Huk-Coburg-Allg. 2.150,9 1.953,79 10,1% 9 (10) VHV Allg. 1.979,55 1.805,16 9,7% 10 (11) Gothaer Allg. 1.822,08 1.772,72 2,8% 11 (9) Zurich 1.791,23 1.871,06 -4,3% 12 (12) Württembergische 1.751,21 1.678,10 4,4% 13 (14) Huk-Coburg VVaG 1.733,69 1.651,80 5,0% 14 (13) Generali 1.603,69 1.668,05 -3,9%

Weitere Angaben auch zu der Rangfolge nach verdienten Beiträgen sowie zu den technischen Ergebnissen der 50 größten Kompositversicherer können im aktuellen Heft 22/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen nachgelesen werden.