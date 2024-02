Die größten Rechtsschutzversicherer

1.2.2024 – Die Anbieter in der Rechtsschutz-Versicherung erzielten 2022 laut GDV mit 23,4 Millionen Verträgen gut 4,7 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policenbestand und nach Prämieneinnahmen führt jeweils die Arag vor der Allianz an. Dahinter folgen laut „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2017-2022“ von V.E.R.S. Leipzig Örag und Ergo (Kontrakte) beziehungsweise der Roland (Umsatz). Prozentual legten unter den Marktgrößen die Örag (Vertragsbestand) und der Huk-Coburg (Beiträge) am stärksten zu.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer hatten Ende 2022 im Zweig Rechtsschutz etwa 23,4 Millionen Verträge im Bestand. Dies entspricht den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft 2023“ zufolge einem (aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit bereinigten) Zuwachs von 0,8 Prozent.

Arag mit den meisten Policen

Die meisten Policen (rund 4,75 Millionen) gehen auf das Konto der Arag SE. Mit großem Abstand dahinter folgt die Allianz Versicherungs-AG mit gut 2,6 Millionen Kontrakten. An dritter und vierter Stelle liegen die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Ergo Versicherung AG mit etwas über beziehungsweise hauchdünn unter zwei Millionen Stück.

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2017-2022“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Auf den weiteren Plätzen

Die Positionen fünf bis sieben belegen mit 1,9 bis 1,8 Millionen Policen die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG, die ADAC Versicherung AG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Dahinter folgen mit ebenfalls siebenstelligen Beständen die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Zwischen plus 86.000 und minus 42.000 Verträge

Anders als ein Jahr zuvor, als bis auf die Deurag alle Branchengrößen gewachsen waren (VersicherungsJournal 7.2.2023), konnten 2022 nur vier der Marktteilnehmer mit mehr als einer Million Kontrakten zulegen. Die größte Steigerung nah absoluten Zahlen schaffte die Arag mit plus 86.035, während die ADAC Versicherung mit minus 42.013 die größten Einbußen zu verzeichnen hatte.

Was die Zuwachsrate betrifft, so hatte die Örag mit 1,9 Prozent knapp die Nase vor der Arag. In etwa auf Marktniveau wuchs die Allianz, während die Huk-Coburg nur halb so stark zulegte.

Leicht im Minus (zwischen 0,4 und 0,8 Prozent) lagen der Roland, die Deurag, die DEVK und die Advocard. Um 1,2 Prozent schrumpfte der Bestand der Ergo, um 2,2 Prozent der Bestand der ADAC Versicherung.

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen gab es im Vergleich zum Vorjahr einige Positionsveränderungen in der Rangliste. So schob sich die Huk-Coburg an der ADAC Versicherung vorbei auf Platz fünf.

Prämienvolumen: Roland hinter Arag und Allianz an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2022 branchenweit auf über 4,7 Milliarden Euro (plus 3,4 Prozent, ebenfalls bereinigter Wert) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Arag (mit über 800 Millionen Euro) vor der Allianz (564 Millionen Euro) an der Spitze.

Aber an dritter Stelle befindet sich – um vier Positionen besser als nach Verträgen – der Roland mit circa 510 Millionen Euro. Dahinter folgen auf vier und fünf die Örag und die Ergo (jeweils einen Platz schlechter als nach Kontrakten) mit um die 420 Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie.

Die Ränge sechs bis neun belegen Advocard (zwei Positionen besser als nach Policen), die Huk-Coburg (zwei Plätze schlechter als nach Kontrakten), der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (drei Ränge besser als nach Verträgen) und die DEVK (eine Stelle besser als nach Policen) mit 290 bis 202 Millionen Euro. Die ADAC Versicherung schnitt beim Umsatz mit Position zwölf sechs Plätze schlechter ab als nach Kontrakten.

Gewinner und Verlierer beim Beitragsaufkommen

Im Berichtsjahr bauten alle vorgenannten Branchenschwergewichte ihr Prämienvolumen aus. Nur um 0,9 Prozent legte die Ergo zu. Unterdurchschnittliche Steigerungsraten verzeichneten zudem Advocard, DEVK, Roland und Örag.

Leicht besser als der Markt performte der LVM, während die Arag SE und die Allianz ihre Umsätze um knapp unter beziehungsweise über fünf Prozent ausbauten. Die Huk-Coburg hatte mit über sechs Prozent das größte Wachstum zu verzeichnen.

Durch die drei Mal so große Einnahmesteigerung wandelte die Örag einen Rückstand von drei Millionen Euro in einen Vorsprung fünf Millionen Euro um und zog an der Ergo vorbei auf Position vier. Der LVM überholte die DEVK.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so schnitten die Branchengrößen mehrheitlich schlechter ab als der Markt. Dabei gab keiner von ihnen mehr für Schäden und Kosten aus als er an Beiträgen einnahm (1.2.2024).

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.