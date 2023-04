Die größten Lebensversicherer

4.4.2023 – Die Ergo Vorsorge verdoppelte das Prämienaufkommen im vergangenen Jahr auf fast 2,3 Milliarden Euro und katapultierte sich in die Top Ten der umsatzstärksten Lebensversicherer in Deutschland. Von den Branchengrößen wuchsen ansonsten nur noch Alte Leipziger und Generali Deutschland. Die größten Einbußen hatte die Bayern-Versicherung mit rund einem Sechstel hinzunehmen. Unangefochtene Spitzenreiterin bleibt trotz rückläufiger Umsätze die Allianz. Dies zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen.

In der gesamten Lebensversicherung (also inklusive Pensionskassen und Pensionsfonds) sind die gebuchten Bruttobeiträge 2022 um sechs Prozent auf 97,1 Milliarden Euro gesunken. Dabei ging es bei den Einmalbeiträgen um über ein Sechstel auf 30,7 Milliarden Euro nach unten, während die laufenden Beitragseinnahmen um 0,6 Prozent auf 66,4 Milliarden Euro stiegen.

Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf Basis von vorläufigen Zahlen Ende Januar im Rahmen der Jahresmedienkonferenz bekannt (VersicherungsJournal 27.1.2023).

Volatiles Einmalbeitragsgeschäft

Marc Surminski (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), kommentiert die Entwicklung im aktuellen Heft 7/2023 wie folgt: „Jahrelang hat ein riesiges Einmalbeitragsgeschäft die deutschen Lebensversicherer beflügelt. Jetzt hat der jähe Absturz der Einmalbeiträge ihnen den größten Geschäftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg beschert.“

Dabei sei die Volatilität des Einmalbeitrags-Geschäftes 2022 voll durchgeschlagen. Für Surminski sind 97 Milliarden Euro vor dem Hintergrund der gewaltigen krisenhaften Verwerfungen der letzten Jahre „allerdings immer noch ein Wert, auf den andere Branchen neidisch wären.“

Er wirft die Frage auf, „ob 2022 ein einmaliger, der abrupten Zinswende geschuldeter Ausrutscher war. Oder ob die Vormachtstellung der Lebensversicherung als wichtigster Form der zusätzlichen Altersvorsorge in Deutschland künftig kontinuierlich zu bröckeln beginnt.“

Rückkehr zur Normalität?

Andererseits spiegelt sich in diesem Schrumpfungsprozess nach seiner Ansicht aber grundsätzlich auch eine allmähliche Rückkehr zur Normalität wider. Das Kerngeschäft der Lebensversicherung sei nun einmal „langfristige Altersvorsorge. Einmalbeiträge spielen dabei sicherlich eine wichtige Rolle – etwa beim Abschluss von sofort beginnenden Renten oder bei Ausfinanzierungen in der bAV.

Der gewaltige Boom der letzten Jahre beruhte jedoch zu einem erheblichen Teil auf dem Erfolg als Anlagevehikel für Investoren auf der Suche nach Zinsen. Diese Zinsalternative konnte die Lebensversicherung nur bieten, weil ihr kollektives Modell auch Neukunden an den Kapitalanlagen der Vergangenheit partizipieren ließ. Das hat sich mit der Zinswende nun ins Gegenteil verkehrt.

Die Rückbesinnung auf das eigentliche Kerngeschäft dürfte der Branche nicht zuletzt in der öffentlichen Wahrnehmung langfristig guttun – auch wenn sie zunächst einmal mit Wachstums-Schwierigkeiten und sogar mit Umsatzrückgängen verbunden ist“, so der ZfV-Chefredakteur.

Ergo Vorsorge legte mit Abstand am stärksten zu

Von den Branchengrößen mit mehr als zwei Milliarden Euro sammelten 2022 nur drei Akteure mehr Beiträge ein als im Jahr zuvor. Dies ist einer Auflistung in der ZfV-Ausgabe 7/2023 zu entnehmen. Die traditionell Anfang April veröffentlichte Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift beruht auf Unternehmensangaben, die teilweise vorläufigen Charakter haben.

So konnte die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG den Umsatz auf fast 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Laut Surminski kommt der „extreme“ Zuwachs daher, dass die Gesellschaft jetzt wirklich der einzige wesentlich Neugeschäftsträger im Ergo Konzern sei. Im Gegensatz dazu habe in den Vorjahren die „alte“ Ergo Leben immer noch in erheblichem Umfang Neugeschäft generiert.

„Mit einem gesamten Neubeitragszugang von rund 1,5 Milliarden Euro arbeitet sich die Ergo mittlerweile wieder in die Marktregionen vor, die ihr als einer der größten deutschen Versicherer mit einer mächtigen Vertriebsmannschaft eigentlich zustehen.

Nach einer quälend langen Übergangsphase kann das Unternehmen also seine Vertriebskraft in Leben endlich wieder auf die Straße bringen“, meint der ZfV-Chefredakteur.

Alte Leipziger und Generali Deutschland mit Zuwächsen

Ansonsten konnten von den Platzhirschen nur noch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (plus 2,7 Prozent) und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (plus 1,3 Prozent) das Prämienaufkommen ausbauen.

Bei allen anderen Branchengrößen reduzierten sich die Beitragseinnahmen. Unter die Marke von zwei Milliarden Euro sanken sie bei der Württembergischen Lebensversicherung AG und der Cosmos Lebensversicherungs-AG.

Moderate Verminderungsraten von je 1,5 Prozent standen für den Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Nürnberger Lebensversicherung AG zu Buche. Rückgänge von knapp unter beziehungsweise über sieben Prozent hatten die Axa Lebensversicherung AG, die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG und die Allianz Lebensversicherungs-AG hatten zu verzeichnen.

Bei der R+V Lebensversicherung AG schrumpften die gebuchten Bruttoprämien um ein Zehntel, bei der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG um fast ein Sechstel.

Allianz bleibt unangefochtener Spitzenreiter

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen blieben die Positionen eins bis vier unverändert. An der Spitze liegt weiterhin unangefochten die Allianz (21,8 Milliarden Euro) mit fast drei Mal so hohem Beitragsaufkommen wie die zweitplatzierte R+V AG (7,6 Milliarden Euro). Die Wiesbadener verringerten ihren Rückstand von 15,2 auf rund 14,2 Milliarden Euro.

Dahinter folgen unverändert die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (früher Aachenmünchener, 2.7.2020) mit gut 6,1 Milliarden Euro und die Debeka mit 3,9 Milliarden Euro.

Die Bayern-Versicherung fiel infolge des deutlichen Rückgangs von fünf auf sieben zurück. Die Alte Leipziger zog dank der Umsatzsteigerung auf knapp 3,024 Milliarden Euro an der weiterhin an sechster Stelle liegenden Zurich Deutscher Herold vorbei und kletterte vom siebten auf den fünften Platz nach oben. Der Vorsprung der Alten Leipziger beträgt allerdings nur etwa sieben Millionen Euro.

Dahinter folgen die Axa (annähernd 2,5 Milliarden Euro) und die Nürnberger Knapp 2,4 Milliarden Euro), die ihre Vorjahresplatzierungen verteidigten. Die Ergo Vorsorge sprang vom 22 auf den zehnten Platz nach oben