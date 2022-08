Die größten Lebensversicherer

16.8.2022 – Die Allianz hatte im vergangenen Jahr einen Beitragsrückgang von fast einem Sechstel hinzunehmen. Sie bleibt aber weiterhin unangefochten Spitzenreiter in der Rangliste der Lebensversicherer. Fünf weitere Marktgrößen nahmen ebenfalls weniger ein als 2020. Am stärksten wuchsen R+V und SV. Die Württembergische zog an der Cosmos vorbei auf Platz elf. Die SV überholte die Ergo und liegt nun an 13. Stelle. Das zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Die gebuchten Bruttobeiträge der deutschen Lebensversicherer sind 2021 um 1,1 Prozent auf 103,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Dies dokumentiert die Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2022“ (PDF, 2,5 MB), die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Juni veröffentlicht hat (VersicherungsJournal 30.6.2022).

Auf Ebene der Branchengrößen betrachtet hat sich das Prämienaufkommen höchst unterschiedlich entwickelt. Dies geht aus einer Auflistung in der aktuellen Ausgabe 16/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hervor. Die unterscheidet sich von der vorläufigen Übersicht (26.4.2022) zum Teil deutlich.

Größte Lebensversicherer: Fünf Mal Rückgang beim Prämienaufkommen

Den aktuellen ZfV-Daten zufolge hatten fünf der 16 Anbieter mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Vorjahr traf dies noch auf sechs der Platzhirsche zu (13.8.2021).

Am stärksten schrumpfte der Umsatz bei Branchenprimus Allianz Lebensversicherungs-AG. Das Prämienvolumen blieb mit 23,25 Milliarden Euro um fast ein Sechstel hinter dem des Vorjahres zurück.

Verminderungsraten zwischen über sechs und gut fünf Prozent standen für die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (auf 3,5 Milliarden Euro) sowie für die beiden im Run-off befindlichen Akteure Ergo Lebensversicherung AG (auf unter 1,75 Milliarden Euro) sowie Proxalto Lebensversicherung AG (auf 2,32 Milliarden Euro) zu Buche.

Die HDI Lebensversicherung AG buchte mit 1,63 Milliarden Euro ein Prozent weniger als 2020.

R+V und SV wuchsen am stärksten

Andererseits kamen die R+V Lebensversicherung AG (plus ein Siebtel auf über acht Milliarden Euro) sowie die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (plus ein Neuntel auf fast 1,93 Milliarden Euro) auf die höchsten Steigerungsraten.

Zur R+V wird in einer Fußnote angemerkt, dass die 2021er-Zahlen auch die übernommene R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. enthielten (16.11.2021). Die 2020er-Werte seien jedoch nicht angepasst worden.

Um knapp acht Prozent wuchs die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (auf fast 5,9 Milliarden Euro). Zwischen fünf und knapp vier Prozent betrugen die Zuwächse bei der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (auf 2,9 Milliarden Euro), der Württembergischen Lebensversicherung AG (auf fast 2,2 Milliarden Euro), der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (auf fast 1,6 Milliarden Euro) und dem Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. (auf über 3,9 Milliarden Euro).

Die Cosmos Lebensversicherungs-AG baute ihre Einnahmen um drei Prozent auf fast 2,2 Milliarden Euro) aus, die Axa Lebensversicherung AG um knapp zwei Prozent (auf 2,66 Milliarden Euro). Die Nürnberger Lebensversicherung AG legte um 0,4 Prozent auf fast 2,31 Milliarden Euro zu und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG um 0,3 Prozent auf rund 3,23 Milliarden Euro.

Allianz führt mit riesigem Vorsprung

Die deutlich unterschiedlichen Prämienentwicklungen hatten mehrere Veränderungen in der Rangliste zur Folge – wenn auch nicht auf den ersten zehn Plätzen. An der Spitze liegt weiterhin unangefochten die Allianz mit über 23 Milliarden Euro. Der Vorsprung des Marktführers auf die an zweiter Stelle liegende R+V schrumpfte allerdings von 20,7 auf 15,2 Milliarden Euro.

Die Wiesbadener (über acht Milliarden Euro Prämienvolumen) konnten ihrerseits die Distanz zur drittplatzierten Generali von 1,5 auf nunmehr weit über zwei Milliarden Euro ausbauen. Der Rückstand der Bayern-Versicherung (3,5 Milliarden Euro Einnahmen) auf die an vierter Position liegende Debeka fiel mit rund 416 Millionen Euro mehr als zwölf Mal so groß aus wie vor Jahresfrist.

Auf den Rängen sechs und sieben finden sich mit jeweils um die drei Milliarden Euro die Zurich Deutscher Herold und die Alte Leipziger wieder. Während erstere den Rückstand auf die Bayern-Versicherung auf 270 Millionen Euro in etwa halbieren konnte, reduzierte die Alte Leipziger den Rückstand auf die Zurich Deutscher Herold um über 120 Millionen Euro auf rund 325 Millionen Euro.

Dahinter folgen mit jeweils über zwei Milliarden Euro die Axa, die Proxalto und die Nürnberger (unverändert an achter bis zehnter Stelle) vor der Württembergischen und der Cosmos. Diese beiden Akteure tauschten die Plätze. Gleiches gilt auch für die SV (nun an 13. Position) und die Ergo (aktuell nur noch auf Rang 14). Der HDI liegt nur noch 34 (Vorjahr: 108) Millionen Euro vor dem Volkswohl Bund.