Die größten Haftpflichtversicherer

1.2.2023 – Die Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung erzielten 2021 laut GDV mit 48,1 Millionen Verträgen 8,4 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten führt jeweils die Allianz an. Dahinter folgen Axa und Generali (Kontrakte) beziehungsweise nach Prämie R+V und Ergo. Prozentual legten unter den Marktgrößen die Haftpflichtkasse (Verträge) respektive die Ergo (Beiträge) am meisten zu. Letztere hatte laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ gleichzeitig den größten Policenschwund zu verzeichnen,

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer hatten Ende 2021 im Zweig allgemeine Haftpflichtversicherung etwa 48,1 Millionen Verträge im Bestand. Das waren rund 600.000 Stück beziehungsweise 1,3 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Allianz mit den meisten Haftpflicht-Policen

Die meisten Policen gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (mehr als 4,5 Millionen Stück). Dahinter folgen die Axa Versicherung AG mit knapp 3,2 Millionen Kontrakten und die Generali Deutschland Versicherung AG mit gut 2,2 Millionen Verträgen.

An vierter bis sechster Stelle liegen mit jeweils um die zwei Millionen Policen die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G., die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG.

Zwischen 1,7 und 1,5 Millionen Verträge liegen bei der Provinzial Versicherung AG, der VHV Allgemeine Versicherung AG, der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., der Ergo Versicherung AG und der die Haftpflichtkasse VVaG.

Dies ist dem von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführten „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ zu entnehmen. Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 93 Prozent Marktanteil.

Provinzial klettert nach Fusion nach oben

Die Provinzial machte dem Branchenmonitor zufolge einen Sprung von Platz 19 auf sieben. Hintergrund ist die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial Versicherung AG (2020: Rang 18) auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG (Platz 19). Die wurde dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert (13.12.2021).

Aus dem Datenmaterial errechnet sich ein Zuwachs an Kontrakten von 862.157 Stück (plus 100,49 Prozent). Dabei wurden für 2020 die Zahlen der Provinzial Rheinland den 2021er-Zahlen Zahlen der „neuen“ Provinzial gegenübergestellt.

Im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,2 MB) bietet das Unternehmen angepasste Vorjahreswerte (Addition der Werte von Provinzial Rheinland und Westfälischer Provinzial). Demnach nahm der Bestand um 4.417 Policen ab (minus 0,26 Prozent).

Drei weitere Branchengrößen mit Rückgängen

Drei weitere Akteure aus der Gruppe der übrigen elf Branchengrößen mit mehr als 1,5 Millionen Verträgen hatten im Vergleich zu 2020 Bestandsverluste hinzunehmen. Dabei hatten die Generali und die Gothaer Einbußen im niedrigen fünfstelligen Bereich zu verzeichnen. Die Ergo schrumpfte mit minus 360.000 Verträgen mit Abstand am deutlichsten.

Hierzu erläuterten die Düsseldorfer auf Nachfrage des VersicherungsJournals: „Aufgrund des Austritts Großbritanniens aus der EU mussten rechtlich notwendige Korrekturen vorgenommen werden.“ Zum Hintergrund: Das Unternehmen war 2019 vor allem durch einen Sondereffekt im Vereinigten Königreich bedingt (16.6.2014, 10.12.2020) um fast 400.000 Kontrakte gewachsen.

Acht Mal Zuwachs

Von den übrigen Branchengrößen mit mehr als 1,5 Millionen Verträgen legten nach absoluten Zahlen angeführt von der Allianz und der Huk-Coburg-Allgemeinen (jeweils plus fast 69.000 Kontrakte) insgesamt acht Akteure zu.

In der Liste der wachstumsstärksten Marktgrößen landete die Huk-Coburg-Allgemeine mit 3,4 Prozent vorn. Um 2,9 Prozent wuchs der LVM, um 2,4 Prozent die Haftpflichtkasse. Die Ergo schrumpfte um fast eine Fünftel, die Huk-Coburg a.G. und die Gothaer jeweils um 1,2 Prozent.

Neben dem Sprung nach oben der Provinzial gab es einige weitere Positionsveränderungen in der Rangliste. So fiel die Ergo vom sechsten auf den elften Platz zurück. Die VHV zog an der Gothaer vorbei und findet sich nun achter Stelle wieder.

Prämienvolumen: Ergo an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2021 branchenweit auf 8,41 Milliarden Euro (plus 3,3 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge.

Zwar liegt auch hier die Allianz an der Spitze – mit aktuell fast 1,25 Milliarden Euro gebuchter Bruttoprämie. Dahinter folgt – um drei Plätze besser als nach Verträgen – die R+V mit etwa 709 Millionen Euro. An dritter (nach Kontrakten an elfter) Stelle liegt die Ergo mit etwa 692 Millionen Euro. Position vier (nach Policen zwei) belegt die Axa mit 627 Millionen Euro.

Die VHV schnitt mit Rang fünf (429 Millionen Euro) drei Plätze besser ab als nach Policen. Die Generali landete mit Rang sechs drei Positionen weiter unten als nach Verträgen, während die Gothaer mit Platz sieben zwei Ränge schlechter als nach Kontrakten erzielte. Die beiden vorgenannten Akteure nahmen jeweils um die 270 Millionen Euro ein.

Die HDI Versicherung AG kam mit fast 327 Millionen Euro auf Position acht. An neunter bis elfter Stelle finden sich die Provinzial (nach Policen Platz sieben), der LVM (nach Verträgen Rang neun) und die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG (nach Kontrakten an 16. Position) mit jeweils über 250 Millionen Euro wieder.

Zum Teil deutlich weiter unten in der Rangliste nach Prämienvolumen als nach Verträgen sortieren sich die Huk-Coburg a.G. (nach Kontrakten vierter, nach Beiträgen 21. Platz), die Huk-Coburg-Allgemeine (sechster beziehungsweise 19. Rang) und die Haftpflichtkasse (zwölfte beziehungsweise 14. Position) ein.

Ergo mit fast elf Prozent Steigerung

Die umsatzstärksten Anbieter haben das Prämienvolumen allesamt ausgebaut. Am stärksten wuchs die Ergo mit elf Prozent. Hierzu merkt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) an: „Diese Entwicklung war insbesondere auf das gewerbliche und industrielle Geschäft zurückzuführen.

Hier stiegen die Beiträge im Berichtsjahr – insbesondere aufgrund der positiven Neugeschäftsentwicklung im Industrie- und Krankenhausgeschäft“ (plus 13,7 Prozent auf 586 Millionen Euro). In Privathaftpflicht habe es hingegen einem Rückgang um 1,9 Prozent auf 106 Millionen Euro gegeben.

Auch VHV, Generali und R+V wuchsen klar überdurchschnittlich

Die VHV nennt im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,0 MB) „steigende Umsatz-, Lohn- und Honorarsummen sowie gezielte Bestandsmaßnahmen, insbesondere in der Berufshaftpflicht-Versicherung“ als Ursachen für den 8,8-prozentigen Zuwachs.

Die Generali führt das vergleichsweise hohe Plus von 6,6 Prozent im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) unter anderem auf „die erfolgreiche Einführung einer neuen Produktgeneration der Vermögenssicherungs-Police (VSP)“ zurück. Die Zahl der VSP-Bündel habe sich 2021 um 75.000 auf 952.000 erhöht. 217.000 Stück davon seien der Produktgeneration 2021 zuzuordnen.

Mit 5,5 Prozent wuchs auch die R+V deutlich stärker als der Markt. Wachstumstreiber war nach Unternehmensangaben das Geschäft mit Gewerbe- und Firmenkunden. Die Vermögensschaden- wie auch die Berufs- und Betriebs- Haftpflichtversicherung trugen dabei laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,6 MB) „primär aus Beitragsanpassungen“ zur Steigerung bei.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so schnitten die Branchengrößen mehrheitlich schlechter ab als der Markt. Keiner von ihnen gab mehr für Schäden und Kosten aus als er an Beiträgen einnahm (1.2.2023).

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.