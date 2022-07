Die größten Erstversicherer in Europa

27.7.2022 – Die Axa ist die größte Versicherungsgruppe Europas. Das geht aus einer Auswertung der spanischen Mapfre-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 hervor. Die Allianz landete hier auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Generali, Talanx und der Zurich. Beim Ranking der Nicht-Leben-Gesellschaften hält die Allianz den ersten Platz.

Die spanische Mapfre-Gruppe hat wieder ihr „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 3,9 MB, spanisch) veröffentlicht. Die Rangfolge der Gesellschaften orientiert sich in den aufgeführten Sparten am Prämienvolumen für das Geschäftsjahr 2021.

Die Auswertung basiert nach Angaben des Versicherers auf Daten aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Gesellschaften. Der Report wertet sowohl das Ergebnis aller Sparten, als auch das Volumen für das Nicht-Leben-Segment und den Leben-Bereich gesondert aus.

Im Ranking der Lebensversicherer konnte die Assicurazioni Generali S.p.A. zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz vor der französischen Axa-Gruppe behaupten. Der Allianz-Konzern fielen vom vierten auf den fünften Platz zurück. Neben den Münchenern ist von den deutschen Anbietern nur noch die Talanx-Gruppe im aktuellen Leben-Ranking vertreten (VersicherungsJournal 25.7.2022).

2021 lief für die europäischen Versicherer nicht schlecht

In der Gesamtschau auf die europäischen Akteure konstatieren die Mapfre-Analysten: „In Europa hat sich die Erholung der Wirtschaft und der Finanzmärkte im Jahr 2021 positiv auf die 15 größten europäischen Versicherungsgruppen und ihre Prämieneinnahmen ausgewirkt“. Besonders gut schnitten die französischen Konzerne ab. Die britische Prudential-Gruppe ist aufgrund einer Reorganisation in der vorliegenden Auswertung nicht vertreten.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten die 15 im Ranking aufgeführten Erstversicherer ihre Prämieneinnahmen insgesamt um 9,1 Prozent auf 579,28 Milliarden Euro steigern. 2020 sank das Beitragsaufkommen noch um 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019 auf insgesamt 567,73 Milliarden Euro (27.7.2021).

Allerdings erreichten die Unternehmen im Vorjahr immer noch nicht das Niveau von 2019. In dem Jahr vor Ausbruch der Pandemie konnten die 15 größten europäischen Versicherungsgruppen ihr Prämienvolumen um 5,2 Prozent auf 599,46 Milliarden Euro steigern (22.9.2020). 2018 waren es 569,94 Milliarden Euro (19.7.2019).

Axa bleibt in Europa die Nummer eins

Die französische Axa-Gruppe führt, wie auch in den Vorjahren (7.8.2018, 25.7.2017, 5.8.2016, 6.11.2015), das Gesamtranking 2021 mit einem Beitragsvolumen von knapp 96,83 Milliarden Euro (2020: 93,92 Milliarden Euro) an. Das entspricht einer Steigerung von 3,1 Prozent.

Auf dem zweiten Platz liegt der Allianz-Konzern mit 86,16 (2020: 82,99) Milliarden Euro, ein Anstieg von 3,7 Prozent gegenüber 2020. Die Generali erwirtschaftete dagegen ein Plus von 7,2 Prozent und legten bei den Prämien von 70,7 auf 75,83 Milliarden Euro deutlich zu.

Diese drei Unternehmen erwirtschafteten im Vorjahr 45 (2020: 44) Prozent der Gesamtprämien aller aufgeführten Versicherer.

Französische Konzerne verzeichneten das deutlichste Wachstum

Die ersten Veränderungen im Gesamtranking gibt es auf Platz vier. Der deutsche Talanx-Konzern überholte 2021 die Zurich Insurance Group. Die Hannoveraner steigerten ihre Einnahmen zweistellig um 10,7 Prozent. Die R+V-Gruppe kletterte ebenfalls einen Platz nach oben, der Ergo-Konzern blieb auf Rang 13.

Nach den höchsten Einbußen 2020 verzeichneten die französischen Konzerne im Vorjahr das deutlichste Wachstum. Bei den belief es sich Crédit Agricole Assurances auf 23,8 Prozent, bei CNP auf 17,6 Prozent), bei der BNP Paribas Cardif auf 30,6 Prozent, Covéa auf 15,8 Prozent und Sogecap auf 38,3 Prozent.

Die größten europäischen Versicherer 2021 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2020* 2021* Veränderung in Prozent 1 Axa Frankreich 93,915 96,825 3,1 2 Allianz Deutschland 82,986 86,063 3,7 3 Generali Italien 70,704 75,825 7,2 4 Talanx Deutschland 41,109 45,507 10,7 5 Zurich Schweiz 42,296 44,986 6,4 6 Crédit Agricole Assurances Frankreich 29,439 36,454 23,8 7 CNP Frankreich 26,922 31,652 17,6 8 BNP Paribas Cardif Frankreich 20,747 27,093 30,6 9 Aviva Vereinigtes Königreich 20,920 22,568 7,9 10 Mapfre Spanien 20,482 22,155 8,2 11 R+V Deutschland 18,952 19,184 1,2 12 Covéa Frankreich 16,566 19,178 15,8 13 Ergo Deutschland 17,569 18,213 3,7 14 Poste-Vita Italien 16,901 17,885 5,8 15 Sogecap Frankreich 11,353 15,696 38,3

Europas größte Nicht-Leben-Anbieter

Spitzenreiter bei den europäischen Schaden-Unfall- und Krankenversicherern – Mapfre fasst die Anbieter dieser Bereiche unter „Nicht-Leben“ zusammen – ist unverändert die Allianz.

Insgesamt erzielten Europas Sachversicherer im vergangenen Geschäftsjahr Prämieneinnahmen von 308,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zu 2020 mit 292,78 Milliarden Euro Beitragsaufkommen (30.7.2021).

Zum Vergleich: 2019, das Jahr vor Ausbruch der Pandemie, bezifferte die Mapfre-Auswertung das Wachstum noch auf satte 10,5 Prozent mit Prämieneinnahmen in Höhe von 290,9 Milliarden Euro (24.9.2020).

Die Top-Fünf unter den Nicht-Leben-Konzerne fuhren insgesamt 202,77 Milliarden Euro Beitragsaufkommen ein (2020: 191,016 Milliarden Euro). Den Großteil des Kuchens teilten sich laut der Studie die Allianz, die Axa, die Zurich, die Talanx und die Generali untereinander auf. Die Rangfolge ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die größten europäischen Nicht-Leben-Konzerne 2022 nach Prämienvolumen Rang Versicherer Land 2020* 2021* Veränderungen in Prozent 1 Allianz Deutschland 57,772 60,273 4,3 2 Axa Frankreich 53,000 53,590 1,1 3 Zurich Schweiz 31,153 33,937 8,9 4 Talanx Deutschland 26,966 30,825 14,4 5 Generali Italien 22,147 24,145 9,0 6 Mapfre Spanien 16,110 17,267 7,2 7 Ergo Deutschland 14,071 14,765 4,9 8 Covéa Frankreich 12,670 13,493 6,5 9 Aviva Vereinigtes Königreich 9,850 10,840 10,0 10 Groupama Frankreich 9,606 9,925 3,3 11 R+V Deutschland 9,608 9,760 1,6 12 Unipol Italien 8,108 8,214 1,3 13 Sampo Finnland 6,242 7,645 22,5 14 VIG Österreich 6,949 7,468 7,5 15 Mutua Madrilena Spanien 5,468 6,251 14,3

Im FAZ-Ranking führt die Allianz

Eine andere Betrachtung des europäischen Versicherungsmarktes präsentierte kürzlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Jedes Jahr veröffentlicht die Tageszeitung im Juli die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 64. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2021 aufgelistet.

Spitzenreiter ist hier die Allianz SE mit Beitragseinnahmen in Höhe von rund 148,5 Milliarden Euro (12.7.2022). Da hier auch das Bank- und Asset-Management-Geschäft enthalten ist, weicht der in der FAZ-Rangliste ausgewiesene Wert von den Angaben in anderen Untersuchungen deutlich nach oben ab.

Bei der Umsatzrendite reichte es für die Münchener mit 4,8 Prozent zum sechsten Platz. Spitzenreiter sind die VHV Versicherungen mit acht Prozent (20.7.2022).