Die größten Erstversicherer in Deutschland

29.9.2023 – Die Allianz war auch im vergangenen Jahr der größte Erstversicherungs-Konzern auf dem deutschen Markt. Sie verlor aber erneut Marktanteile – anders als im Vorjahr aber nicht mehr als einziges Top-Ten-Mitglied. Auch die Öffentlich-Rechtlichen verloren deutlich, während die Ergo am stärksten zulegte. Die Signal Iduna zog an der Zurich vorbei auf Position zehn, wie die aktuelle Kivi-Analyse zur Marktanteilsentwicklung im deutschen Erstversicherungsmarkt zeigt.

Von den elf größten Versicherungskonzernen beziehungsweise -gruppen im deutschen Erstversicherungsmarkt haben 2022 sechs Akteure Marktanteile verloren. Dies zeigt die aktuelle Marktanteilsstatistik der Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungs-Information und Wirtschaftsdienste. Im Vorjahr war dies nur bei einem Marktteilnehmer der Fall (VersicherungsJournal 8.9.2022).

Allianz erneut mit deutlichen Einbußen

Dabei handelt es sich um die Allianz-Gruppe, die 2022 – nach einem Rückgang von fast 200 Basispunkten im Jahr zuvor – weitere fast 70 Basispunkte einbüßte. Dennoch blieb der Konzern mit 17,13 Prozent Anteil an den Bruttoprämien der Branche unangefochten Marktführer.

Dies ging insbesondere auf die deutlich gesunkenen Bruttobeiträge in der Lebensversicherung zurück, was den Marktanteil dort von 24,22 auf 23,32 Prozent sinken ließ. Hintergrund war das zurückgefahrene Einmalbeitragsgeschäft (17.2.2023, 20.2.2023).

In der Schaden-/ Unfallversicherung verlor das Unternehmen leicht um etwa 20 Basispunkte auf 15,36 Prozent. In der Krankenversicherung betrug der Anteil nach minimalen Einbußen 8,56 Prozent.

Auch die Öffentlich-Rechtlichen im Rückwärtsgang

Die als Gruppe zusammengefassten Öffentlich-Rechtlichen Versicherungs-Unternehmen behaupteten trotz eines nur unwesentlich niedrigeren Rückgangs (von 10,62 auf 9,99 Prozent) die zweite Position im Kivi-Ranking.

Marktanteils-Verminderungen waren auch bei der R+V-Gruppe (von 8,84 auf 6,35 Prozent) und der Generali-Gruppe (von 6,25 auf 6,06 Prozent) zu beobachten, die unverändert an dritter und vierter Stelle liegen.

Die größte Steigerung hatte andererseits die weiterhin an fünfter Stelle liegende Ergo-Gruppe zu verzeichnen (von 5,68 auf 5,79 Prozent). Dies ging vor allem auf die Lebensversicherung zurück (21.8.2023), in der der Konzern seinen Anteil um über 30 Basispunkte auf 3,67 Prozent steigerte. Dem stand neben nicht ganz so starken Verlusten in Kranken ein leichter Zuwachs in Komposit gegenüber.

Zulegen konnten auch die Debeka-Gruppe, die Huk-Coburg-Gruppe, die Talanx-Gruppe und die Signal-Iduna-Gruppe. Letztere verdrängte dadurch die Zurich-Gruppe Deutschland vom zehnten Platz.

Das wird in der Marktanteilsstatistik untersucht

Das Kivi analysiert jährlich auf Basis der Geschäftsberichte den deutschen Versicherungsmarkt. Die Marktanteilsstatistik erfasst Versicherungskonzerne oder -gruppen mit allen Einzelunternehmen, sofern mindestens ein Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämien im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft in Deutschland erzielt.

Auf dieser Basis ergeben sich unverändert 67 Anbietergruppen, die aus 149 (148) Schaden- beziehungsweise Komposit-, weiterhin 80 Lebens- und erneut 36 Krankenversicherungs-Unternehmen bestehen.

Die acht öffentlich-rechtlichen Versicherungs-Unternehmen werden dabei als eigene Gruppe zusammengefasst. Sie besteht insgesamt aus 27 Schaden- beziehungsweise Komposit-, neun Lebens- und fünf Krankenversicherern.

Die vorgenannten 67 Anbietergruppen kamen 2022 auf einen Marktanteil von etwa 96,92 (98,75) Prozent. Der „durchschnittliche“ Anbieter besteht aus unverändert 2,23 Schaden- beziehungsweise Komposit-, 1,47 (1,45) Lebens- und weiterhin 0,66 Krankenversicherungs-Unternehmen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweise

Insgesamt 22 der 67 Anbietergruppen hatten einen Anteil von mehr als einem Prozent am Markt. Bei den kleinen Einzelversicherern mit weniger als 50 Millionen Euro Prämie handelt es sich der Analyse zufolge überwiegend um Spezialversicherer mit begrenzter Geschäftstätigkeit.

Die Marktanteilsstatistik (MAS) 2022 kann unter dieser E-Mail-Adresse bestellt werden. Für Nicht-Versicherungs-Unternehmen kostet das komplette Paket – Marktanteilsstatistik mit der Sonderanalyse Schaden/Unfall – netto 1.240 Euro. Die Kosten für die Marktanteilsstatistik alleine betragen netto 930 Euro.