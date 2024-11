Die drei Berufe mit dem höchsten Unfallrisiko

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Fondspolice kombiniert die Aktienanlagenlage in börsengehandelten Indexfonds mit sicheren Anlagen. Welche Strategien angeboten werden und welche Kosten anfallen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Mit Hilfe von „Kim“, dem „ersten KI-Mitarbeiter“ der Branche, will der Assekuradeur die Sachbearbeitung radikal beschleunigen und dem Fachkräftemangel begegnen. (Bild: Florian Sonntag) mehr ...

Nach Ankündigungen im Frühjahr folgen nun konkrete Planungen. Wann die Neugründung an den Start gegen soll und was CEO Matthias Schmidt zu Fragen nach den Sparten und den Versicherern, die das Risiko übernehmen sollen, gegenüber der VersicherungsJournal-Redaktion sagt. (Bild: Kompass) mehr ...

Die Anforderungen von Unternehmen an Industriemakler wandeln sich. Welche Herangehensweisen, Leistungen und Kompetenzen in Zukunft gefragt sind, zeigt eine Studie von WTW. Eine Untersuchung im Auftrag von FTI untermauert die Ergebnisse. (Bild: WTW) mehr ...

Der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler beklagt einen Versicherungsnotstand in der Sachversicherung für Industrie- und Gewerbe und hat eine Lösungsidee. In mancher Problemsparte habe sich dagegen die Lage entspannt. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

In den USA ist die Zahl der Klagen wegen Datenschutzverletzungen in den vergangenen drei Jahren rasant gestiegen. Die Münchener fürchten, dass dieser Trend nun auch nach Europa schwappen wird. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

13.9.2024 –

Anleger des Versicherers sollen unzufrieden mit dem Geschäft in Deutschland sein, sickerte in den vergangenen Tagen durch. Nun haben sich die Schweizer eine neue Strategie verpasst, um stärker den Interessen ihrer Aktionäre zu entsprechen. Was das für den hiesigen Markt bedeutet. (Bild: Dominik Plüss) mehr ...